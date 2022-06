Sadat ukrainalaiset kulkevat säännöllisesti tunteja kestävän matkan päästäkseen espoolaiseen kerrostaloon. Siellä on ”Kaivo”.

On perjantai-iltapäivä ja Matinkylän vanhan ostarin kupeeseen, kerrostalon edustalle on kerääntynyt runsaasti väkeä. Talossa sijaitseva ukrainalaisten avustus- ja kohtaamispaikka Kaivo Espoo ry on saavuttanut valtavan suosion.

Nykyisessä muodossaan Kaivo on ehtinyt olla auki vasta noin kuukauden, mutta ukrainalaisten puskaradion kautta sana on levinnyt tehokkaasti. Vilkkaimpina päivinä Kaivoon tulee jopa 400 ukrainalaista eri puolilta Suomea.

Avustuspisteellä olevat tuotteet on yksityishenkilöiden ja kauppaketjujen lahjoittamia. Lahjoituksia kaivataan edelleen. Erityisesti monivitamiinivalmisteille – varsinkin raskaana oleville suunnatuille – olisi tällä hetkellä kysyntää.

Yksi syy suosioon on Kaivosta löytyvä avustuspiste. Se on ehtinyt olla auki jo tunnin tänä perjantaina, mutta edelleen jono kiemurtelee pitkänä. Pisteellä jaetaan erilaisia tarvikkeita, kuten hammasharjoja, saippuaa, vaippoja, keksejä, öljyä, sokeria ja säilykkeitä.

”Ukrainalaiset hakevat täältä myös esimerkiksi pyyhkeitä, sänkyvaatteita ja leivontaan tarvittavia tarvikkeita. Ukrainalaiset naiset tykkäävät leipoa ja leipovat paljon itse, esimerkiksi leipää ja lettuja”, kertoo Natalia Dregval.

Dregval saapui Suomeen noin kymmenen päivää sodan alkamisesta, ja Kaivossa hän on työskennellyt vapaaehtoisena noin kuukauden. Dregval ei puhu Suomea eikä englantia, joten Katja Karvonen tulkkaa. Kuten kaikki muutkin täällä, myös Karvonen työskentelee vapaaehtoisena.

Karvosen kaltaisille kielitaitoisille on kova tarve, sillä kielimuuri on välillä ongelma. Ukrainassa monet ovat pärjänneet hyvin ukrainalla ja venäjällä, eikä englannintaitoja ole välttämättä ylläpidetty koulun jälkeen. Suomea harva on ehtinyt vielä opetella, vaikka moni haluaisi.

Suomessa neljä vuotta asunut Julija Andruschenko opiskelee suomea ja on Kaivossa kieliharjoittelussa. Sen verran sujuvasti hän jo puhuu, että hän saa usein toimia tulkkausapuna. Monella ukrainalaisella on Andruschenkon mukaan ollut haasteita saada pankkikortti Suomesta. Tähän ja muihin ongelmiin liittyen häneltä kysytään myös usein neuvoa.

Ukrainalaiset pakolaiset saavat noin 300 euron suuruisen vastaanottorahan kuukausittain. Se ei aina riitä kattamaan kaikkia kuluja, joten siksi ruoka- ja muut lahjoitukset ovat tärkeä lisä.

”Ruoka-apu ei kuitenkaan ole ainut syy, miksi tänne tullaan. Kaivoon tullaan ennen kaikkea keskustelujen, kahvilan ja hyvän tunnelman takia. Kun tänne tulee, tuntuu, että täällä on perhe”, Dregval sanoo.

Monet ovatkin löytäneet Kaivosta uusia tuttuja ja ystäviä.

”Se kertoo varmasti paljon, että osa kulkee säännöllisesti yli kolmen tunnin matkan tullakseen tänne. Ne jotka tulevat tänne surullisina, lähtevät iloisina”, Dregval lisää.

Kaivon kahvilasta ukrainalaiset saavat hakea makeita ja suolaisia herkkuja sekä kahvia. Ukrainalaisten mukaan etenkin makeat leivokset maistuvat monelle.

Kävijöitä on pääkaupunkiseudun lisäksi paljon esimerkiksi Salosta, Turusta, Tampereelta, Järvenpäästä, Jyväskylästä, Riihimäeltä ja Jämsästä.

