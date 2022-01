”Yksityisautoilu on mahtavaa” – Nettifoorumin kärjekkäistä keskusteluista syntyi Espoota vinoillen ylistävä kappale

Kalevauva-yhtye kertoo uudessa kappaleessaan espoolaisuuteen liitetyistä stereotypioista.

Vauva.fi-keskustelupalstoilta ja nettikommenttikenttien teksteistä inspiraatiota ammentava Kalevauva-yhtye on tehnyt kappaleen ja musiikkivideon Espoosta.

Youtubessa julkaistussa kappaleessa naureskellaan hyväntahtoisesti stereotyyppiselle espoolaisuudelle, kuten vaalealle sisustukselle, juoksuharrastukselle, viinilaseille ja länsimetrolle.

”Espoolainen on espoolainen, yksityisautoilu on mahtavaa”, lauletaan kertosäkeessä.

”Rakastan Länsiväylää”, lauletaan myöhemmin viitaten kaupunkia halkovaan tiehen.

Musiikkivideolla suuressa roolissa esiintyy espoolaisille tuttu maamerkki Haukilahden vesitorni eli Haikaranpesä.

Espoota kutsutaan Kalevauvan kappaleessa myös ilkikurisesti Suomen Beverly Hillsiksi, Sveitsiksi ja Solsidaniksi.

Musiikkivideota on kuvattu ainakin Haukilahden rantaraitilla, Tapiolassa, Otaniemessä, Laajalahdella ja Keran halleilla.

Espoo-kappaleesta ehti ensiksi kirjoittaa Länsiväylä-lehti.

Lue myös: Haukilahden vesitorni on kuin ilmassa leijuva lautanen

Vantaalaislähtöisten Kimmo Nummisen ja Aapo Niinisen muodostama duo kuvailee olevansa ”moderni Lönnrot”. Yhtyeen kappaleiden sanat on kerätty suoraan vauva.fi -keskustelupalstoilta.

Kalevauva on jo aiemmin tehnyt kappaleita suomalaisista kaupungeista, kuten Vantaalta, Jyväskylästä ja Kouvolasta. Yhtyeellä on tällä hetkellä tekeillä Kaupunkilaulut-albumi, jonka on määrä valmistua maaliskuussa.

Espoo-kappaleella vierailee myös a cappella lauluyhtye Club for Five.

Lue lisää: Kalevauva teki superhitin Suomen inhotuimmista sanonnoista, ja ehdotuksia uusiksi lyriikoiksi satelee – Myös firman asiakaspalautteista syntyi biisi