Espoolainen perheenäiti Heidi Vidgren matkusti lauantai-iltana tutulla bussilinjallaan kotiin.

Kaikki sujui kuten tavallista, mutta jossain vaiheessa Vidgrenin lompakko luiskahti bussinpenkille. Vidgren ei huomannut lompakon putoamista, vaan nousi bussista ja käveli kotiinsa.

Ei mennyt kauaa, kun Vidgrenin kännykkään kilahti tekstiviesti.

”Terve! Tässä on linjan 111 kuljettaja Markku Siirtola, ilmeisesti sulla on pudonnut lompakko ajamaani bussiin. Jos viesti tuli oikealle ihmiselle, niin vastaatko ja sovitaan joku paikka, mistä voisit hakea. Kaikki on varmaan tallella.”