”Maailma on niin sekaisin, että on siirryttävä hyvän puolelle", sanoo espoolais­nainen ja pakkaa vauvojen tarvikkeita pitkälle matkalle kohti Ukrainaa

Yksikin vaippapaketti tai makuualusta on tärkeä, toteaa tavaroita Ukrainaan keräävä espoolainen.

Espoon Laaksolahdessa asuvan Tiina Kaakkusen ovikello soi haastattelun aikana ja lastenvaunujen kanssa liikkeellä oleva nainen tuo kassissa tarvikkeita Ukrainaan.

Kassissa on muun muassa vauvan peitto, jonka voi kääriä pienen ympärille lämmittämään.

Kaakkunen laittoi kaupunginosaryhmään viikonloppuna ilmoituksen Ukrainan sodan uhrien auttamisesta. Tämän jälkeen hän on saanut lukuisia viestejä tavallisilta ihmisiltä, jotka haluavat auttaa. Moni oli tulossa maanantaina ja tiistaina tuomaan nyssykkänsä Kaakkusen ovelle.

”Ajattelen, että on tärkeää ettemme lamaannu, vaikka totta kai tunteita nousee ja itkettää. Itselläkin on tullut tippa silmään viime päivinä ja sota on tullut uniin”, Kaakkunen kertoo.

”Suru voi olla myös aktiivista.”

Moni on viikonloppuna tuntenut syyllisyyttä kivan tekemisestä, kun Ukrainassa ihmiset ovat hädässä.

Kaakkusen mielestä on tärkeää säilyttää tässä kammottavassa tilanteessa kykymme iloita pienistä asioista, koska se pitää yllä toimintakykyämme ja auttaa meitä jaksamaan ja auttamaan.

”Totta kai on lupa tuntea, mutta on tärkeä jatkaa elämää ja toimia mahdollisuuksien mukaan. Kyllä me voimme iloita siitä, että aurinko paistaa.”

Kaakkunen kerää tällä erää tavaroita tiistai-iltapäivään saakka.

”Koska minulla on mahdollisuus kerätä ja viedä tavaraa, niin teen sen. Toiset jatkavat sitten siitä. Syntyy hyvän ketjureaktio.”

Vaatetta on Kaakkusen mukaan jo tarpeeksi tähän kuormalliseen, mutta pulaa on ruoasta, vaipoista, terveyssiteistä, makuualustoista ja -pusseista, teltoista, lämpimistä peitoista, äidinmaidonkorvikkeesta, varavirtalähteistä ja taskulampuista.

Moni kokee hyväksi tavaksi sen, että lahjoittaa suurten avustusjärjestöjen kautta.

Kaakkunen ymmärtää tämän ja suositteleekin sitä, mutta hän itse kokee, että haluaa konkreettisesti tehdä jotakin. Siksi hän ottaa tarvikekasseja vastaan ja ajaa ne puolestaan eteenpäin Facebookin Operaatio Toivo -ryhmäläisille, jotka lähtevät kuljettamaan apua perille. Eri puolilla onkin syntynyt paikallisia apuketjuja.

”Maailma on niin sekaisin, että on siirryttävä seisomaan selkeästi ja aktiivisesti hyvän puolella. Ihmiset voivat yhä uskoa hyvään, kun kokevat tavallisten ihmisten apua ja välittämistä .”

Konkreettinen auttaminen on tuonut Kaakkuselle valtavasti hyvää mieltä, joka syntyy auttavien ihmisten kohtaamisista.

”Ovellani on käynyt paljon hymyileviä laaksolahtelaisia, jotka sanovat, kiitos kun autat ja toivottavat ihanaa päivää.”

Moni on miettinyt, kehtaako tuoda vähän. Kaakkunen sanoo, että todellakin kehtaa. Yksikin vaippapaketti tai makuualusta auttaa.

”Pienistä puroista tulee iso virta. Kiitos kaikille, jotka ovat tuoneet tai tuomassa minulle tavaroita.”

