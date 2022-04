Uima-avannon vieressä lilluva öljykalvo ihmetytti Espoossa, mutta syynä on osin visuaalinen harha: ”Ei vaikuta pulahdukseen”

Keilaniemessä sijaitsevan avantouintipaikan läheisyydessä kelluu edelleen öljyä meren pinnassa. Taustalla on maaliskuinen haveri, jonka ei kuitenkaan pitäisi haitata uimista.

Keilaniemessä sijaitsevan avantouintipaikan läheisyyteen on valunut öljyä. Öljyä arvioidaan olevan niin vähän, ettei se estä uimista.

Maaliskuun loppupuolella Espoon Keilaniemessä valui öljyä mereen vesiurheilukeskus Laguunin lähellä. Veteen päässeen öljykalvon kooksi arvioitiin tuolloin noin 10 kertaa 20 metriä.

Lauttasaarelainen Tapio Häivä kuvasi maanantaina 4. huhtikuuta Laguunin avantouintilaiturin lähellä kelluvaa öljyä vedessä.

Hän kävelee siitä ohi säännöllisesti ja kertoo, että välillä vesi on näyttänyt kirkkaalta. Esimerkiksi tiistaina 5. huhtikuuta hän ei enää havainnut öljyä.

Onko kyseessä sama öljy vai onko jostain vuotanut lisää öljyä?

Kysymykseen vastaa Laguunin toimitusjohtaja Juuso Tilaeus.

”Uutta öljyä ei ole tullut, eli kyse on edelleen siitä 23. maaliskuuta vuotaneesta öljystä. Tuulen mukana vähän vaihtelee mitä siinä näkyy, mutta sama määrä siellä edelleen pinnalla on.”

Laguunin kannalta tilanne on kurja, sillä öljy ei ole heiltä lähtöisin.

”Meidän toiminnassahan ei käytetä mitään öljyä. Tämä on tosi ikävää, että näin on käynyt.”

Maanantaina 4. huhtikuuta veden pinnassa oli selvästi havaittavissa öljyä. Seuraavana päivänä vesi oli kirkasta, kertoo kuvan ottanut lukija.

Paikalla on käynyt sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos että Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Arvio on, että öljy on valunut mereen hulevesiputkia pitkin.

Pelastuslaitos arvioi HS:lle 23. maaliskuuta, että öljy olisi tullut sulamisvesien mukana joltakin parkkipaikalta tai ajotieltä.

Talviuimareilta ja muilta asiakkailta ei Tilaeuksen mukaan ole tullut yhtään palautetta asiasta.

ÖljYÄ on kaiken lisäksi todella vähän.

”Pelastuslaitoksen arvio oli, että muutama desilitra. Pienikin määrä vaan näyttää vedessä suurelta, kun se jää veden pintaan. Se pieni määrä ei kuitenkaan vaikuta pulahdukseen, ja pelastuslaitoksen mukaan on täysin turvallista käydä uimassa.”

Laguuni seuraa tilannetta ja tarkistaa veden päivittäin. Koska öljyä on niin vähän, sen pitäisi haihtua ajan kanssa pois.