”Rovaniemi on kaukaisin paikka, mistä olen kuullut, että tänne on tultu”, Kaivon palveluvastaava Petra Rahikainen kertoo.

Matkoihin voi hyödyntää eri puolilla Suomea voimassa olevaa mahdollisuutta matkustaa ilmaiseksi joukkoliikenteessä ukrainalaista passia näyttämällä.

Rahikaisen mies, Mika Rahikainen, perusti vapaaehtoistoimintaan perustuvan Kaivon noin kymmenen vuotta sitten. Vuosien varrella järjestö on tukenut erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointia, esimerkiksi päihdeongelmien kanssa kamppailevia.

Kaivo on täysin vapaaehtoistoimintaan perustuva järjestö. Pitkällä tähtäimellä tämä voi Petra ja Mika Rahikaisen mielestä olla haaste toiminnan vakauttamiselle ja jatkuvuudelle. Molemmat ovat kuitenkin sitoutuneet toimintaan niin kauan kuin sille on tarvetta.

Keväällä Rahikaiset seurasivat huolestuneina sodan vaikutuksia ja päättivät, että jotain on tehtävä.

”Avun tarve on suuri. Huomasimme, että tarvitaan paikka, jossa ukrainalaiset voivat viettää aikaa”, kertoo Petra Rahikainen.

Kun idea oli syntynyt, ei mennyt kuin kaksi viikkoa uuden konseptin mukaisen Kaivon avajaisiin. Mukaan auttamaan saatiin pitkä lista yhteistyökumppaneita. Kaivon työtä tukevat esimerkiksi Suomen punainen risti, Lions Club Espoon City-osasto sekä Manna-apu ry. Kaikki toiminta pyörii vapaaehtoisten ja lahjoitusten varassa.

Tavoitteena on tarjota saman katon alta mahdollisimman monipuolisesti erilaisia palveluja, joita ukrainalaiset tarvitsevat juuri nyt.

”Meillä on esimerkiksi ollut ompelukoneita, joita on saanut käyttää sekä ukrainalaisten vapaaehtoisten tekemiä ilmaisia hiustenleikkauksia ja manikyyrejä. Täällä on järjestetty myös esimerkiksi lounaita ja lasten muskaria”, Rahikainen luettelee.

Mitään lukittua viikko-ohjelmaa ei ole, vaan ohjelmaa pyritään toteuttamaan toiveiden mukaan.

Kuvassa Olgaksi esittäytynyt tyttö syö voileipää ja juttelee toisen tytön kanssa Kaivon kahvilassa. Olga on kuvattu äitinsä luvalla.

Seuraava tärkeä prioriteetti olisi saada järjestettyä nuorisolle suunnattua ohjelmaa sekä suomen kielen opetusta halukkaille. Moni Suomeen tullut ukrainalainen haluaisi oppia suomea, mutta kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet kursseille.

Kaivossa toimii myös kahvila, josta ukrainalaiset saavat muun muassa kahvia, leivoksia ja sämpylöitä. Siellä monet viettävät mielellään aikaa maanmiestensä kanssa.

Tatjana Pushkina saapui Suomeen kolme kuukautta sitten. Hän asuu tyttärensä kanssa suomalaisen perheen kodissa ja on kiitollinen kaikesta suomalaisten tarjoamasta tuesta ja lahjoituksista.

Yksi heistä on Tatjana Pushkina, joka on käynyt täällä 3–4 kertaa. Hänestä yksi Kaivon parhaista palveluista on leikkitila, joka toimii samassa huoneessa kahvilan kanssa.

”Minulla on kuusivuotias tytär, joten on mukavaa, että hän voi leikkiä täällä. Itse voin samalla puhua muiden ukrainalaisten kanssa ja saada uusia tuttavuuksia.”

Kaivosta ovat aikaisemmin kirjoittaneet Hufvudstadsbladet ja Länsiväylä.

Kaivo löytyy osoitteesta Kala-Matti 3, Espoo. Lisää tietoa aukioloajoista ja siitä, milloin lahjoituksia voi tuoda löytyy Kaivon verkkosivuilta.