Robotit kuljettavat ostoksia kuuden Alepan ympäristössä Espoossa. HOK-Elanto ei vielä osaa sanoa, laajenevatko robottikuljetukset.

HOK-Elanto kokeilee ostosten toimittamista kuljetusrobotilla Espoossa. HS kävi katsomassa, kuinka robotti lähti liikkeelle Otaniemen Alepasta.

Kello on yhdeksän keskiviikkoaamuna Otaniemen Alepan myymälässä kauppakeskus A Blocissa. Hetken odottelun jälkeen myymälään tulee ensimmäinen robotilla toimitettava tilaus.

Robotti on ajanut aamulla varastolta läheiseltä parkkeerausalueelle. Kun se on saanut tilauksen, se on jatkanut parkkeerausalueelta kauppakeskuksen takapihalle Alepan edustalle.

Tällä välin Otaniemen Alepan myymäläpäällikkö Siina Siponen on kerännyt kassiin tilauksen ostokset. Hän avaa sovelluksella robotin kannen ja laittaa ostokset robotin laatikkoon.

Otaniemen Alepan myymäläpäällikkö Siina Siponen lastasi ostokset robotin laatikkoon.

Matka asiakkaalle voi alkaa. Robotti miettii tovin ja lähtee sitten liikkeelle kaupan takapihalta. Pihalla on hieman hiekkaa. Hetken sutimisen jälkeen matka jatkuu.

Robotti nousee pienen ylämäen, kiertää kauppakeskuksen ja saapuu kauppakeskuksen pääoville.

Robotti miettii hetken ennen kuin matkaa hiekkaista ylämäkeä pitkin.

Pääovien edustalla vauhti kiihtyy hetkeksi normaaliin. Se tarkoittaa noin kuutta kilometriä tunnissa, eli rivakkaa kävelyvauhtia.

Sitten on jo pysähdyttävä, kun pääovien vieressä on mainosteline. Hetken miettimisen jälkeen robotti jatkaa matkaansa ja ohittaa telineen.

Vanhempi mies jää seuraamaan robotin menoa.

Robotti ei anna uteliaan häiritä, vaan ylittää Otakaarella suojatien. Suojatiellä robotti juuttuu hiekkaan, mutta matka jatkuu määrätietoisesti hetken kuluttua.

Otakaarella suojatiellä vastaan tulee koroke. Robotti selvittää senkin.

Hyvästelemme kuvaajan kansa robotin Otakaaren ja Puumiehenkujan kulmassa. Robotti jatkaa matkaansa Otakaarta eteenpäin. Olemme tehneet reilun parin sadan metrin matkaa Otaniemen Alepan pihalta noin kymmenen minuutin ajan.

Asiakas on siinä vaiheessa saanut applikaationsa tiedon, että tilaus on lähtenyt kaupalta. Kun tilaus on perillä, asiakas avaa sovelluksella robotin laatikon kannen.

Robotti toimittaa ruoan maksimissaan noin kolmen kilometrin päähän myymälästä.

Otaniemen Alepa alkoi toimittaa ruokaa roboteilla 12. huhtikuuta. Hieman myöhemmin myös Mankkaan, Jousenpuiston, Laajalahden, Leppävaaran ja Matinkylän Alepat aloittivat robottitoimitukset.

HOK-Elannon verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua kertoo robottikuljetusten kysynnän ylittäneen odotukset ensimmäisten viikkojen aikana. Hän ei kuitenkaan halua kertoa, mikä on ollut robotin toimittamien ostosten keskihinta.

”Robotin tekemä kuljetus maksaa 99 senttiä tilausta kohden sekä viisi prosenttia ostoksen hinnasta”, Ranua kertoo.

Sosiaalista mediaa seuraamalla voi huomata, että roboteista on tullut yksi pääkaupunkiseutua nyt puhuttavista ilmiöistä. Aiheeseen liittyviin kirjoituksiin törmää eri kanavissa jatkuvasti.

Robotit ovat toisinaan edenneet takkuisasti ensimmäisten toimintaviikkojen aikana. HS kertoi viime viikolla, kuinka kuljetusrobottien matka pysähtyi Otaniemessä suojatien liikennevaloihin. Kukaan ei ollut painamassa liikennevaloja vihreäksi, joten robotit pysähtyivät punaisiin valoihin.

Ranua myöntää, että robottien toiminnassa on vaiheessa parannettavaa.

”Kun testataan uutta, niin aina tulee vastaan tilanteita, joita ei ole osattu ennakoida. Alussa toiminta on jatkuvaa päivittäistä opettelua.”

Ranua kertoo HOK-Elannon keräävän tietoa ja kokemuksia robottikuljetusten kysynnästä.

”Vielä on liian aikaista sanoa, laajenevatko robottikuljetukset.”