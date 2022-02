”Ajaudutaan tilanteeseen, jossa lapset vuorottelevat parakeissa” – Olarissa on kehkeytymässä tukala pulpettiruletti Espoon koulusuunnitelmien takia

Virkamiehet ehdottavat, että noin 150 oppilasta siirtyisi pienestä Komeetan koulusta Kuitinmäen yhtenäiseen peruskouluun syksystä 2024 lähtien. Kaikki eivät sulata esitystä.

Espoon kaupunki suunnittelee Olarin Komeetan koulun sulkemista. Komeetan koulussa on noin 150 oppilasta, ja se on Päivänkehrän kouluun kuuluva toimipiste. Vakinaisia työntekijöitä on kymmenen.

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee Komeetan koulun lakkauttamista ensi viikon keskiviikkona 9. helmikuuta. Virkamiesten esityksessä ehdotetaan, että koulun toiminta loppuisi kesällä 2024.

Vielä ennen tammikuussa järjestettyä asukkaiden kuulemistilaisuutta lopetusajankohdaksi esitettiin vuotta aiempaa eli kesää 2023.

Jos lautakunta päättää virkamiesten ehdotuksen mukaisesti, Komeetan koulun oppilaat siirtyvät elokuusta 2024 käymään koulua Kuitinmäen yhtenäisessä peruskoulussa. Siellä on kaupungin verkkosivujen mukaan on tällä hetkellä noin 750 oppilasta.

Ainakin osa Komeetan koulun nykyisistä oppilaista vastustaa koulun lakkauttamista ja siirtoa suuren oppilasmäärän kouluun. Koulun säilyttämisen puolesta on tehty adressi.

Vetoomuksen teki olarilainen Hilpi Kangas, jonka yksi lapsi on Komeetan koulussa ja toinen aloittaa siellä syksyllä ensimmäisellä luokalla.

”Oppilaat ja henkilökunta viihtyvät Komeetan koulun rakennuksessa. Mitä järkeä on, että puretaan toimiva ja käyttökelpoinen rakennus, ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa lapset vuorottelevat parakeissa”, Kangas sanoo.

Adressissa todetaan, että: ”niitä ei ole tarkoitettu pysyväisluonteiseen käyttöön Kuitinmäessä vaan väistön ajaksi luokkatiloiksi, väistötilaluokiksi. Juuri tällaisista tiloista kaupunki on aktiivisesti linjannut pyrkivänsä eroon.”

Tällä Kangas viittaa kaupungin asukastilaisuudessa kertomasta ratkaisusta, jossa Kuitinmäen uuden valmistuvan alakoulurakennuksen lisäksi pihalla tarvittaisiin väliaikaisia paviljonkitiloja. Kaikki eivät mahtuisi pysyviin rakennuksiin.

Tällä hetkellä Kuitinmäen koulun luokat 4–6 ja alakoulun erityisluokat ovat väistössä Rehtorintie 11:n koulurakennuksessa. Luokat 1–2 opiskelevat Paviljonki-rakennuksessa osoitteessa Kuitinkuja 3 ja luokat 3A ja 3E osoitteessa Kuitinkuja 4.

Komeetan toimipisteen oppilaille on tehty kysely liittyen koulusiirtoon ja järjestetty tammikuussa virtuaalinen ”Päivä isossa koulussa" -esittely Kuitinmäen koulun tiloihin ja opetuksen järjestämistapoihin.

Kyselyn perusteella suhtautuminen toiseen kouluun vaihtelee. Avoimiin kysymyksiin annetuista vastauksista käy ilmi, että toiseen kouluun siirtymisessä mielekkäimmäksi koetaan uusien kavereiden saaminen, tulevan koulun tilat ja mahdollisuus opiskella laajemmin kieliä. Ikävintä siirtymisessä on huoli kaverisuhteiden säilymisestä ja luokkakaverien sijoittumisesta eri luokille. Osa kokee koulun suuruuden ikävänä.

Päivänkehrän koulun, johon siis Komeetan toimipiste kuuluu, johtokunnan mielestä Komeetan koulukiinteistöä koskeva luopumispäätös pitäisi siirtää ainakin muutamalla vuodella eteenpäin.

Kuitinmäen koulun johtokunta puolestaan toivoo, että esitettyä päätöstä harkittaisiin hyvin huolella huomioiden kaavoitukseen sekä alueen kasvuun ja kehittymiseen liittyvät seikat.

Jos oppilaiden siirto kuitenkin päätetään tehdä, Kuitinmäen koulun johtokunta toivoo, että jo nyt aliresursoituja oppilashuollon resursseja lisätään.

”Koulupsykologi on puuttunut helmikuusta 2021 lähtien”, johtokunta kirjoittaa lausunnossaan.

Se toteaa myös, että oppilasmäärän merkittävä kasvu vaatii lisää työntekijöitä hallintoon, niin johtamiseen kuin koulusihteeripalveluihin.

Johtokunnan mielestä oppilasmäärän kasvu pitää huomioida myös koulurakennusten piha-alueilla, eli välitunti- ja liikuntapaikoilla, joita pitää parantaa.

Ehdotusta Komeetan koulun lakkauttamisesta on perusteltu säästöillä. Espoo pyrkii eroon pienistä kouluista. Kaupunki on hyväksynyt Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman, jossa todetaan esimerkiksi, että koulujen ja päiväkotien kokoa kasvatetaan.

Perusopetuksesta pyritään hakemaan 21 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuoden 2025 loppuun mennessä.