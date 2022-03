Espoon mukaan katujen kunnossapito on ollut vaihtelevan sään vuoksi vaikeaa. Hetkittäin palautetta liukkaista kaduista on tullut niin paljon, että kaupungin asiakaspalvelu tukkeutui.

Espoon kadut ovat paikoitellen jäätyneet niin liukkaiksi, että niillä voi luistella. Tämän huomasi espoolainen Esa Tammilehto, joka viime lauantaina luisteli serkkunsa pihakatua pitkin Lähderannassa.

”Yllättävän helppoa, mutta olihan se vähän pomppuista kyytiä”, Tammilehto kommentoi suoritustaan.

Tammilehto julkaisi videon luistelustaan Facebookin Lähderanta-ryhmässä ja vitsaili, että kadut olisi voinut jäädyttää tasaisemmiksi.

Idea pihakadun luistinradasta syntyi, kun Tammilehto oli viime lauantaina lähdössä kävelylle vaimonsa kanssa.

”Oli niin toivottoman liukasta, että nastoillakin suti. Vitsailtiin, että luistimilla pysyisi paremmin pystyssä”, hän sanoo.

Lyhyeksi jääneen lenkin jälkeen hän kiskaisi luistimet jalkaansa ja kokeili, pääseekö niillä noin 400 metrin päässä asuvan serkun pihalle.

”Pääsihän sitä.”

Tammilehdon mukaan liukkaaksi jäätyneet kadut ovat koko Lähderannan ja Laaksolahden alueen ongelma. Hän kertoo itse liukastelleensa ja kaatuneensa useampaan otteeseen talven aikana.

Tammilehdon poika on myös kärsinyt jäätyneistä kaduista, sillä hän oli kuulemma maanantaina kaatunut seitsemän kertaa matkallaan partioon.

”Kyllä täällä on ollut vähän tasapainoilemista”, Tammilehto toteaa.

Hän kertoo, että helmikuun lopun lumimyrskyn jälkeen Lähderannan katuja ei ehditty aurata, ja myrskyn jälkeiset sateet saivat kadut jäätymään epätasaisiksi ja liukkaiksi.

”Se on täysin ymmärrettävää, en halua kritisoida kaupunkia siitä ettei joka pikkukadulle kerkeä.”

Esa Tammilehto luisteli jäistä katua pitkin lauantaina Espoon Lähderannassa.

”Nythän siihen tarvitsisi melkein dynamiitin, että jää lähtisi irti. Ei se paljoa auta käydä kolailemassa.”

Katujen kunnossapito on Espoon kaupungin katutuotantopäällikkö Simo Kestin mukaan ollut vaikeaa koko talven. Hän kertoo, että palautetta liukkaudesta on tullut niin paljon, että kaupungin asiakaspalvelu on hetkittäin tukkeutunut.

”Talvikunnossapidosta on tullut todella paljon enemmän palautetta kuin aikaisempina vuosina. Tämä talvi on ollut myös olosuhteiltaan ihan erilainen”, Kesti sanoo.

Hän kertoo, että lämpötilan jatkuva sahaaminen nollan asteen molemmin puolin tekee katujen huollosta erityisen vaikeaa.

Hiekoitussepeliä on kulunut talven aikana niin paljon, että se on Kestin mukaan loppunut sepelin toimittajilta. Toistaiseksi sitä kuitenkin riittää kaupungin omiin tarpeisiin.

”Jos tämä nyt menee erittäin ongelmalliseksi, niin tilanne pitää katsoa erikseen, mutta toistaiseksi ei ole säännöstelyä näköpiirissä.”

Pyörätie oli umpijäässä Espoon Leppävaarassa maanantaina 7.3.

Kestin mukaan hiekoittaminen ei välttämättä auta liukkauteen, sillä hiekka saattaa liukua pois jäiseltä kadulta. Lisäksi aiemmin levitetty hiekka lämpenee aurinkoisella säällä ja painuu jään sisään, jolloin tien pinta on taas liukas.

”Tämä on ollut todella rasittavaa kunnossapitäjillekin.”

Kesti arvelee, että teiden liukkaus tulee helpottamaan vasta, kun lämpötila jää pidemmäksi aikaa plussan puolelle. Tällöin sulamisvedet ehtivät valua pois kaduilta.

Liukastelevia espoolaisia hän haluaa kiittää kärsivällisyydestä.

”Tilanne on tiedossa ympäri Espoota ja kalusto on liikkeellä sen mitä työaikalait sallivat. Teemme kaiken mahdollisen, jotta joka paikkaan kerettäisiin.”

