Helsingin kaupunki sai omat epäviralliset kaupunginosien vaakunat tammikuussa. Tästä inspiroituneena kirkkonummelainen graafisen alan yrittäjä ja aluevaltuutettu Markus Myllyniemi (vihr) ryhtyi piirtämään vaakunoita espoolaisille kaupunginosille.

Tähän mennessä valmiina on kymmenen vaakunan setti, jonka suunnittelu vei parisen viikkoa.

”Päädyin rajaamaan projektini suuralueisiin ja pariin omaleimaisempaan paikkaan, kuten Otaniemeen, jossa olen itsekin opiskellut”, Myllyniemi selittää.

Myllyniemi teki ensin vaakunoita kotikunnalleen Kirkkonummelle. Projektin jatkaminen Espoon puolelle jatkaminen tuntui luontevalta.

”Varsinkin nuorempana Espoossa tuli vietettyä enemmän aikaa kuin Kirkkonummella ja siitä muodostui vahva osa identiteettiäni. Molemmat kaupungit ovat olleet omalle elämälleni ja kasvutarinalleni tärkeitä paikkoja.”

Jokainen vaakuna on oma rupeamansa. Osa niistä valmistuu hyvinkin nopeasti, mutta osan parissa joutuu työskentelemään kauemmin. Kauklahden vaakuna on esimerkki jälkimmäisestä.

”Lähdin tutkimaan Kauklahden etymologista historiaa ja mietin pitkää lahtea. Yritin jotenkin sommitella sitä vaakunaan ja totesin, ettei tästä tule yhtään mitään. Sitten päädyin virtaveden ja kalan yhdistelmään. Prosessina tämä vei viikon verran.”

Piirtäminen ei siis ole se intensiivisin vaihe. Heraldiikan harrastajien parissa voidaan kuitenkin olla hyvinkin tarkkoja siitä, miltä vaakunoiden tulisi näyttää. HS uutisoi alkuvuodesta kritiikistä, jota Arttu Rintasen Helsingille piirtämät vaakunat saivat.

Myllyniemi on harrastanut heraldiikkaa jo jonkin aikaa, mutta lähti tietoisesti hieman modernimmalle linjalle. Vapauksia on otettu ainakin vaakunoiden värityksessä.

”Kun katsoo Suomen virallisia vaakunoita, on niissäkin otettu taiteellisia vapauksia. Ja kaikki taidehan muuttuu ajan saatossa”, Myllyniemi perustelee.

Hän suhtautuu mahdolliseen arvosteluun neutraalisti. Kritiikkiä annetaan taiteesta aina ja sitä sopiikin esittää. Myllyniemi painottaa omien vaakunoidensa olevan epävirallisia tuotoksia.

”Tuskinpa näitä mihinkään kuntarajojen metallisiin kyltteihin ollaan lähiaikoina pystyttämässä”, hän naurahtaa.

Tärkeintä heraldiikassa on Myllyniemen mukaan se, että kaikkien elementtien tulee olla vahvasti perusteltavissa.

Vaakunoiden suunnitteluun on rentouttavaa syventyä työpäivän jälkeen, Myllyniemi kertoo – ja kuulostaa hyvin intohimoiselta. Hän uskoo, että vaakunoita tulee tehtyä tulevaisuudessa paljon lisää.

Mihin espoolaiseen alueeseen Myllyniemi aikoo seuraavaksi tarttua?

”Westendillä on ainakin todella vahva asema julkisessa kulttuurissa. Toisaalta Keilaniemi on lähihistoriallisesti merkittävä, onhan siellä on toiminut Nokian pääkonttorikin. Sieltä löytyisi paljon kiinnostavaa modernimpaa taustaa, jota lähteä tutkimaan."

Ja onpa Suvelallakin vankka paikallisidentiteetti, josta voisi ammentaa.

Helppoja vaakunoita olisi vaikka kuinka, mutta kaikista eniten Myllyniemi haluaa päästä syvään päätyyn.

”Eniten nautin siitä, kun pääsee käyttämään luovuutta ja joutuu oikeasti miettimään, mitä jokin paikka merkitsee.”

