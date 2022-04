Kauniaisten lukion nuorilla on oma työnvälitysfirma, joka työllisti viime kuussa 26 nuorta. GraniWorks selittää nyt, miten se on mahdollista.

Emilia Manninen, Peppi Lehikoinen ja Ada Annala saivat tammikuussa töitä Kauniaisten lukion opiskelijoiden pyörittämän työnvälitysyrityksen kautta. He ovat pakanneet härkäpaputuotteita parina kolmena päivänä viikossa koulupäivien jälkeen.

Peppi Lehikoinen taittelee pienen pahvilaatikon, Emilia Manninen sujauttaa rasiaan tyhjiöpakatun pussin basilikalla maustettuja härkäpapupaloja ja Ada Annala liimaa pakkauksen päälle tarran, josta käy ilmi tuotteen viimeinen käyttöpäivä.

Kolmikko on tammikuun lopusta saakka käynyt 2–3 kertaa viikossa töissä Ferm Foodsilla, joka on kasviselintarvikkeita fermentoidusta härkäpavusta tekevä yritys. Sen tuotantolaitos toimii Keran halleilla Espoossa.

Lehikoisen, Mannisen ja Annalan tehtävä on pakata yrityksen valmistamia tuotteita. Pakkaamisen jälkeen ne kuljetaan asiakkaille ja lopulta ne päätyvät elintarvike­kauppojen hyllyille.

Lukiolaistytöt saivat työn GraniWorksin kautta. Mistä GraniWorksissa oikein on kyse?

Lukiolaiset Peppi Lehikoinen, Ada Annala ja Emilia Manninen kertovat oppineensa paljon työelämätaitoja parissa kuukaudessa.

GraniWorks on Kauniaisten lukion oppilaiden työnvälitysfirma, joka työllistää kymmeniä nuoria pelkästään yhden lukukauden aikana.

Se on perustettu vuonna 2013 ja on viralliselta nimeltään Kauniaisten lukion osuuskunta Grani. Sen ideana on yhdistää työtä etsivät lukion opiskelijat ja työvoimaa kaipaavat asiakkaat.

Yrityksen toimintaa johtavat lukion opiskelijat, jotka työnvälitystä organisoidessaan saavat kokemusta työelämästä. Osuuskunnan suojissa voi myös kokeilla omaa yritystoimintaa.

Tällä hetkellä osuuskunnan toimitusjohtaja on Tuomas Asuja, joka on itsekin hiljattain käynyt työkeikalla lumitöissä GraniWorksin välittämänä.

Osuuskunnalla on WhatsApp-ryhmä, jossa koulun oppilaille kerrotaan tarjolla olevista työtehtävistä.

”Jos yhteen paikkaan ilmoittautuu useampi kiinnostunut, järjestämme rekrytointivaiheen, jossa työntekijä valitaan”, Asuja kertoo.

Maaliskuussa yritys maksoi palkkaa 26 opiskelijalle yhteensä noin 170 työtunnista.

Asujan mukaan osuuskunnan kautta on palkattu opiskelijoita esimerkiksi lastenhoitajiksi, käännöstöihin, tavaroiden pakkaajiksi, siivoamiseen, lumenluontiin ja aidanmaalaukseen.

Emilia Manninen (vas.), Peppi Lehikoinen (keskellä) ja Ada Annala hoitavat pakkaamisessa kukin omaa tehtäväänsä, jotta työ sujuu mahdollisimman ripeästi.

Tänä kesänä GraniWorks välittää myös kesätöitä.

”Työtehtäviä on ollut niin paljon, että päätimme lähteä mukaan myös kesäduunihommaan”, Asuja kertoo.

Tällä hetkellä osuuskunnan kautta tehtävistä kesätöistä on sovittu kymmenen nuoren kanssa.

Lehikoinen ja Manninen pääsevät työskentelemään Ferm Foodsilla kesällä. Annala on sopinut kesätyöstä ravintolan kanssa, ja hän aikoo sen lisäksi ottaa myös muita työkeikkoja vastaan GraniWorksilta.

