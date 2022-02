Ohikulkija kauhistui nähdessään vettä ikkunoiden välissä uuden koulun työmaalla Espoossa – rakennuttamis­päällikkö selittää, mistä on kyse

Ohikulkija kiinnitti huomiota Jousenkaaren koulun repsottavaan ikkunapeltiin ja ikkunoiden välissä olevaan veteen.

Kirsti Lappi on kiinnittänyt huomiota Jousenkaaren rakenteilla olevan koulun ikkunoiden huurtumiseen.

Jousenkaaren koulun työmaa Tapiolassa on Kirsti Lapin vakituisen lenkkipolun varrella.

Tänä talvena Lappi on kiinnittänyt huomiota siihen, että keskeneräisen koulun ulkoseinät näyttävät märiltä. Lappi on myös huomannut, että koulun ikkunat ovat olleet huurussa ja niiden väleissä valuu vettä.

”Harmittaa seurata tällaista, kun koulua verorahoilla tehdään ja niin paljon on ollut puhetta home- ja kosteusasioista. Kyllä tilaajan pitäisi tarkastaa rakennuksen tilanne mahdollisimman pian”, Lappi sanoo.

”Kun kuljin siitä ohi, niin yhden ikkunan kohdalla roikkui jotakin seinää hakaten. Ikkunoiden sisäpinnat valuvat edelleen vettä ja ovat huurussa, kuten oli kuukausi sitten.”

Ikkunan alapelti oli puoliksi irrallaan viime viikonloppuna Jousenkaaren koulun työmaalla.

Yllä olevassa kuvassa on osittain irronnut ikkunapelti, sanoo rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä Espoon kaupungilta.

Yrjölä kertoo, että ikkunapellissä on pellin päällä bitumihuopasuoja, joka estää pellitystä vaurioitumasta työmaalla. Tämä suoja oli osittain irronnut, luultavasti tuulen voimasta.

”Valvonta tutkii sen ja alla olevat rakenteet ja tekee tarvittavat toimenpiteet.”

Työmaalla tehdään säännöllisesti valvontakäyntejä. Kaupunki saa myös jonkin verran palautetta ihmisten rakennustyömailta tekemistä havainnoista.

”On hyvä, että myös työmaavalvonnan ohi saadaan ylimääräisiltä silmäpareilta tietoja. Ne huomioidaan arvokkaana palautteena ja otamme ne kiitollisena vastaan”, Yrjölä sanoo.

”Jos näyttää siltä, että tarvitaan korjaavia toimia, niin sitten tehdään tarvittava, mutta toivottavasti tähän ei jouduta. Lisäksi selvitämme nyt ikkunoiden osalta, onko valvonnan ja työmaan prosesseissa korjattavaa”, Yrjölä toteaa Lapin ottamiin kuviin viitaten.

Jousenkaaren koulun työmaalla ikkunalasit ovat olleet pitkään huurussa.

Pelkkien kuvien perusteella on vaikea arvioida, onko kosteus sisä- vai ulkopinnassa, Yrjölä sanoo.

”Hirveän huolissani en asiasta olisi, mutta kyllä tuo kannattaa tarkistaa, että mikä pinta on kondensoitunut ja mistä se johtuu.”

Yrjölä kertoo, että nykymääräysten mukaisten ikkunoiden lämmöneristys on niin hyvä, että tietyissä olosuhteissa ikkunoiden ulkopintaan tiivistyy ulkoilman kosteutta.

”Tällainen huurtuminen on normaalia eikä se aiheuta vaurioita.”

Huurtumista voi olla myös ikkunan sisäpinnassa.

”Ulommaisen lasin sisäpintaan voi tiivistyä kosteutta, jos sisäpuitteen tiivisteet ovat vialliset tai uuden ikkunan lopulliset säädöt on tekemättä. Tällainen tilanne tulee korjata.”

On tavallista, että rakennusaikana tapahtuu ikkunoiden sisäpuolista huurtumista myös siksi, että lopullinen ilmastointi ei vielä ole päällä. Tältä osin olosuhteet eivät siis ole samat kuin silloin, kun rakennus on käytössä.

”Epänormaali tai liiallinen kosteuden tiivistyminen on helppo huomata ja puuttua tilanteeseen. Uskon, että työmaalla on näin tapahtunutkin.”

Rakennustöiden valvojan lisäksi työmaalla käy säännöllisesti myös kosteus- ja turvallisuuskoordinaattori sekä talotekniikan valvojat.

Yrjölä selvitti HS:n yhteydenoton jälkeen asiaa vielä työmaalta.

”Uloimman lasin sisäpinnan kondenssin on aiheuttanut sisäpuitteen ikkunalukoissa oleva väljyys, jolloin tiivisteet eivät täysin tiivistä puitetta ja sisäilma on päässyt puitteiden väliin. Tämä poistuu ikkunoiden lopullisilla säädöillä”, hän kertoo.

”Alumiinisen ulkopuitteen rakenne on suunniteltu siten, että uloimman lasin sisäpintaan kondensoitunut vesi ohjautuu ulos eikä pääse vaurioittamaan rakenteita. Vaurioita ei ollut havaittavissa. On syytä tarkentaa ikkunoihin liittyvää ohjeistustamme, että tällainen turha kondenssi saadaan jatkossa ehkäistyä. Kokonaan sitä ei varmaan saada pois, mutta aina on varaa parantaa.”

Seinän ulkopinnan märkyydestä Yrjölä ei ole huolissaan. Jousenkaaren koulu julkisivu on rakennettu vedenpitävistä betonielementeistä, jonka saumojen ja ikkunaliitosten tulee niin ikään olla vedenpitäviä.

Rakennusvaihe, johon kuuluu sateelle arkoja työvaiheita, tehdään sääsuojan alla. Sääsuoja puretaan, kun vesikatto ja ulkoseinät ovat vedenpitäviä. Näin on tehty myös Jousenkaaren koulun työmaalla, Yrjölä kertoo.

”Julkisivun suojaaminen viistosateelta on haastavaa suurissa ja korkeissa rakennuksissa, joissa räystäs parhaimmillaankaan ei enää suojaa rakennusten alimpia kerroksia. Tästä johtuen julkisivun ulkopinta on ajoittain märkä.”

Lämpötilojen vaihdellessa pakkaselta plussalle seinän pintaan voi kertyä ensin kuuraa ja sitten kun ilma lämpenee, kuura sulaa.

Jousenkaaren koulun rakentaminen alkoi keväällä 2020. Koulua rakentaa SRV. Rakennus valmistuu tänä keväänä.

Oppilaat aloittavat koulunkäynnin uudessa koulurakennuksessa elokuussa 2022.

