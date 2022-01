Matinkyläläiset ovat odottaneet uimahallia pitkään. Uuden hallin avajaisia vietetään viimeistään aprillipäivänä.

Kevään aikana monilta espoolaisilta kuulunee suuri huokaus: vihdoin. Akuuttiin uimahallipulaan on tulossa helpotusta, sillä Matinkylän uimahalli alkaa olla valmis.

Myös Espoon kaupungin uimahalliasiantuntija Ari Jaakkola on tyytyväinen. Uimahalli luovutettiin joulun alla rakentaja Lujatalolta Espoon kaupungille.

Enää ovat jäljellä pikkuvikojen korjaukset sekä rakennuksen kalustaminen.

Matinkylän uimahalli sijaitsee Tynnyritiellä, aivan kauppakeskus Ison Omenan takana.

Arkkitehti Lasse Minkkisen suunnittelema uimahalli näyttää ulkoapäin komealta ja modernilta. Naapurissa on kauppakeskus Iso Omena ja metroasema.

Uimahallin pääovilla vastassa on lipunmyyntipiste ja avara kahvila.

Aulaan pääsee myös hissillä tai portaita pitkin suoraan pysäköintihallista, jossa on noin sata maksullista autopaikkaa. Invapaikat ovat kadunvarressa.

Aulaan pääsee myös hissillä tai portaita pitkin suoraan pysäköintihallista, jossa on noin sata maksullista autopaikkaa. Invapaikat ovat kadunvarressa.

Katutasossa sijaitsevat aulan ja kahvilan lisäksi liikuntasali ja kuntosali.

”Matinkylässä asiakas voi tulla vain kuntosalille eikä tarvitse maksaa uintilipun hintaa”, Jaakkola kertoo.

Kaikesta huomaa, että liikuntarajoitteiset kuntoilijat on otettu huomioon.

Näkövammaista uimaria ohjaavat lattiassa olevat koholaatat ja opastaulujen kohokuvioidut kirjoitukset. Opaskoirille on suunniteltu oma lepohuone. Hissit löytyvät helposti, eikä niitä ole piilotettu kulman taakse.

Erityisryhmille on kaksi pienempää ja kaksi suurempaa pukuhuonetta. Erillistä pukuhuonetta ja pesutiloja voivat Jaakkolan mukaan käyttää esimerkiksi muunsukupuoliset.

Alakerrassa sijaitsevat myös naisten ja miesten pukuhuoneet. Pukukaapit odottavat jo käyttäjiään siistissä rivissä. Kaappeja on molemmissa pukuhuoneissa 200.

Sekä naisten että miesten pukuhuoneessa on 200 pukukaappia. Pukukaapit asettavat rajat kävijämäärille.

Naisten pukuhuoneessa on Jaakkolan mukaan kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että tasoja, pistorasioita ja peilejä on riittävästi. Suihkutilassakin on runsaasti lokerikkoja.

Saunan ystäviä uimahalli hemmottelee: molemmissa suihkutiloissa on kaksi saunaa. Myös erityisryhmillä on käytössään oma sauna.

Naisten osaston suuremmassa saunassa on kaksi kiuasta.

Allaspuolella vastaan lehahtaa ensin lämmin, lähes trooppinen ilma.

Matinkylän uimahallissa on yhteensä viisi allasta. Pukuhuoneiden vierestä löytyy kylmävesiallas sekä 30-asteinen monitoimi- ja kuntoutusallas, jonka toisessa päässä on poreistuimia.

Monitoimialtaassa järjestetään tulevaisuudessa vesijumppia ja vauvauinteja.

Monitoimi- ja kuntoutusaltaan toisella seinustalla on näyttöjä, joista voi seurata virtuaalisia vesijumppia.

PÄÄallas on 50 metriä pitkä, ja siinä on kahdeksan rataa. Tarvittaessa altaan voi jakaa nostosillalla pienemmiksi altaiksi. Yksi rata varataan vesijuoksijoille.

Myös pääaltaaseen pääsee pyörätuolilla nostimen avulla.

Varsinaiseksi kilpailunäyttämöksi Matinkylän uimahalli ei hevin taivu, sillä hallissa ei ole katsomoita.

”Sillä aikaa, kun Espoonlahden uimahalli on remontissa vuodet 2023–2025, joitain pienempiä kilpailuja voidaan järjestää Matinkylässä”, Jaakkola kertoo.

Uimahallin perällä on lasten opetusallas sekä kahluuallas. Opetusaltaasta varataan aina osa lasten vapaita vesileikkejä varten.

Kuvassa etualalla pienten lasten kahluuallas, jonka takana on opetusallas. Vessat on sijoitettu lastenaltaiden lähistölle.

Uimahallissa näyttää suurin piirtein samalta kuin sisustuslehtien mukaan monessa suomalaiskodissa.

Värimaailmassa on vaaleaa, puuta ja betonia. Turhaa krumeluuria ei ole.

Taidetta uimahallista ei löydy. Askeettisen hallin koristeellisin asia on ornamenttibetonilla tyylitelty seinä.

”Uimahalli itsessään on taideteos”, Jaakkola sanoo hymyillen.

Uteliaita lähiseudun asukkaita uusi uimahallitaideteos kiinnostaa kovasti. Suurten ikkunoiden ulkopuolella näkyy usein vilkuilevia silmäpareja.

Uimahalliasiantuntija Ari Jaakkola

Altaissa on jo vettä, ja kaikki näyttää päällisin puolin melko valmiilta. Milloin altaissa pääsee pulikoimaan?

”Tämä halli on valmis yleisölle viimeistään aprillipäivänä”, Jaakkola sanoo.

Matinkylän uimahalli on mitoitettu 400 000 kävijälle vuodessa. Uimahallin kokonaishinta on 33 miljoonaa euroa.

”Kuvitelma on, että tästä tulee suht suosittu.”

Matinkylän uimahallin suosiota lisännee seuraavina vuosina Espoonlahden uimahallin remontti. Myös Tapiolan uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä. Tapiolan hallissa remontin pitäisi Jaakkolan mukaan käynnistyä vuoden 2023 aikana, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

Matinkylän uimahalliin pääsee paljon luonnonvaloa. Ari Jaakkolan mukaan hallin akustiikkaankin on kiinnitetty huomiota.

Matinkylän uimahallissa on vielä yksi kerros: kellari. Sinne ei asiakkailla ole asiaa, sillä siellä sijaitsevat henkilökunnan tilat ja tekniset tilat.

Jaakkola puikkelehtii tottuneesti vedensuodatuslaitteiden välissä. Yläpuolella näkyy kuntoaltaan pohja.

”Se on hitsattu paikan päällä kasaan. Saumat kuvattiin röntgenlaitteella läpi.”

Moni ei tule ajatelleeksi, että uimahallit ovat melkoisia energiasyöppöjä. Matinkylässä tilannetta on koetettu ratkaista monin tavoin: viereisen puiston alle on asennettu noin 30 maalämpökaivoa ja uimahallin katolle suurin piirtein 150 aurinkopaneelia.

Muutoin kattoa peittää maksaruohoinen viherkerros.

”Omavaraisuus selviää sitten, kun hallin saa liikkeelle”, Jaakkola sanoo.

