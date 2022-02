Markku Lehisto on kirjannut polttoaineen hintoja ylös jo vuodesta 1976 – Laskelmiensa kautta hänelle piirtyi tarkka käsitys, milloin kannattaa tankata

Autoharrastaja Markku Lehisto on pitänyt kirjaa polttoaineen hinnanmuutoksista 1970-luvulta lähtien.

Markku Lehisto seuraa polttoaineiden hinnanmuutoksia tiiviisti. Lehisto on kirjaimellisesti polttoainekulutuksen pihistelymestari, sillä hän on voittanut taloudellisen ajamisen autokisan viidesti.

Kun Markku Lehisto osti ensimmäisen oman autonsa Fiat 133:n vuonna 1976, oli bensiinin litrahinta öljykriisin jälkimainingeissa 1,55 markkaa.

Nykyrahaksi muutettuna se vastaa noin 1,17 euroa. 1970-luvun markkahinta on käännetty euroiksi Tilastokeskuksen laskurilla elinkustannusindeksi huomioiden.

Nyt bensiinilitrasta saa maksaa vajaat kaksi euroa.

Vajaan viidenkymmenen vuoden aikana polttoaineen hinta on heilahdellut ylös ja alas, ja jos Lehisto haluaa tietää tarkalleen miten, hän aukaisee tietokoneensa ja avaa sieltä excel-tiedoston.

”Olen vuodesta 1976 alkaen pitänyt kirjaa bensiinin ja dieselin hinnan kehityksestä. Teen kahdenlaisia kirjauksia: kirjaan ylös omien autojeni tankkaukset ja muut kustannukset. Lisäksi kirjaan ylös polttoaine.net -sivuston hintoja.”

Aluksi Lehisto kirjasi merkinnät vihkoihin, mutta nyt tiedot löytyvät tietokoneelta.

Lehisto alkoi aikanaan seurata polttoaineiden hinnankehitystä kahdesta syystä. Ensiksikin hän halusi seurata kulutusta.

”Jos kulutus nousee äkisti, viestii se, että autossa on jotakin vialla.”

Toiseksi Lehistoa kiinnosti autoilun kustannukset.

”Sen olen huomannut, että kiinteiden kustannusten osuus on viime vuosina kasvanut. Vakuutuksiin ja veroihin menee enemmän rahaa kuin ennen.”

”Pääkaupunkiseudun hinnat lähtevät nousuun tiistaina tai keskiviikkona ja edullisin viikonpäivä tankata on maanantai”, sanoo Markku Lehisto.

Yleisesti hintojen heilahteluun vaikuttaa eniten Lehiston mukaan polttoaineen verotus. Viime aikoina Lehiston tilastokäyrää ovat nostaneet myös polttoaineen koostumukseen tehdyt muutokset.

”Esimerkiksi nyt tammikuussa dieselin hinta nousi 10–11 senttiä, kun jakeluvelvoite kiristyi ja biokomponenttien määrää piti lisätä.”

Kiristynyt jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin.

Vuosien hintaseurailusta Lehisto on myös oppinut, että bensaa on parasta ostaa aina alkuviikosta.

”Pääkaupunkiseudun hinnat lähtevät nousuun tiistaina tai keskiviikkona ja edullisin viikonpäivä tankata on maanantai”, hän sanoo.

”Pidemmälle matkalle lähtiessä kannattaa tarkastaa netistä hinnat reitin varrella.”

Vaikka Lehisto on kirjannut polttoaineiden hinnanmuutokset ylös, ei hinnanvaihteluilla ole ollut suurta vaikutusta hänen ajokäyttäytymiseensä. Hän ajaa ne matkat, jotka on tarpeen ajaa, eikä ole vähentänyt ajamistaan bensan hinnan nousun myötä.

Sitä, miten taloudellisesti Lehisto ajaa, ei voi juurikaan enää parantaa. On nimittäin niin, että Lehisto on taloudellisen ajamisen Pohjois-Euroopan mestari. Hän on voittanut kansainvälisen EcoRun-sarjan viidesti. Jos joku, niin Lehisto osaa pihistää polttoainekuluissa.

Perheessä on useita autoja, mutta normiajot hän ajaa tällä hetkellä vuoden 2003 nelivetoisella Volkswagen Boralla. Se syö dieseliä.

Vaikka Lehisto suosii taloudellisia autoja, ihan aina se ei ole ollut ensimmäinen valintakriteeri. Tallissa on kesää odottamassa auto, joka ei varsinaisesti ole tunnettu tarkan markan miehen autona, Porsche Cayman.

”Se toki kuluttaa vähän enemmän, mutta se on hauskaa ajaa. Ja toisaalta, Porsche on yksi parhaiten arvonsa säilyttävistä autoista.”

