Kaksi vuotta sitten hoiva-alan yrityksen perustanut Fadumo Ali palkittiin vuoden yrittäjänä Espoossa.

Hoiva-alan työvoimaa välittävän yrityksen pari vuotta sitten perustanut Fadumo Ali sai Espoon Yrittäjiltä Vuoden yrittäjä -palkinnon. Palkinto kotikaupungin yrittäjiltä merkitsee Alille, 35, paljon.

”Tämä on mieletön tunnustus. Ja kun se tuli vielä Espoosta, kaupungista, jossa olen kasvanut ja josta on nyt tullut firmani yhteistyökumppani”, hän iloitsee.

Ali perusti yrityksen, koska kokee olevansa yrittäjähenkinen persoona, jolla on halu ja hyvät valmiudet toimia hoiva-alalla.

”Olen aina ollut sellainen, että haluan ratkoa ongelmia. Nyt yritän ratkoa niitä sekä työntekijän että potilaan näkökulmasta.”

”En kestä sitä, että vanhukset joutuvat olemaan niin paljon yksin”, Ali kertoo yhdestä syystään välittää keikkatyöntekijöitä.

Fadumo Ali perusti Hoiwa Oy:n keväällä 2020. Alussa hän oli käytännössä yksin toimistotyöntekijä, palkanmaksaja ja rekrytoija. Koronapandemia antoi tavallaan Alin yritykselle vauhtia, koska jo ennestään paha hoitajapula paheni entisestään.

Vuoden päästä listoilla oli noin 400 terveydenhuollon ammattilaista. Nyt heitä on on jo noin 2 500. Toimistotyöntekijöitä on kymmenkunta.

Suurin osa välitettävistä töistä on Alin mukaan lähihoitajien 1–3 päivän sijaisuuksia, joita tehdään tuntipalkalla. Jokunen kuukausipalkkasopimuskin on tulossa, mutta niissä on kyse kesätöistä.

Fadumo Alin mielestä hyvä startti johtuu siitä, että Hoiwa-sovelluksen kautta rekrytointi ja keikkojen välittäminen sujuvat vaivattomasti kaikkien osapuolien kannalta.

”Siellä asiakas voi jättää toimeksiannon, ja työntekijä näkee missä tarvetta on ja mitä työstä maksetaan”, Ali kertoo.

Kiireapulaisiksi palkatut työntekijät saavat Alin mukaan usein parempaa palkkaa kuin sijaistettavan tahon vakiväki, mistä hän kuulee aika ajoin nurinaa.

”Mutta meidän työntekijähän tulee sinne auttamaan. Jos tuuraaja ei tulisi, pienempi porukka joutuisi tekemään silti ne samat työt.”

Alin mukaan heidän palkat ovat avoimia ja ilmoitetaan aina työtehtävän yhteydessä.

Lähihoitajille maksetaan 18,20 euroa tunti ja 9 prosentin lomakorvaus sekä vuorolisät. Sairaanhoitajien tuntipalkka on 25 euroa, johon tulee myös päälle lomakorvaus ja vuorolisät.

Alin mukaan heillä työntekijät ovat nimenomaan työntekijöitä eivätkä yrittäjiä, ja Hoiwa maksaa lainmukaiset eläke- ja sosiaaliturvamaksut.

Fadumo Ali keskusteli Hoiwan työntekijän, terveydenhoitaja Inka Saalankon kanssa Malmin koronarokotuspisteellä helmikuussa 2021.

Itsekin vuosikausia hoiva-alalla työskennellyt Ali on nähnyt monenlaisia työpaikkoja, niin hyviä kuin huonoja.

Keikkatyöntekijät huomaavat usein hyvin nopeasti, millaiset olot ja ilmapiiri työpaikassa on.

”Jos ihmiset ovat väsyneitä ja stressaantuneita ja työ on huonosti johdettua ja organisoitua, tuuraaja saatetaan ottaa huonosti vastaan: häntä ei neuvota, ei ehkä edes tervehditä”, Ali tietää.

Hänestä hoiva-alan työpaikoilla pitäisi olla matalan kynnyksen mielenterveydenpalveluita, jotta työntekijät voisivat säännöllisesti purkaa mieltään kuormittavassa tilanteessa.

Alilla on kahdeksan sisarusta. Nyt kaksi veljestä on osakkaana yrityksessä ja kaksi toimii siinä osa-aikaisesti.

Alille merkitsee paljon se, että hän on onnistunut työllistämään merkittävästi myös maahanmuuttajia, joiden on usein vaikeampi saada töitä kuin kantasuomalaista nimeä kantavien.

”Samaistun siihen, että moni rekrytoija ottaa mieluummin Virtasen. Me katsomme, mitä se Ali osaa emmekä rekrytoi ihmisiä nimen perusteella.”

Ali tuli Suomeen 3-vuotiaana Somaliasta. Hän on suorittanut terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa. Hän on neljän lapsen yksinhuoltaja ja teki diabeteshoitajan opintoja samaan aikaan kun perusti yritystä.

Koko ajan hänelle on hoettu, että eikö vähempi riittäisi. ”Vähättely on arkea maahanmuuttajataustaisten kohdalla varhaiskasvatuksessa, koulussa ja työelämässä.”

Hän tietää, että pakolaistaustainen tyttö joutuu tehdä monin verroin töitä saavuttaakseen unelmansa. Mutta niiden toteuttaminen on mahdollista, vaikka vuosikausia muuta uskoteltaisiin.

Siksi hän haluaa sanoa jokaikiselle pakolaistaustaiselle nuorelle: ”Usko itseesi ja tee työtä haluamasi eteen!”

Alin seuraava on unelma on tehdä yrityksestään kansainvälinen toimija.

Espoon Vuoden yrittäjä on valittu vuodesta 1980 alkaen.