Ritva Paakin perheen asuntovaunu vietiin lauantaina illansuussa Espoon Rauhanyhdistyksen parkkipaikalta

Ritva Paakin perheen Adria Adiva 553 PH -merkkinen asuntovaunu varastettiin lauantaina kodin läheltä Espoosta. Kuvassa asuntovaunu on perheen kotipihassa.

Espoon Tillinmäessä asuvan Ritva Paakin perheessä vietettiin lauantaina pojan ylioppilasjuhlia.

Juhlat sujuivat hyvin, mutta illansuussa odotti ikävä yllätys: perheen rakas asuntovaunu oli viety.

Adria Adiva 553 PH -merkkinen vaunu oli pysäköity juhlien ajaksi kodin lähellä sijaitsevan Espoon Rauhanyhdistyksen pysäköintipaikalle, jossa on kameravalvonta.

Vaunun pääväri on valkoinen ja sen sivuilla on sininen ja musta raita. Vaunun rekisteritunnus on WRV-148.

”Kysyimme pysäköintipaikan ohi ajaneilta vierailta, onko kukaan heistä nähnyt mitään varkauteen viittaavaa. Niiden havaintojen perusteella voi päätellä, että vaunu on viety kello 19.15 ja 20.15 välisenä aikana. Keskellä kirkasta päivää siis”, Ritva Paakki kertoo.

Perhe ilmoitti varkaudesta poliisille jo lauantaina.

Paakki ei tiedä, onko vaunun rekisterikilvet vaihdettu. Sekin on mahdollista.

”Jos vaunu on Suomessa, se voi vielä löytyä. Jos se taas on viety esimerkiksi Viron puolelle, sinne se varmasti jääkin”, Paakki sanoo.

Valvontakameran taltioima kuvamateriaali käydään läpi maanantain aikana. Vaunu oli lukittu, kun se vietiin.

Varastettuja vaunuja on päätynyt Suomessa muun muassa työmaakopeiksi.

Asuntovaunu on ollut Paakin perheessä ahkerassa käytössä. Perheen lapset ovat yöpyneet vaunussa usein, kun se on ollut perheen omalla pihalla.

”Talvisin se on ollut varastokäytössä, ja kesällä sillä on reissattu paljon, joten varkaus on siinäkin mielessä meille aika suuri katastrofi”, kertoo Paakki.

Ensimmäinen matka vaunulla olisi ollut edessä kolmen viikon päästä.

”Nyt meillä ei ole vaunua.”

Sen jälkeen, kun vaunu varastettiin, Paakki on iltaisin miettinyt, ovatko kaikki kodin ovet varmasti lukossa.

Varkaus ehti järkyttää perusturvallisuuden tunnetta, hän sanoo.

Onni onnettomuudessa oli, että vaunua ei viety perheen kotipihasta, eikä kukaan ollut vaunussa yötä, kun se varastettiin.

”En tiedä, miten sellaisesta olisi selvinnyt.”