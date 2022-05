Nyt kisataan Suomen kovimman huumekoiran tittelistä. Poliisikoirien huume-etsinnän SM-kilpailut alkoivat tiistaina.

Poliisikoirien huume-etsinnän viime vuoden SM-kilpailuun osallistunut labradori Sisu tarkistaa ajoneuvoa. Ajoneuvoetsintä on yksi kilpailun seitsemästä osa-alueesta.

Tiistaina alkoivat poliisikoirien huume-etsinnän SM-kilpailut. Tänä vuonna Länsi-Uudenmaan poliisi vastaa ensimmäistä kertaa kilpailun järjestelyistä ja kisat käydään Espoossa ja Kirkkonummella.

Kilpailussa on seitsemän eri osa-aluetta.

”Siellä on jälki, maastoetsintä, huoneistoetsintä, ajoneuvoetsintä, varastoetsintä, matkalaukkuetsintä sekä tottelevaisuusosio. Olemme yrittäneet suunnitella kätköt sellaisiksi, että eivät ole liian helppoja eikä myöskään liian vaikeita”, kertoo kisojen järjestäjänä toimiva Sami Söder Länsi-Uudenmaan poliisista.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella työskentelevät Sami Hämäläinen ja Wänä-labradori jäljellä maastossa huume-etsinnän SM-kilpailussa vuonna 2021. Koiran tehtävä on ilmaista jäljen varrella olevat huumekätköt.

Vaikka kyseessä on kilpailu, koulutuksellinen näkökulma on tärkein. Kilpailuissa tullaan uuteen ympäristöön, eikä ohjaajakaan tiedä missä kätköt ovat. Mukana on tietty paine, jonka takia päästään Söderin mukaan lähemmäksi tosielämän työtehtäviä, kuin mitä harjoituksissa päästään.

Kilpailussa koirat etsivät huumekätköjä, jotka sisältävät erilaisia huumeita.

”Käytössä on kaikki perinteiset aineet, joita poliisin huumekoirille opetetaan. Esimerkiksi marihuana, kokaiini, amfetamiini, heroiini, ekstaasi ja muita”, Söder luettelee.

Aikaa onnistua on 20 minuuttia yhtä kätköä kohden. Se on tiukka aikataulu.

”Hosumalla ja nopeasti menemällä ei tule paras tulos, mutta se ei myöskään tule sillä, että hinkataan yhtä kohtaa kauhean kauan. Kyllä tässä mitataan koiran lisäksi ohjaajaa, että hänellä on joku hyvä etsintätaktiikka.”

Hyvän ohjaajan ja hajuaistin lisäksi voittajakoirilta vaaditaan kykyä toimia kaikenlaisissa ympäristöissä ja kaikenlaisilla alustoilla. Ne eivät saa alkaa jännittää ja niiden pitää olla hyvin ohjattavissa sekä samalla kuitenkin tarpeeksi itsenäisiä.

Viime vuonna SM-kilpailun voitti Lounais-Suomen poliisilaitoksella työskentelevät Maarit Saren ja Retu-labradori.

Kilpailun yli 20 vuoden historian aikana palkintopallilla nähdyt ohjaajat ja koirat ovat tulleet eri puolilta Suomea, aina Ahvenanmaalta Lappiin. Myös eri rodut ovat olleet hyvin edustettuina.

”On kyllä jakautunut hyvin. Jännä nähdä kenelle tänä vuonna parhaat sijoitukset menevät. Jos veikkaan, niin meillä on tänä vuonna mukana kolme kovaa ensikertalaista.”

Tänä vuonna kilpailuun osallistuu 18 koiranohjaajaa koirineen. Koirat ovat erirotuisia – edustettuna on bordercollie, labradorinnoutaja, saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira malinois, parsonrusselinterrieri sekä kultainen noutaja.

Kilpailun jokaiselta osa-alueelta palkitaan kolme parasta. Perinteisten pokaalien lisäksi voittajat saavat ruoka- ja tuotepalkintoja.

