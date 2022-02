Äärimmäisen harvinainen valokuva ilmestyi myyntiin huomiota herättävällä hinnalla Espoossa – Myyjä haluaa eroon aarteesta, jota on pakko säilyttää pimeässä laatikossa

Vuonna 1847 otettua dagerrotypiaa kaupitellaan Espoossa 45 000 euron hintaan. Kyseessä on uniikki teos, joka on kaiken lisäksi valoarka.

Pala suomalaisen valokuvataiteen historiaa on tällä hetkellä myynnissä Espoossa, sillä Suomen vanhin tunnettu maastossa otettu maisemavalokuva etsii uutta kotia.

Valokuvan omistaja Christer Pettersson kaupittelee valokuvaa Tori.fi -verkkokaupassa 45 000 euron hintaan.

Kyseessä on yksi harvoista maastossa otetuista dagerrotypioista Suomessa.

Valokuvan on ottanut Fredrik Rehnström, joka oli ensimmäinen suomalaissyntyinen ammattivalokuvaaja Suomessa. Kuva esittää Frenckellin paperitehdasta Tampereella.

Rehnström vieraili Tampereella kuvausmatkalla vuonna 1847, joten valokuvan ottohetki on ajoitettu samaan ajankohtaan.

Valokuvan alkuperäisissä kehyksissä on Rehnströmin nimi sekä signeeraus. Kehyksineen valokuvalla on kokoa noin 16 senttiä kertaa 14 senttiä.

Suomen valokuvataiteen museo on tutkinut kuvan ja todennut sen olevan äärimmäisen harvinainen. Valokuvan kulttuurihistoriallinen arvo on suunnaton.

Valokuvaaja Fredrik Rehnström oli koulutukseltaan kirjansitoja. Hän on todennäköisesti itse tehnyt dagerrotypian kehykset. Niistä löytyy Rehnströmin signeeraus sekä dagerrotypian sarjanumero.

Dagerrotypia on 1830-luvulla kehitelty valokuvausmenetelmä, jossa valokuva muodostuu hopeapinnoitteiselle kuparilevylle. Menetelmän kehittivät ranskalaiset Louis Daguerre ja Joseph Nicéphore Niépce.

Kuvien ottaminen ja varsinkin kehittäminen menetelmällä on varsin vaikeaa: kuparilevy valmistellaan juuri ennen kuvausta, ja kuvanoton jälkeen levy kehitetään kuvaksi saman tien.

Tämän takia maastossa työskentelevällä valokuvaajalla tulee olla mukanaan pieni pimiölaboratorio sekä tarvikkeet.

Työ on ollut niin monimutkaista, että melkein kaikki dagerrotypiat on kuvattu ateljeessa. Maastossa kuvatut dagerrotypiat ovat kansainvälisestikin harvinaisia.

Suomessa ensimmäisen maastossa otetun dagerrotypian tittelistä taistelevat Rehnströmin kuvan kanssa Henrik Cajanderin ottamat kuvat Turusta vuodelta 1842. Cajanderin kuvat on otettu valokuvaajan talon ulkopuolella, jolloin kuvien kehitys on tehty sisätiloissa.

Miksi Pettersson on päättänyt myydä aarteensa?

Pettersson on harrastanut valokuvien ja kameroiden keräilyä noin 15-vuotiaasta pojasta saakka. Nyt hän on 66-vuotias. Tavaraa on kertynyt.

Arvokkaan dagerrotypian Pettersson löysi eräästä huutokaupasta arviolta vuonna 2013. Silloista ostohintaa hän ei halua paljastaa.

Nyt Pettersson on muuttanut suuresta omakotitalosta kerrostaloasuntoon, ja tavarasta pitäisi osata luopuakin.

”Se valokuva on sellainen esine, että se kuuluisi mieluummin museoon”, Pettersson kertoo.

”Kaiken lisäksi valokuva on valonarka, eli en voi pitää sitä esillä. Onhan se vähän hassua, että ehdottomasti hienoin esineeni on piilossa pimeässä laatikossa.”

Hintapyyntö 45 000 euroa voi monesta kuulostaa aika korkealta hinnalta yhdestä vanhasta valokuvasta.

Petterssonin mukaan eräskin dagerrotypia myytiin maineikkaassa Christie’s -huutokaupassa lähes 800 000 euron hintaan.

Kuka valokuvan voisi ostaa?

”Eihän 45 000 euroa ole paljon, jos on rahaa. Sanotaan vaikka, että joku lätkäpelaaja voisi saada positiivista pr:ää lahjoittamalla valokuvan jollekin kaupungin museolle”, Pettersson arvioi.

”Tuolla hinnallahan saa kaksi kallista muumimukia”, hän nauraa.

Myynti-ilmoituksen mukaan on oletettavaa, että kuvalle ei ole mahdollista saada maastavientilupaa.

Valokuvasta on aiemmin kirjoittanut myös Aamulehti.