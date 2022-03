Matinkylän uuden uimahallin kokonaishinta on ollut 33 miljoonaa euroa. Halli avataan huhtikuun 4. päivä.

Matinkylän uimahallin pääallas on 50 metriä pitkä.

Espoon Matinkylän uusi uimahalli aukeaa yleisölle maanantaina 4. huhtikuuta.

Uimahalli aukeaa normaalien aukioloaikojen mukaisesti kello kuudelta aamulla, kertoo Espoon kaupungin uimahalliasiantuntija Ari Jaakkola.

Asiasta uutisoi ensimmäiseksi Länsiväylä.

Uusi uimahalli sijaitsee aivan Matinkylän metroaseman vieressä, osoitteessa Tynnyritie 6.

Matinkylän uimahallissa on yhteensä viisi allasta: kylmävesiallas, monitoimi- ja kuntoutusallas, pääallas, lasten opetusallas sekä kahluuallas.

Lisäksi samasta rakennuksesta löytyvät kuntosali ja liikuntasali.

Uimahallin kokonaishinta on ollut 33 miljoonaa euroa.

Uudessa hallissa erityishuomiota on kiinnitetty liikuntarajoitteisiin kuntoilijoihin, joita varten uimahallissa on muun muassa omat pukuhuoneet. Myös opaskoirille on suunniteltu oma lepohuone.

Invapysäköintipaikat sijaitsevat uimahallin vieressä kadun varressa, ja muille asiakkaille löytyy maksullisia autopaikkoja pysäköintihallista, jonne ajetaan Ison Omenan parkkihallin Suomenlahdentien sisäänkäynnistä.

Uuden uimahallin myötä Espoon kaupungilla on toiminnassa yhteensä viisi uimahallia, jotka sijaitsevat Matinkylässä, Espoonlahdessa, Keski-Espoossa, Leppävaarassa ja Olarissa.

Tapiolan uimahallin remontin on määrä käynnistyä vuoden 2023 aikana.

