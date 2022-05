Talolle myönnettiin rakennus­lupa yli 10 vuotta sitten, mutta suositulla omakoti­talo­alueella on yhä vain keskeneräinen työmaa – Nyt kiinteistö on ulos­otossa ja myytävänä huutokaupassa

Espoon Kurttilaan on viime vuosina noussut toinen toistaan upeampia asuintaloja. Kolikon kääntöpuolta edustaa vuosia hylättynä seissyt keskeneräinen kivitalo, jota nyt huutokaupataan.

Kurttilan asuinalueen modernien ja arvokkaiden rakennusten keskellä seisoo keskeneräiseksi jäänyt aavetalo, joka on vaivannut alueen yleisilmettä jo vuosien ajan.

Nyt keskeneräistä ja ulosmitattua kiinteistöä myydään huutokaupassa siitä eniten tarjoavalle.

”Myynnin lähtökohtana on, että talo on purkukuntoinen. Mitään virallista purkupäätöstä sen suhteen ei ole kuitenkaan tehty”, ulosottoylitarkastaja Teemu Hermunen kertoo.

Hermusen mukaan kiinteistön tuleva ostaja saa muodostaa oman arvionsa talon kunnosta ja päättää sitten mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Myynti-ilmoituksen yhteydessä julkaistuista liitteistä selviää, että rakennukselle on myönnetty rakennuslupa jo kesäkuussa vuonna 2011. Rakentamista varten myönnettiin myös jatkolupa vuonna 2016, mutta talo ei koskaan valmistunut.

Rakennusluvan voimassaolo päättyi heinäkuussa vuonna 2019.

Keskeneräisen omakotitalon nykykunnossa riittää huomautettavaa.

Ilmoitukseen liitettyjen kuvien perusteella selviää, että rakennuksen nykykunnossa riittää huomautettavaa. Rikottujen ikkunalasien lisäksi ainakin kivitalon puiset kattorakenteet vaikuttavat kastuneen vuosien saatossa.

Työmaalle jätetyt rakennustarvikkeet antavat vihjeitä rakennustöiden äkillisestä keskeytymisestä.

Myyntiesitteen mukaan kiinteistöllä on olemassa oleva liittymissopimus vedestä ja jätevedestä, mutta vesiliittymä ei ole käytössä. Sähköliittymää talossa ei ole.

Hermusen mukaan keskeneräinen omakotitalo on ulosmitattu noin kaksi vuotta sitten.

”Talon rakentaminen on ymmärtääksemme keskeytetty jo kuusi vuotta sitten. Velallisella oli jäänyt velkoja maksamatta, ja sitä velkaa pyritään nyt perimään takaisin huutokaupan avulla”, Hermunen sanoo.

Saunalahden ja Kauklahden välissä sijaitseva Kurttila on kasvanut viime vuosina nopeasti, kun alueella on noussut paljon uusia pientaloja. Keskeneräisen ja rujonnäköisen talon päätyminen huutokaupattavaksi on huomioitu myös alueen asukkaiden keskuudessa.

Facebookin paikallisryhmässä käydyn keskustelun perusteella asukkaat vaikuttavat olevan tyytyväisiä siitä, että pitkään hylättynä seisseelle talolle on viimeinkin päätetty tehdä jotain.

Keskiviikkona puolilta päivin korkein tarjous oli 86 000 euroa. Huutokauppa päättyy 12. toukokuuta.

Vuosia hylättynä seissyttä taloa myydään purkukuntoisena.