Härkäpaputehtaalla Kerassa he ovat työskennelleet pakkaajina pääasiassa parina päivänä viikossa koulupäivien jälkeen. Työpaikalle Keraan pääsee koulusta nopeasti junalla.

Mannisella, 16, on lyhyt työkokemus lastenhoidosta.

”Mutta tämä on ensimmäinen oikea työpaikkani.”

Parin kuukauden aikana Manninen kertoo oppineensa yrityksen alaan liittyviä asioita mutta myös yleisiä työelämätaitoja.

”Olen oppinut viestimään työnantajan kanssa, kysymään asioista ja ilmaisemaan itseäni mahdollisimman selkeästi”, hän kertoo.

Lehikoinen, 16, kertoo oppineensa työelämän säännöistä, hygieniasta ja työasujen merkityksestä, elintarvikkeiden valmistamiseen ja säilyttämiseen liittyvistä asioista sekä taukojen tärkeydestä.

Annalan, 17, mukaan yksi oppi on liittynyt ansioihin, kun näkee paljonko pitää tehdä työtä jonkun summan saadakseen.

”Palkka on näyttänyt rahan arvoa”, hän toteaa.

Kaikki kolme toteavat, että heidät on otettu työpaikalla hyvin ja ymmärtäväisesti vastaan. He saavat vaikuttaa paljon työaikoihinsa, mikä tuntuu opiskelun takia tärkeältä.

”Tämä on hyvä, koska välillä koulu vaatii paljon”, Lehikoinen sanoo.

”Jos on kokeita, niin voi lukea”, jatkaa Manninen.

Manninen haaveilee asianajajan työstä. Lehikoisen unelmatyö olisi toimia ulkomailla diplomaattina. Annala puolestaan on harkinnut terveysalaa ja tietää, että haluaa ainakin tehdä töitä lasten ja nuorten kanssa.

Ferm Foodsin toiminta on käynnistynyt vuonna 2020. Yritys siirtyi suurempiin tiloihin Keraan elokuussa 2021.

Toimitusjohtaja Mirja Taimisto sai ystävältään vinkin GraniWorksista, kun kasvavalla yrityksellä oli yhtäkkiä useamman kiireapulaisen tarve viime vuodenvaihteessa.

Mirja Taimisto

”Kuulin, että Kauniaisissa lähellä meitä on bisneslukio ja siellä vielä oma yritys, joka välittää työntekijöitä”, Taimisto kertoo. Yrittäjä kun itsekin on, hän pitää hyvänä ajatuksena oppia yrityksen pyörittämisestä.

”Tämä koko idea sopi meille täydellisesti, sillä olimme juuri miettineet yhteydenottoa oppilaitoksiin, jotta voisimme niiden kautta palkata nuoria.”

Hänen mielestään GraniWorksin kautta työntekijöiden palkkaaminen on ollut helppoa, vaivatonta ja luotettavaa. Yrityksellä on ollut sen kautta kaikkiaan viisi työntekijää.

”He ovat pitäneet kiinni sovituista työajoista ja tehneet ne työt, mitä on sovittu.”

Hyvä perehdytys on toki tärkeää, Taimisto huomauttaa.

”Sen jälkeen työntekijät tietävät, mitä pitää tehdä ja miksi. Kun tämän jälkeen annetaan tehdä itsenäisesti, se lisää itseluottamusta.”

Aika moni nuori etsii tälläkin hetkellä ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Miten nämä 16- ja 17-vuotiaat neuvovat ikäisiään ensimmäisen kesätyöpaikan haussa? Ensinnäkin työelämää ja työntekoa ei kannata pelätä. Tehtävät oppii kyllä, kun ne opetetaan.

”Itse työpaikkaa kannattaa mennä kysymään ihan kasvotusten tai vaikka soittamalla työpaikkaan”, sanoo Manninen.

Myös Annalan mielestä kannattaa yrittää saada sovittua tapaaminen tai vain mennä paikan päälle, koska ”meilissä eleet ja katsekontakti puuttuvat.”

”Kun on kysymässä työtä, voi sanoa, että oli kiva käydä, voi kiittää keskustelumahdollisuudesta ja näyttää sen, että arvostaa työpaikkaa, johon on hakemassa.”

