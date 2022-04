Linnunpönttöjen myynnin huippusesonki on jo käynnissä. Pönttöjä toistakymmentä vuotta valmistanut puuseppä neuvoo, mitä kannattaa miettiä, kun suuntaa ostoksille.

Kevätaurinko lämmittää, luonto heräilee talviunilta ja pihalla kuuluu lintujen iloista viserrystä. Se saa myös linnunpöntön ostajat liikkeelle.

Varhaiskevät on linnunpönttömyynnin vilkkainta aikaa, kertoo puuseppä Kalle Sulkava.

”Keväällä saa aina tehdä pönttöjä ahkerasti. Teen niitä niin paljon kuin vain ehdin tehdä.”

Sulkava pyörittää Kallenpaja-nimistä puuverstasta Espoon Mankkaalla. Verstaan suosituimpia tuotteita ovat linnunpöntöt. Niitä Sulkava on tehnyt jo toistakymmentä vuotta.

Työssä yhdistyy sekä ammatti että harrastus, sillä Sulkava on lintuharrastaja ja -bongari.

Puuseppä Kalle Sulkava on valmistanut erilaisia linnunpönttöjä jo toistakymmentä vuotta. Sulkava esittelee kuvassa tämän hetken hittituotetta, lepakkopönttöä.

Ei ole yhdentekevää minkä linnunpöntön hankkii.

Menestyksekäs pesintä vaatii Sulkavan mukaan hyvän pöntön, jonne petoeläimet eivät pääse ja joka mahdollistaa, että poikaset jäävät henkiin.

”Toki siitä, mikä on hyvä pönttö, on erilaisia mielipiteitä. Se on vähän niin kuin sauna, jokaisen oma sauna on se paras sauna.”

Ensikertaa pönttöostoksille suuntaavan kannattaa alkuun miettiä, mitä lajia pönttöön haluaa houkutella. Eri lajeille on eri mallisia ja kokoisia pönttöjä.

”Telkkä ei esimerkiksi voi pesiä kottaraisen pöntössä, koska se ei edes mahdu sinne. Telkän pönttö on todella iso, kun taas esimerkiksi kirjosiepon pönttö on pienempi. On erilaisia pönttöjä esimerkiksi erilaisille pöllölajeille, lepakoille, tervapääskyille, mustarastaalle…” Sulkava luettelee.

Suosituin on kuitenkin yleiskokoa oleva linnunpönttö, joka soveltuu muun muassa eri tiaisille ja kirjosiepolle.

”Lepakkopöntöstä on myös tullut eräänlainen hittituote. Sen menekki on jatkanut kasvuaan parin viimeisen vuoden aikana.”

Sopivan mallin löydyttyä on mietittävä, minne pöntön laittaa. Lintujenkin asuntomarkkinoilla sijainti on yksi tärkeimpiä aspekteja kotia metsästäessä.

”Sitä kannattaa yrittää katsoa vähän linnun silmin, että onko tässä hyvä. Ei mielellään kannata laittaa pönttöä ihan ulko-oven viereen tai vilkkaan tien varteen. Eri puolille pihapiiriä niitä voi laittaa. Pöllöt ovat sitten erikseen, ne vaativat rauhaa ja niiden pöntöt kannattaa laittaa metsään.”

Aamuaurinko saa mielellä lämmittää, mutta lentoaukkoa ei kannata suunnata niin, että se on pahimmassa keskipäivän paahteessa. Linnuilla tulisi myös olla esteetön pääsy pöntölle.

Puuverstas Kallenpajassa Mankkaalla on myynnissä laaja valikoima erilaisia linnunpönttöjä sekä muita puusta valmistettuja tuotteita.

Pihalle laitettu pönttö tarjoaa toisinaan dramaattisia hetkiä. Esimerkiksi tiaiset aloittelevat pikkuhiljaa pesintää, kun taas kirjosiepot saapuvat etelästä vasta toukokuussa. Ei ole tavatonta, että kirjosieppo valtaa tiaisen tekemän pesän itselleen.

”Voi huomata, että näiden söpöjen pikkulintujen elämä voi olla hyvinkin rankkaa. Joskus kirjosieppo saattaa rakentaa oman pesän jopa tiaisen poikasten päälle”, kertoo Sulkava.

Vaikka keväällä on vilkkain sesonki myynnin kannalta, pöntön voi yhtä hyvin laittaa myös muina vuodenaikoina.

”Luontoharrastajapiireissä sanotaan, että jokainen päivä on hyvä päivä laittaa linnunpönttö.”