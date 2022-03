Ravintoloitsija järkyttyi kohtaamastaan byrokratiasta: kokin saaminen Pakistanista Espooseen kestää vuoden, vaikka alalla on työ­voimapula

Ravintoloitsija Aki Letchu pani sydämensä ja rahansa peliin, mutta byrokratia näyttäisi voittavan: ”Minun ovat rahat, mutta heidän on valta.”

Aki Letchun ravintola Ison Omenan kulmilla on viimeistelyä vaille valmis, vain kokki puuttuu.

Ravintoloitsija Aki Letchulla on ongelma: hän ei ole löytänyt kokkia. Tai on hän löytänyt, Pakistanista, mutta sitten kävi ohraisesti.

”Koetin ensin löytää kokkia työvoimatoimiston kautta, mutta kun sieltä ei löytynyt, aloin etsiä ulkomailta”, Letchu kertoo puhelimitse.

Viime vuoden lokakuussa hän sai viranomaisilta tiedon, että kokki voi tulla Suomeen, ja että lupaprosessi kestänee kolmesta neljään kuukautta. Kokin on ensin käytävä tunnistautumassa ja täyttämässä tarpeelliset asiakirjat Suomen suurlähetystössä Abu Dhabissa. Aika suurlähetystöön Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa olisi marraskuussa.

”Ajattelin, että hienoa, jo marraskuussa! Mutta sitten kävi ilmi, että aikavaraus olikin vuoden 2022 marraskuulle!” Letchu sanoo ja jatkaa:

”Mediassa Suomen viranomaiset ja poliitikot ovat toistelleet, kuinka työntekijöiden saamista Euroopan unionin ulkopuolelta Suomeen helpotetaan.”

Työvoimapulasta kärsivä virallinen Suomi tosiaankin on lupaillut byrokratian vähentämistä ja muun muassa EU:n ulkopuolisten työntekijöiden Suomeen pääsyn vauhdittamista. Yli vuoden kestävä odotus Abu Dhabin suurlähetystöön ei ole merkki tällaisesta tahtotilasta.

”Suomella ei ole edustustoja kaikissa maissa. Pandemia-aikana matkustuskiellot ja -rajoitukset ovat merkittävästi rajoittaneet tai estäneet kokonaan oleskelulupa-asiakkaiden matkustamista Suomen edustustoihin”, yksikönpäällikkö Virpi Kankare ulkoministeriöstä kirjoittaa sähköpostiviestissään. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Kankare kertoo, että ulkoministeriössä ja muutamissa edustustoissa aloitti maaliskuun alussa uusia työperäistä maahanmuuttoa hoitavia määräaikaisia virkamiehiä.

Vuonna 1988 Suomeen tullut Aki Letchu, 55, on itse pakistanilaistaustainen. Hänellä oli aiemmin ravintola Isolla Roobertinkadulla Helsingin Punavuoressa. Myytyään ravintolaoikeudet hän siirtyi Helsingistä Espooseen, kauppakeskus Ison Omenan kulmille Matinkylän Tynnyritielle.

Letchu kehuu, kuinka uuden ravintolat anniskeluluvat ja elintarvikeluvat tulivat nopeasti, mutta sitten alkoivat viivytykset, jotka ovat jatkuneet viisi kuukautta tähän saakka.

”Ei se ole huono asia, että tarkistetaan. Se on hieno asia. Mutta byrokratia on vienyt valtavasti aikaa ja minulta rahaa. Minä maksan kaiken, mutta viranomaiset kaatavat koko prosessin. Minun ovat rahat, mutta heidän on valta. Nyt rahat ovat loppu.”

Letchu sanoo, ettei hän puhu vain itsensä vaan tuhansien pienyrittäjien puolesta. Päättäjät ovat puhuneet Suomessa lupapolitiikan ja lupakäytäntöjen sekä byrokratian karsimisesta. Letchun mukaan se on jäänyt puheeksi.

Helmikuun lopulla Letchun ravintolan luvat olivat viimein kunnossa. Mutta koska Suomesta kokkia ei löytynyt ja pakistanilaiskokki jämähti Abu Dhabin suulähetystön pitkään odotusaikaan, ruoka ei vieläkään ole tulilla.

”Kaikki on valmista, mutta en voi vieläkään avata, kun ei ole kokkia. Lähetin viranomaisille kaikki maailman paperit, mutta sitten sanotaan, että seuraava aika Abu Dhabin suurlähetystöön on ensi marraskuussa.”

Ravintoloitsija Aki Letchu haluaisi virittää keskustelua suomalaisten pienyrittäjien ahdingosta raskaassa lupaviidakossa.

Letchu laskee menettäneensä viidessä kuukaudessa tuhansia euroja. Paitsi yrittäminen, myös henkilökohtainen elämä on kärsinyt tilanteesta.

Mutta Letchu ei olisi yrittäjä, ei varsinkaan pienyrittäjä, jos hän ei jaksaisi yrittää. Se vaatii hermoja ja huumoria.

”Vaikka tekee kipeää, ei haittaa”, Lechu naurahtaa.

”Olen pieni yrittäjä, sydämessä tekee kipeää, mutta vielä jaksan nauraa.”

Letchu korostaa ymmärtävänsä lupien tarvetta, mutta toistaa pitävänsä byrokratiaa tarpeettoman raskaana. Hän on iloinen kyettyään raivaamaan tiensä ”myrskyn läpi valoon”.

”Minulla ei ole tuloja, ravintola pitää saada auki. Homeet ja bakteerit alkavat kasvaa nopeasti.”