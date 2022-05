Hyönteishotellin asukkaat näyttävät maistuvan nälkäiselle käpytikalle.

Käpytikka etsii hyönteishotellin toisesta kerroksesta sopivia suupaloja. Kuva on otettu espoolaisen Marjut Ikosen keittiöstä käsin.

Espoon Kukkumäessä asuvan Marjut Ikosen pihalla on vakiovieras. Nokkela käpytikka on oivaltanut, että Ikosen pihalle pystytetty hyönteishotelli on mitä mainioin henkilökohtainen herkkupöytä.

”Täällähän ei lintuja saa syöttää, enkä syötäkään. Mutta tikka vaan käy aina ratsaamassa hyönteishotellin. Pari vuotta sitten näin sen täällä ensimmäistä kertaa”, hän kertoo.

Viime kesänä pienemmän hyönteishotellin tilalle tuli uusi, isompi. Sekin näyttää kelpaavan tikalle.

Vaikka tikka on käynyt pihalla jo muutamia kertoja, Ikonen ei ole saanut hetkeä ikuistettua kuvaan aikaisemmin.

Varhain tiistaiaamuna hän kuitenkin kuuli taas tuttua nakuttelua ja vilkaisi keittiönikkunasta. Siinä tikka oli aamupalalla!

”En tiedä saiko se mitään ötököitä, mutta useita minuutteja se oli siellä ja sain otettua kuvan”, hän kuvailee hetkeä.

Ikonen hankki hyönteishotellin aikoinaan siksi, että voisi kuvata perhosia ja auttaa luonnon hyönteisiä. Häntä ei silti harmita, että tikka käyttää sitä noutopöytänä.

”Ei haittaa ollenkaan, ihan hauskaa se on.”