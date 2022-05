Main ContentPlaceholder

Espooseen tehtiin liki sadalla­tuhannella eurolla julkinen laituri, josta ei saa uida – Mistä kiellossa on kyse?

Nupurinjärvellä on uusi laituri, josta ei saa mennä uimaan, vaikka siinä on rappuset veteen. Kaupungin katupäällikön mukaan laituri on tarkoitettu vain oleskeluun.

Uusi laituri Nupurissa maksoi 98 000 euroa. Uiminen laiturilta on kyltin mukaan kielletty.

Espoon kaupunki rakensi Nupurinjärven rantaan Pohjois-Espooseen loppusyksystä uuden laiturin. Lähistöllä asuva Tanja Hopeataival kuvailee laituria upeaksi, sillä se on pitkä puinen rakennelma, jonka päässä on istumatilaa sekä veteen laskevat portaat. Yksi asia Hopeataivalta sekä nupurilaisia kuitenkin ihmetyttää: laiturin infotaulussa on teksti "uiminen kielletty". Lähistöllä ei ole yleistä uimarantaa, joten houkutus uimiselle olisi suuri. "On järjetöntä, ettei laiturista voitu tehdä sellaista, että siitä voitaisiin mennä uimaan", Hopeataival ihmettelee. Laiturin hintalappu kaupungille oli 98 000 euroa. Miksi Espoo rakensi järvelle uuden hienon laiturin, josta ei saa mennä uimaan? Espoon kaupunkitekniikan keskuksen katupäällikkö Esa Rauhala vastaa kysymyksiin. Rauhalan mukaan kyseessä ei ole ensinnäkään uimalaituri, sillä Nupurinranta ei ole virallinen uimapaikka. "Uimapaikkoja säädellään useilla eri lailla ja asetuksilla, kuten kuluttajaturvallisuuslailla, terveydensuojelulailla sekä maankäyttö- ja rakennuslailla. Uimalaiturin perustaminen olisi vaatinut kaupungilta rannan kunnostamista ja jatkuvaa ylläpitoa toisin kuin yleinen laituri", Rauhala kertoo. Laiturilta veteen menevät rappuset eivät siis ole uintia varten. Rauhalan mukaan ne ovat osa laiturin pelastusvälineistöä, sillä hätätapauksissa niiden avulla vesihädässä oleva voi nousta laiturille. Mihin tarkoitukseen laituri sitten on rakennettu? "Yleisen laiturin tarkoituksena on ollut lisätä Nupurinrannan puistoalueen ja rannan virkistyskäyttöä eli se on tarkoitettu oleskeluun", Rauhala sanoo. Senkin Rauhala kyllä ymmärtää, jos joku laiturilta kiellosta huolimatta pulahtaa uimaan. "Suomessa on voimassa erittäin vahvat jokamiehenoikeudet, ja nämä kyllä mahdollistavat myös Nupurinjärvessä virkistäytymisen omalla vastuullaan."