Asiantuntija kehottaa perääntymään, jos metsässä vastaan tulee metso. Espoolainen Arja Palola ei maanantaina ehtinyt.

Tämä on se aika vuodesta, kun luonto herää talven jäljiltä. Samalla heräävät lintujen paritteluhalut.

Espoolainen Arja Palola pääsi vahingossa osaksi koirasmetson soidinmenoja Nuuksion kansallispuistossa maanantaina.

Palola oli rentoutumassa keväisellä metsäpolulla ja kuuntelemassa linnunlaulua, kun yhtäkkiä noin kymmenen metrin päässä edessä seisoi ukkometso.

Muutamaa viikkoa aiemmin Palolalla oli ollut kauhistuttava kohtaaminen ukkometson kanssa toisella puolella Nuuksiota, joten hän tiesi, että parasta olisi lähteä heti perääntymään.

Aikaisemmalla kerralla Palola pysähtyi ottamaan valokuvia metsosta, kunnes se alkoi hyökkäillä. Siitä kahakasta Palola selvisi säikähdyksellä.

Nyt hän ei tehnyt sitä virhettä, että olisi kaivanut kameran taskusta.

”Pinkaisin saman tien karkuun”, Palola kertoo.

Hän kuitenkin kaatui lumisella polulla, jolloin metso pääsi hyökkäämään lähietäisyydelle.

”Kun lensin rähmälleni, metso hyppäsi jalkojeni päälle. Refleksillä puristin linnun jalkojen väliin, että se ei tule silmille”, Palola muistelee.

”Siinä se räpiköi ja puri polvitaipeeseen.”

” ”Juoksin niin kovaa kuin jaksoin, tilanne oli hirveä.”

Metsot ovat isoja lintuja.

Koiras voi kasvaa noin 90 senttiä pitkäksi, ja siipien kärkivälikin on noin 125 senttimetriä. Koirasmetso saattaa painaa nelisen kiloa.

Tyypillisesti metsot viihtyvät vaihtelevassa havu- tai sekametsässä.

Nuuksiossa Arja Palola onnistui pyristelemään metson irti itsestään. Hän yritti lähteä karkuun, huitoi käsiään ja päästeli kovia ääniä, mutta metso ei säikkynyt.

”Se hyökkäsi vain uudestaan ja uudestaan”, Palola kertoo.

Lopulta metso sai tarpeekseen. Se kääntyi ympäri, ja tilanne vaikutti olevan ohi.

Kun Palola oli päässyt arviolta puolen kilometrin päähän metsosta, lintu lensi vielä kerran hänen lähelleen.

”Se tuli varmaan toimittamaan viimeisen pelästyksen. Kyllä juoksin niin kovaa kuin jaksoin, tilanne oli hirveä.”

PalolaLLe kohtaaminen metson kanssa oli kamala kokemus.

”Ei sitä ajattele, että lintu voi olla noin pelottava”, hän kertoo.

”Se oli todella iso, kun se levitti siipensä. Metsolla oli kauhea nokka ja liskontyyppiset kynnet.”

Palola julkaisi tarinan Facebookissa varoituksena muille, sillä kaikki Nuuksion kävijät eivät ehkä arvaa, miten vaarallinen metso saattaa olla. Sosiaalisessa mediassa on jaettu muitakin samankaltaisia kohtaamisia Nuuksion metsojen kanssa.

Jatkossa Palola miettii tarkasti, uskaltautuuko metsäretkelle. Ainakin hän haluaisi tietää, ettei vahingossa eksy metson reviirille.

Lintua tapahtumasta on kuitenkin vaikea syyttää. Palolalle on selvää, että metsä on metson koti. Siellä linnun kuuluukin elää ja telmiä, ihminen on metsässä ainoastaan vierailemassa.

Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved epäilee, että Nuuksiossa pelkoa levittää niin kutsuttu ”hullu metso”.

Kun metsät ja metsojen soitimet pirstoutuvat, soidinalueella metsokoiraille ei aina löydy soidinkumppania.

”Silloin kevään huuma saattaa kohdistua muihin kuin lajikumppaneihin”, Södersved kertoo.

”Metsot voivat käyttäytyä hyvin pelottomasti ja aggressiivisesti ihmisiä kohtaan, kun hormonit hyrräävät.”

Tilanne helpottaa toukokuun jälkeen, sillä metsojen soidin huipentuu yleensä vapun tienoilla. Koirasmetsojen soidinreviiri on tyypillisesti parin hehtaarin suuruinen.

Miten pitäisi käyttäytyä, jos kohtaa luonnossa vihaisen metson?

Södersvedin mukaan lintua ei ainakaan saa vahingoittaa. Parasta olisi lähteä rauhallisesti pois päin.

”Linnulla on siivessä voimaa. Jos metso iskee siivellä, siitä voi tulla mustelma käsiin tai jalkoihin ja lintu voi vahingoittaa itsensä”, Södersved varoittaa.

Jos lintu hyökkää perääntymisestä huolimatta, Söderved kehottaa asettamaan linnun ja ihmisen väliin jotain pehmeää, kuten kuusen oksan. Silloin lintu ei loukkaa itseään hyökkäyksessä.

”Kannattaa kuitenkin pyrkiä poistumaan paikalta nopeasti, ei pidä lähteä leikkimään metson kanssa.”

