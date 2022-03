HS tutustui uuden Lippulaivan kauppakeskuksen tiloihin viikkoa ennen avajaisia. Video näyttää, mitä kaikkea Espoonlahden uudessa keskuksessa on.

Espoonlahdessa aukeaa pian kauan kaivattu kauppakeskus. HS tutustui kauppakeskus Lippulaivaan ennen sen avajaisia.

Kauppakeskusta rakennuttava Citycon vakuuttaa, että avajaisia vietetään ensi viikon torstaina, vaikka maallikon silmin keskuksessa näyttää vähän ennen h-hetkeä keskeneräiseltä.

Liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen on käynyt työmaalla viimeisen kolmen kuukauden aikana lähes päivittäin, ja hänen silmiinsä työmaan tilanne näyttää hyvältä.

”Näkyvää edistystä tapahtuu tällä hetkellä harppauksittain.”

Ruokakaupan kalustaminen oli käynnissä, kun HS vieraili Lippulaivassa.

Cityconin rakennuttamassa ja Skanskan rakentamassa keskuksessa on kaikkiaan 150 000 neliömetriä, josta vuokrattavaa liiketilaa on noin 44 000 neliömetriä. Se tarkoittaa noin sataa liiketilaa.

”Niistä muutamaa lukuun ottamatta kaikki on vuokrattu”, Laaksonen sanoo.

Kaikki läheisen ja väliaikaiseksikin alun perin tarkoitetun pienemmän kauppakeskus Pikkulaivan yrittäjät siirtyvät tänne uusiin tiloihin – ja lisäksi tulee koko joukko uusia.

HS vieraili Lippulaivan työmaalla viikkoa ennen avajaisia. Kuvassa näkyy Espoonlahdenkadun pääsisäänkäynti.

Ensimmäisessä kerroksessa Prisman hyllyt ovat jo täynnä tavaraa ja kassarivistö hihnoineen odottaa ostajia. Rakennuksen toisessa päässä on K-Supermarket ja keskellä taloa Lidl. Päivittäistavarakaupan osuus Lippulaivan vuokrattavasta pinta-alasta on noin 45 prosenttia.

Liukuportaat ovat valmiina. Ne kuljettavat ihmisiä niin ylempiin kerroksiin, ja aikaanaan myös Espoonlahden metroasemalle.

Kerrosta ylempänä on erikoisliikkeitä, lasten leikkipaikka ja hoitohuone. Lasten wc-tiloista löytyy minikokoisia pönttöjä. Leikkihuoneessa on vaunuparkki.

Lastenhoitohuone oli viimeistelyä vaille valmis.

Kauppakeskuksen jokaisen sisääntulon kohdalla on jokin kahvila tai ruokapaikka. Pääsisäänkäynnin lähellä sijaitsee kahdeksan ravintolan kokonaisuus.

”Ja tähän tulee terasseja”, Laaksonen viittilöi pilvettömän taivaan alla kevätauringossa ulkona Merenkulkijankadun puolella.

Noin kymmenen prosenttia Lippulaivan vuokrattavasta pinta-alasta on varattu kahvila- ja ravintolatoimijoille, joita keskuksessa tulee sen auetessa olemaan yli kaksikymmentä.

Kolmannessa kerroksessa avautuu kuntosali. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat myös Espoon kaupungin palvelut: asiointipiste ja alueen asukkaiden kauan odottama aluekirjasto.

Tästä autosta voi tulla kirjaston vetonaula.

Espoonlahden aluekirjastossa on sisustushommat käynnissä, kun kurkistamme sisään. Lastenosastolla kirjoja on puisissa hyllyissä liukumäen molemmin puolin. Yksi vetonaula tulee todennäköisesti olemaan vanha auto, jonka rekisterikilvessä lukee KIR-JA ja jonka rattia pääsee lukemisen ja lainaamisen lomassa kääntelemään.

Sisustuksessa on käytetty kierrätyskeskuksen korjailemia ja verhoilemia käytettyjä huonekaluja.

Espoonlahden aluekirjastossa oli hyllyjen täyttö ja kalustaminen täydessä vauhdissa torstaina 24. maaliskuuta.

Samassa kerroksessa kirjastoa vastapäätä on yksityinen päiväkoti, jossa lapset tosin aloittavat vasta elokuussa. Englanninkielisen päiväkodin aidattu leikkipiha sijoittuu Espoonlahden kirkon puolelle rakennusta. Pihan lähellä on yksi keskuksen pyöräparkeista.

Päiväkodin takana rakennetaan tiloja Terveystalolle, joka päiväkodin tapaan avautuu myös vasta elokuussa.

