Konserttijärjestäjiltä ja muilta toimijoilta on tullut yhteydenottoja Metro-areenalle sen jälkeen, kun Ukrainan sodan seurauksena entisen Hartwall-arenan toiminta vaikeutui.

Espoon Metro-areenalla on ennen pandemia-aikaa ollut pääasiassa urheilutapahtumia.

Venäläisomistuksessa olevan entisen Hartwall-areenan, eli nykyisen Helsinki-hallin toiminta vaikeutui merkittävästi, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan. Seurauksena Espoon Metro-areenalle saattaa jatkossa tulla lisää tapahtumia.

”Konserttijärjestäjiltä, mutta myös muilta toimijoilta, on tullut yhteydenottoja Metro-areenalle sen jälkeen, kun Ukrainan kriisi alkoi. On myös huomioitava, että tapahtuma-ala on ollut kriisissä pandemian ajan kaksi vuotta ja pandemian jälkimainingeissa paineet järjestää tapahtumia purkautuvat”, Metro-areenan toimitusjohtaja Katariina Järveläinen sanoo.

Metro-Areenan omistaa liikemies Jussi Salonoja.

Vuonna 1999 valmistunut Metro-areena rakennettiin monitoimiareenaksi. Areenalla on kuitenkin ollut vähän muita kuin urheilutapahtumia ennen pandemian aiheuttamia tapahtumarajoituksia.

”Areenalla on ollut paljon urheilutapahtumia. Kiekko-Espoo ja miesten koripallomaajoukkue pelaavat Metro-areenalla. Tenniksen Davis Cup on areenalla tulevana viikonloppuna 4.–5. maaliskuuta. Areenalla on ollut myös yritystapahtumia sekä muutamia konsertteja, esimerkiksi itsenäisyyspäivän konsertteja”, Järveläinen summaa.

Jääkiekkoseura Helsingin Jokerit on pelannut tähän asti kotiottelunsa entisellä Hartwall-areenalla. Tällä hetkellä Jokerien tulevaisuus on täysin auki, sillä joukkue vetäytyi KHL:n pudotuspeleistä.

Teoriassa Jokerit saattaisi siis etsiä uutta kotihallia. Järveläinen ei kommentoi, onko joukkue ollut yhteydessä Metro-areenaan.

Helsingin Hartwall-areenan nimi muuttui Helsinki-halliksi, kun Hartwall irtisanoi maaliskuun alussa markkinointi­yhteistyö­sopimuksen areenan kanssa Venäjän hyökkäyksen takia. Areenan omistaa venäläinen Roman Rotenberg.

