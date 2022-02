Soukassa on ollut kirjasto samalla paikalla, pikkuisen ostoskeskuksen yläkerrassa 50 vuotta. Kun talo 1970-luvulla valmistui, sen seinässä luki Alennushalli, nyt Alepa.

Tänään maanantaina monien rakastama Soukan kirjasto on auki viimeisen kerran.

Varauksia on pyydetty tekemään toisiin kirjastoihin jo helmikuun puolivälistä lähtien. Huomenna henkilökunta alkaa pakata aineistoa muuttolaatikoihin.

Mutta käydäänpä vielä kerran Soukan kirjastossa!

Kirjastoon kuljetaan kaarevia ulkoportaita pitkin. Esteetöntä reittiä tiloihin ei ole. Jotkut lastenvaunuilla ja pyörätuolilla kulkevat ovat käyttäneet tavaralaiturin takana olevaa hissiä, mutta ilman nostoapua sitäkään kautta ei pääse.

Soukan kirjastoon vievät portaat olivat lumen peitossa.

Tämä on yksi syy sulkemispäätökseen: kirjaston tilat ovat huonokuntoisia eivätkä täytä nykyvaatimuksia. Koko ostoskeskus puretaan, kun Soukan keskustaa uudistetaan. Kirjaston lopettaminen johtuu myös siitä, että Espoon kaupunki etsii aktiivisesti säästökohteita.

Parin kilometrin päähän Espoonlahteen kauppakeskus Lippulaivaan avautuu uusi iso kirjasto noin kuukauden kuluttua. Sen on suunniteltu palvelevan myös Soukan kirjastossa käyneitä.

”Emme voi ripotella kirjastoja kahden kilometrin välein, vaan meidän on ajateltava koko kasvavaa kaupunkia ja sen tarpeita”, Espoon kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg sanoo.

Osa kirjaston käyttäjistä on harmissaan siitä, että tuttu paikka panee ovet säppiin ja kirjastomatka pitenee. Osa taas odottaa innoissaan uutta kirjastoa.

Holmin pariskunta on kävellyt Kaitaalta Soukan kirjastoon, kuten heillä on tapana. Kun Heli Holm latoo palautusautomaattiin kirjoja, Jan-Olof Holm selailee kirjojen kierrätyshyllyä.

”Tylsältä tuntuu”, sanoo Jan-Olof Holm sanoo ovien sulkeutumisesta.

Heli ja Jan-Olof Holm katselevat kierrätyshyllyn tarjontaa.

Holmit ovat käyneet Soukan kirjastossa noin 30 vuoden ajan. Alkuaikoina mukana olivat lapset, jotka sittemmin kävivät kirjastossa itsekseen. Nyt lapset ovat jo kolmekymppisiä aikuisia.

Holmit kertovat lainanneensa Soukan kirjastosta kirjoja, lehtiä, nuotteja, elokuvia, kasetteja ja askarteluohjeita.

Heli Holmin mielestä tarvitaan sekä isoja kirjastoja kauppakeskuksissa että pieniä lähikirjastoja.

”Niiden funktio on niin erilainen. Kaiken lukemista tukevan pitää olla osa jokapäiväistä elämää eikä niin kaukana, että sen vuoksi on hypättävä bussiin ja selvitettävä aikatauluja.”

Asiakaspalvelupäällikkö Leena Kaunisto tuo lastenkirjoja hyllyihin. Yli puolet Soukan kirjaston kävijöistä oli lapsia ja nuoria.

Kävijöistä yli puolet on lapsia ja nuoria, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Leena Kaunisto.

Tästä syystä aikuisten lehtilukusali muutettiin joitakin vuosia sitten lasten ja nuorten oleskelutilaksi. Iltapäivällä koulujen talvilomaviikolla paikalla on toistakymmentä ala- ja yläkouluikäistä.

Muutama poika nököttää suurten näyttöjen edessä ja pelaa videopeliä. Jotkut höpöttelevät kirjaston henkilökunnan kanssa. Osalla on ääntä ja energiaa sen verran, että työntekijä pyytää poikia hetkeksi pihalle haukkaamaan happea. Muutama minuutti lumessa möyrimistä auttaa ja käytös on rauhallisempaa sisälle palaamisen jälkeen.

