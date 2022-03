Espoon Karakalliossa tapahtui öljyvahinko aivan suojellun metsäalueen vieressä.

Rakennustyömaalta Espoon Karakalliossa on päässyt valumaan öljyä luontoon.

Työmaa sijaitsee Kotkatiellä. Sen vieressä on pähkinäpensaslehto, joka on luonnon­suojelulaissa suojeltu luontotyyppi.

Työmaan polttoainesäiliöstä vuoti öljyä noin kuukausi sitten. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos käynnisti torjuntatoimet, ja ojiin muun muassa asennettiin öljynkeräyspuomeja.

Maanantaina öljyvuodon seurauksia oli kuitenkin yhä nähtävissä Kotkatiellä. Näky on huolestuttanut paikallisia, ja asiasta on tullut viime aikoina yhteydenottoja sekä HS:lle että Espoon kaupungin ympäristönsuojeluun.

Öljyntorjunnasta on vastannut pelastuslaitos. Mukana on ollut myös konsultti, joka on seurannut alueen kunnostusta ja näytteenottoa.

Arvioiden mukaan öljyä pääsi vuotamaan luontoon joitakin kymmeniä litroja.

Espoon kaupungin ympäristötarkastaja Tommi Paavilainen kertoo, että pelastuslaitoksen torjuntatyöt lopetettiin pari viikkoa sitten, sillä tarvetta suurempiin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole. Paikalla on silti vielä toistaiseksi keräyspuomeja.

Paavilainen kertoo, että viereisen puron sedimentistä otetusta näytteestä ei löytynyt öljyä mutta maaperässä sitä oli.

”Viimeisin tieto viime viikolta on se, että konsultti on ottanut vesinäytteen, jossa havaittu öljypitoisuus on ollut häviävän pieni. Öljyä on saattanut olla kerääntyneenä vielä ensimmäisten imetyspuomien eteen, mutta niiden jälkeen alavirrassa ei ole ollut enää havaittavissa öljyä”, hän toteaa.

Sirpa Acquah oli maanantai-iltana kävelyllä Taneli-koiran kanssa Karakallion pähkinäpensaslehdossa. Alue on suosittu ulkoilukohde.

Paavilainen kertoo luontoon päässeen öljyn olleen kevyttä polttoöljyä, joka on hyvin haisevaa. Tämä on voinut saada tilanteen vaikuttamaan todellisuutta vakavammalta.

”Puro ja sen pientareet tullaan vielä tarkistamaan. Sieltä otetaan vesi- ja maaperänäytteet.”

Espoon kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että onnettomuuspaikan vieressä sijaitseva pähkinäpensaslehto kuuluu yli 20 hehtaarin laajuiseen paikallisesti arvokkaaseen Karakallion lehtokorpeen. Lehto­kasvillisuudeltaan rikkaaksi kuvaillulla alueella on runsaasti polkuja ja ulkoiluteitä.

Paavilaisen mukaan vuodosta ei ole aiheutunut vaaraa viereiselle luonnon­suojelualueelle.

”Vaikka asiaa ei pidä vähätellä, ei kyseessä ole myöskään ollut erityisen mittava päästö. Ei ole syytä pelätä, että lähimetsät olisivat pilaantuneet.”

Sato rakennuttaa Kotkatielle vuokrakoteja. Pääurakoitsijana toimii Jatke Uusimaa Oy, jonka maksettavaksi vahingosta aiheutuvat kustannukset lankeavat.

Asuntosijoitusyhtiö Sato rakennuttaa Kotkatien työmaalla vuokra-asuntoja, joiden on määrä olla muuttovalmiita joulukuussa 2023. Projektissa pääurakoitsijana toimii Jatke Uusimaa oy, jolle vuodosta aiheutuvat kustannukset koituvat maksettavaksi.

Saton liiketoimintajohtaja Arto Aalto kertoo, että öljyvuoto johtui lämmityslaitteeseen tulleesta viasta.

Aalto kertoo pääurakoitsijan arvioineen, että vahingon aiheuttamat kustannukset tulevat nousemaan kymmeniin tuhansiin euroihin.

”Pilaantuneiden maiden vastaanottopisteitä on aika vähän, ja maat täytyy käsitellä asiallisesti. Se on melko kallista tekemistä”, Aalto sanoo.