Elokuussa avautuvalle päiväkodille tulee oma piha.

Pysäköintihalli on kaksikerroksinen. Aika monella on kokemusta siitä, että parkkihalliin jätettyä autoa ei meinaa enää myöhemmin löytää.

”Olemme tehneet paljon sen eteen, että niin ei täällä kävisi”, Laaksonen sanoo.

Hän kertoo, että suunnittelussa on kautta linjan pyritty välttämään sokkeloisuutta ja opasteissa on selkeät nimet.

Pysäköintikerrokset on merkitty eri väreillä.

Tässä on onnistuttu. Hissin viereisessä opasteissa lukee kerrosten kohdalla kustakin kerroksesta löytyvät palvelut sen sijaan, että niissä olisi lueteltu kaikkien liikkeiden nimet.

Kyltti kertoo esimerkiksi, että ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on kahviloita ja ravintoloita. Kolmannessa kerroksessa on liikuntakeskus Elixia, mutta hissin luona olevassa taulussa lukee yksinkertaisesti kuntosali.

Kunkin kerroksen sisääntuloaulojen tauluista löytyvät kaikkien siinä kerroksessa olevien liikkeiden nimet.

Myös värien käytöllä opastetaan ihmisiä kulkemaan rakennuksessa. Esimerkiksi P1-kerroksessa on runsaasti keltaista, P2-kerroksessa taas pinkkiä. Pysäköintihallin tolpissa on suuria kirjaimia.

Autonsa hukanneille on apua tarjolla.

Kun kerroksen värin ja parkkiruutua lähimmän aakkosen painaa mieleensä, ajoneuvon pitäisi löytyä helposti. Jos muisti tekee silti tepposet, liukuportaiden vieressä olevaan laitteeseen rekisterinumeron syöttämällä saa ohjeet perille. Myös huumoria ja iloa teksteistä löytyy: ”Pakita ruutuun, älä runttuun.”

Sähkölatauspaikkoja hallissa on yli 120. Ruokakauppojen noutopisteille ja ruokaläheteille on varattu omat tilansa parkkihallista.

P1-kerroksessa sijaitsevat pullonpalautus ja ekopiste. Pullonpalautuspisteestä löytyy uutuus, jollaista moni on kaivannut: tölkit ja muovipullot voi kipata kerralla suureen pyöreään kitaan.

P1-kerroksessa on kierrätyspiste.

Edellinen Lippulaiva toimi samassa kohdassa vain noin 25 vuotta kunnes se purettiin vuonna 2017. Oliko vanha kauppakeskus viisasta purkaa?

”Nyt kun lopputuloksen näkee, niin kokonaan uuden rakentaminen oli ilman muuta järkevää – laajennuksista kun yleensä tahtoo tulla sokkeloisia. Nyt yhteydet busseille ja metroon voitiin suunnitella yhdessä metrohankkeen kanssa”, Laaksonen sanoo.

Cityconilla on lähellä toinen, paljon suurempi kauppakeskus Iso Omena, ja pääkaupunkiseudulla on viime vuosina avautunut useita kauppakeskuksia. Onko Lippulaivalle elintilaa?

”Uskomme Cityconissa, että jokaiseen Espoon viidestä aluekeskuksesta mahtuu yksi suurempi kauppakeskus. Lippulaivan valmistuttua kullakin on oma kaupallinen keskuksensa, ja nykyään kauppakeskus on usein yhtä kuin alueen keskusta”, Laaksonen sanoo.

Cityconin laskelmien mukaan Lippulaivan asiakkaat tulevat lähialueilta sekä Suur-Espoonlahdesta ja lännen suunnalta laajemminkin aina Kirkkonummea myöten. Metron tulon myötä Espoonlahteen rakennetaan runsaasti uusia asuntoja.

Kun länsimetron jatke avataan, ihmiset pääsevät rullaportaita pitkin suoraan metrosta kauppakeskukseen.

Ison Omenan ja Lippulaivan palvelukokonaisuudessa on myös painotusero, vaikka joitakuita samojakin toimijoita molemmista löytyy. Lippulaiva on rakennettu arjen palveluita silmällä pitäen, muotia ja viihdettä elokuvateattereineen löytyy Ison Omenan katon alta.

”Arviomme on, että sitten kun metro kulkee ja Lippulaivan toiminta on vakiintunut, kävijöitä on vuodessa 8–8,5 miljoonaa. Kyllä tavoitteemme on tulevaisuudessa olla Suomen 10 suurimman kauppakeskuksen joukossa ”