13-vuotiaat kaverukset Asma Hussein ja Cassandra Heinsaar istuvat sohvalla lautapelihyllyn vieressä. Heistä kirjastossa parasta on nuorille tarkoitetut omat tilat, joissa yksinkertaisesti vain saa olla ja ”chillata”.

Joskus he nappaavat lautapelihyllystä pelin ja pelaavat sitä. Heinsaarin suosikkipeli on Labyrintti. Hussein kertoo lainaavansa kirjoja silloin tällöin. Hänestä parhaita ovat päiväkirjamaiset teokset, jotka kertovat nuorten tyttöjen elämästä.

Molemmat kertovat, että alkavat käydä Lippulaivan kirjastossa. He toivovat, että sieltä löytyy tiloja nuorille.

Cassandra Heinsaar odottaa Lippulaivan uuden kirjaston aukeamista.

Soukan kirjasto on ollut nuorille tärkeä paikka, koska Soukan nuorisotilan toimintaa on vähennetty. Pienessä kirjastossa ei kuitenkaan aina ole ollut tarpeeksi työntekijöitä ja nuorisotyön osaamista hoitaa vaikeita tilanteita.

”Lippulaivaan tulee nuorille varta vasten suunniteltuja tiloja keittiöineen, ja henkilökuntaan on rekrytoitu ihmisiä, joilla on osaamista nuorisotyöstä. Kauppakeskuksessa on myös vartijoita nopeammin saatavilla, jos tarve vaatii,” sanoo kirjastopalveluiden johtaja Nyberg.

Lumi Roivainen seuraa, kun 3d-tulostin muotoilee hänelle Pokemon-hahmoa.

9-vuotias Lumi Roivainen katsoo hurisevaa 3d-tulostinta tarkasti. Tulostin muotoilee Pokemon-hahmoa.

”Vihdoinkin! Olen odottanut tätä puolitoista vuotta”, Roivainen sanoo.

Koronan takia pajailtapäiviä, joissa työntekijät neuvovat tulostimen käytössä, ei ole voitu pitää pitkään aikaan.

Mutta nyt kirjastopedagogi Anna Pöyhönen opettaa.

”Varo suutinta, se on kaksi kertaa niin kuuma kuin kiehuva vesi”, hän muistuttaa.

Tulostimen kello näyttää, että tunnin päästä esine on valmis. Sillä välillä Roivainen ehtii kierrellä muualla kirjastossa. Hän kertoo käyvänsä kirjastossa usein koulupäivien jälkeen hakemassa kirjoja ja värityskuvia. Uuteen kirjastoon on kotoa Soukanniemestä pidempi matka.

Ihmiset kirjoittivat Soukan kirjastossa papereihin viime viikolla kiitoksia, muistoja ja asioita, joita jäävät kaipaamaan Soukan kirjastosta. Tässä HS:n haastatteleman Lumi Roivaisen terveiset.

Nyberg ymmärtää, että lähikirjaston lopettaminen aiheuttaa tunnekuohuja ja että monet ovat Soukan kirjaston kohtalosta murheissaan.

”Mutta myös meidän kirjastopalveluissa on toteutettava Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa. Tilat on oikeastaan ainoa mistä voimme säästää, kun henkilöstömenoja on jo vähennetty”, Nyberg toteaa.

Kyseessä on valtuuston lokakuussa 2020 hyväksymä säästöohjelma, jonka tavoitteena on kaikkiaan noin 147 miljoonan euron säästöt kaupungin käyttömenoissa vuosina 2021–2025.

Soukkaan pitäisi avautua sopivan tilan löydyttyä minikirjasto, jossa voi lainata ja palauttaa aineistoa.

Kaupunki on käynyt seurakuntayhtymän kanssa neuvotteluja paikasta läheltä vanhaa kirjastoa.

”Tilan löytäminen ei ole ihan helppoa, koska kyseessä on kokonaisuutena säästötoimenpide eikä se saa maksaa kovin paljon”, Nyberg sanoo.

1970-luvun alkupuoliskolla otetussa kuvassa Soukan kirjaston talo näkyy vasemmassa reunassa.

Soukan kirjasto on kiinni 1.3. alkaen. Väliaikaisen Pikkulaivan kirjaston viimeinen aukiolopäivä on 27.3. Lippulaivan uusi kirjasto avaa ovensa 31.3.

