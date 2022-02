Etäisessä espoolaisessa metsikössä on yli 20 vuotta kytenyt moottori­pyöräilijöiden haaveuni – Sitten kaupunki esitti vuokrapyynnön, joka hätkähdytti harrastajat

Vuosikausia suunnitellun motocross­radan voisi nyt rakentaa Espooseen, mutta moottori­harrastajat pitävät kaupungin vuokraa kohtuuttomana

Espoon Kulmakorpeen on suunniteltu moottorirataa yli 20 vuoden ajan.

Suunnitelmissa on ollut monenlaisia vaiheita, ja viime vuosina Espoon Moottoriradat ry (EMR) on edistänyt motocrossradan suunnittelua alueelle. Espoon Moottoriradat ry:n ainoa jäsenyhdistys on moottoripyöräharrastajien vuonna 1965 perustama Espoon moottorikerho.

”Ämmässuon crossirata on lopetettu vuoden 2020 alussa, eikä harrastajilla ole Espoossa tällä hetkellä harjoittelumahdollisuutta”, EMR:n hallituksen jäsen Mika Villikka sanoo.

”Tämä rata olisi tärkeä tärkeä koko pääkaupunkiseudun motocrossharrastajille, kun vain Vantaalla on rata ja seuraava vasta Karkkilassa.”

Nyt kerholla on käytössään metsäinen ajoalue Kulmakorventien varressa. Siellä ajetaan autoilla maastoajoa ja moottoripyörillä poluilla enduroa. Motocrossajoon sopivaa, moottoripyöriä varten rakennettua lyhyttä kilparataa, jossa on hyppyreitä, ei alueella ole. Myös kunnolliset huoltorakennukset puuttuvat.

Vanhasta Ämmässuon motocrossradasta oli luovuttava, koska sen paikalle rakennetaan uusi työpaikka- ja teollisuusalue.

Villikka on tehnyt työtä Kulmakorven motocrossradan puolesta 13 vuotta. Välillä työ on tuntunut ikuisuusprojektilta. Ympäristöluvan hakemisessa kesti valitusten ja oikeuskäsittelyiden takia vuosia.

”Rakennusluvan hakeminen on ollut toinen aikaa vievä asia. Siihen on toki vaikuttanut se, että meillä kukaan ei tee tätä päätoimisesti vaan harrastuspohjalta.”

Alueen asukkaat ovat vastustaneet moottoriurheilualuetta melun takia. Alueella on arkisin paljon louhoksiin ja maantäyttöön liittyvää ääntä.

Vuoden 2020 lopussa EMR sai vihdoin rakennusluvan 1,5 kilometriä pitkälle ja 6 metriä leveälle radalle, jolla voisi pitää kansainvälisiä kilpailuja.

Mika Villikka seurasi, kun lumiaurat puhdistivat moottorikerhon enduroajoalueelle ja maankaatopaikoille johtavia teitä Espoon Kulmakorvessa.

Espoon kaupunki ja moottoripyöräharrastajat eivät ole vielä päässeet yhteisymmärrykseen alueen vuokrasta ja radan teossa tarvittavan maa-aineksen kuljettamisesta.

Kaupungin pyytämä, alueen nykyisen hintatason mukainen vuokra on 18 750 euroa vuodessa.

Vuokra on porrastettu siten, että vuokra nousee viiden ensimmäisen vuoden aikana. Alussa vuokra on noin 5 000 euroa ja täysimääräistä vuokraa maksetaan viidennestä vuodesta alkaen. Vuokrasta päätettiin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhteydessä keväällä 2021.

Kaupungin vuokrapyyntö on ratayhdistyksen mielestä liikaa. Ämmässuon lopetetun ajoalueen vuokra oli Mika Villikan mukaan noin tuhat euroa vuodessa.

Espoon Moottoriradat haluaakin tehdä kaupungin kanssa vuokrasopimuksen huomattavasti edullisemmalla kumppanuushinnalla.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti tammikuussa urheilu- ja liikuntatoimintaan vuokrattavien tonttien ja alueiden hinnoitteluperiaatteista. Päätöksen mukaan liikuntapalveluiden kanssa kumppanuussopimuksen tehneiden yhteisöjen maanvuokra on 10 prosenttia markkina-arvosta. Kumppanuussopimuksen osapuoleksi kelpaavat yhteisöt, jotka toteuttavat kaupungin strategisia tavoitteita ja ovat voittoa tavoittelemattomia.

Liikuntapalveluiden kumppanuussopimuksen kriteerejä on tarkoitus käsitellä tänä keväänä liikuntalautakunnassa, kertoo Espoon liikunta- ja nuorisojohtaja Martti Merra.

Kun lautakunta on vahvistanut kriteerit, liikuntapalvelut voi tehdä kumppanuussopimuksia sellaisten toimijoiden kanssa, jotka täyttävät sopimuksen ehdot.

”Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä voittoa tavoittelemattomien ja laajaa nuorisotyötä tekevien espoolaisten yhteisöjen kanssa, jotka ilman riskirahoitusta toteuttavat jotain sellaista, mikä liikuntalain mukaan kuuluu kaupungin vastuulle”, Merra kertoo.

”Tässä on taustalla se, että lapset ja nuoret voivat harrastaa erilaisia lajeja kohtuullisilla kustannuksilla. Jos jonkun lajin harrastajat rakentavat itse harrastuspaikkansa – on se sitten koripallo-, jalkapallo- tai jäähalli – niin miksi ihmeessä näitä tahoja pitäisi vielä rangaista markkinaehtoisella vuokralla.”

Onko kumppanuussopimus siis mahdollista tehdä myös motocrossyhdistyksen kanssa?

”Näen tämän ilman muuta mahtuvan kumppanuusajattelun sisälle”, Merra sanoo.

Espoon moottorikerholla on Kulmakorvessa jo käytössä olevia ajoalueita. Talvisin täällä ajetaan muun muassa enduroa. Reitin varrelle kaatuneiden puiden poistamiseksi on pidetty talkoita.

Motocrossväellä on kaupungin kanssa neuvottelut käynnissä myös maa-aineksen kuljettamisesta.

Radan rakentamista varten alueelle on tuotava paljon maata, joka pitää kaupungin mukaan viedä pois vuokra-ajan jälkeen. Se tietysti maksaa.

”Emme ihan ymmärrä tätä vaatimusta varsinkaan maan pois kuljettamisesta, koska sinne tulee jossain vaiheessa kuitenkin maankaatopaikka”, Villikka sanoo.

”Pian nähdään, etenevätkö neuvottelut kaupungin kanssa vai paketoidaanko koko hanke.”

Vs. suunnittelupäällikkö Katja Hakala Espoon kaupungin tonttiyksiköstä ei halua kommentoida keskeneräistä asiaa, josta käydään paraikaa neuvotteluja, mutta hän kommentoi käytäntöä yleisellä tasolla.

”Mitä tahansa vuokralainen rakentaa tai tekee vuokra-alueelle, pois lukien asuntotontit, se pitää vuokrakauden päättyessä purkaa. Emme voi kohdella vuokralaisia eri tavoin.”

Lue lisää: Kuvat kuin Marsista: Espoossa sijaitsee hylättyjen maiden hautausmaa, jonka laajentumisesta käydään ankaraa kiistaa

Lue lisää: Sanna Kärkkäinen voitti kaiken, mitä nainen endurossa ikinä saattaa voittaa - Sitten riitti