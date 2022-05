Missä kuljetusrobotin tulisi liikkua: jalankulkijoiden vai pyöräilijöiden puolella?

Espoon kevyen liikenteen väylille saapui uusi tulokas huhtikuussa, kun kuljetusrobotit alkoivat toimittaa Alepan myymälöistä ruokaa asiakkaille.

Mutta missä kuljetusrobotin tulisi liikkua väylällä: jalankulkijoiden vai pyöräilijöiden puolella? Länsi-Uudenmaan poliisi on jo ehtinyt pohtia kysymystä.

”Kuljetusrobotin tulee liikkua jalankulkijoiden puolella, koska robotti rinnastetaan jalankulkijoita avustavaan laitteeseen. Robotin nopeus on hiljainen”, kertoo komisario Hannu Kontula Länsi-Uudenmaan poliisista.

Jos robotti kuitenkin kulkeutuu pyöräilijöiden kaistalle ja poliisipartio osuu paikalle, niin pysäyttääkö poliisi robotin ja sakottaako poliisi sen omistajaa?

”Tässä vaiheessa seuraamme, kuinka robotit liikkuvat ja pohdimme, onko robottien menoon syytä puuttua”, Kontula vastaa.

Länsi-Uudenmaan poliisin tietoon ei ole tullut, että kuljetusrobotit olisivat aiheuttaneet ruuhkaa tai jotakin muuta häiriötä liikenteessä.

”Robotin menoa on ihmetelty. Osa autoilijoita kuvittelee, että robottia on väistettävä. Robotit on kuitenkin ohjelmoitu niin, että se väistää autoja.”

Otaniemen Alepa alkoi toimittaa ruokaa roboteilla 12. huhtikuuta. Hieman myöhemmin myös Mankkaan, Jousenpuiston, Laajalahden, Leppävaaran ja Matinkylän Alepat aloittivat robottitoimitukset.

Robotin normaali vauhti on noin kuusi kilometriä tunnissa eli rivakkaa kävelyvauhtia. Robotti toimittaa ruoan maksimissaan noin kolmen kilometrin päähän myymälästä.

Robotin kehittänyt Starship Technologies on vuonna 2014 perustettu virolaislähtöinen yritys. Sen kuljetusrobotit ovat toimittaneet aikaisemmin ruoka- ja pakettitilauksia muun muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa, Tanskassa, Saksassa ja Virossa.

