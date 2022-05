Surullinen omistaja etsii Espoossa dementoitunutta koiraansa: ”Ajattelen toisinaan, että Miska on lähtenyt elämänsä suurimmalle seikkailulle”

Sekarotuinen koiravanhus Miska katosi Nupurissa asuvan perheen kotiovelta vappupäivän iltana. Sen omistaja ei halua vielä luopua toivosta.

Vappupäivän vietto sujui Liisa Hellbergin perheessä Espoon Nupurissa tavalliseen tapaan.

Iltayhdeltätoista tapahtui jotain sellaista, mitä koiranomistaja ei olisi koskaan toivonut.

Perheen 16-vuotias sekarotuinen Miska-koira lähti karkuun, kun kodin ulko-ovi avattiin. Sen jälkeen siitä ei ole tehty havaintoja.

Hellberg kertoo, että koira on kuuro ja dementoitunut, ja sillä on heikko näkö. Fyysisesti koira on kuitenkin kunnossa ikäisekseen.

Vaikka katoamisesta on pian neljä viikkoa aikaa, Hellberg odottaa yhä, että koira löytyisi elossa. Hän ei haluaisi vielä luovuttaa, eikä aiokaan. Miska kuuluu perheeseen.

”Etsijäkoirat tulevat ainakin tänään vielä etsimään Miskaa. Karanneet koirat voivat joskus vaeltaa pitkiäkin matkoja”, Hellberg kertoi perjantaina HS:lle.

Hän laittoi kadonneesta koirasta ilmoituksia useisiin Facebook-ryhmiin. Kaikki vihjeet on tarkistettu.

Hellberg toivoo edelleen, että ihmiset ilmoittaisivat myös vanhemmista näköhavainnoistaan joko hänelle tai Viikin löytöeläintaloon.

Omistaja on kiitollinen kaikesta saamastaan etsintäavusta. Miskaa on etsitty moneen kertaan vapaaehtoisten voimin.

”On tuntunut hienolta huomata, että ihmiset haluavat aidosti auttaa. Minuun on otettu yhteyttä jopa Kuopiosta asti ja kyselty, miten olen jaksellut ja voinut”, Hellberg sanoo.

Koira tuli Hellbergille pentuna, 3,5 kuukauden iässä. Dementia on muuttanut sen luonnetta ajan myötä. Aiemmin pippurisesta ja machoilevasta Miskasta on tullut leikkisä ja iloinen perhekoira, sellainen, joka saa kunnon hepuleita.

Hellberg tietää, että karkuteillä olevan koiran luonne voi muuttua, kun se on erossa laumastaan.

”On kuitenkin vaikea uskoa, että Miskasta olisi tänä aikana tullut esimerkiksi pelokas. Se on olut iloinen ja leikkisä, mutta elänyt ikään kuin omassa kuplassaan”, Hellberg kuvailee.

Jos Miskaa ei kaikesta huolimatta vieläkään löydy, hän toivoo, että koiralla ei olisi ollut hätää.

”Ajattelen toisinaan, että Miska on lähtenyt elämänsä suurimmalle seikkailulle, ja että sillä on nyt hyvä olla.”