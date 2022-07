Pyörämatkan päähän noussut hulppea mökki­kylä on viittä vaille valmis – Spontaanit kaupat tehnyt perhe kävi katsomassa city­mökkeilyn tulevaisuutta

Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Garden Villagen mökit kävivät kaupaksi nopeasti, mutta kylän avajaiset siirtyivät jälleen eteenpäin.

Aapo Niinikoski (edessä) aikoo ainakin leikkiä Garden Villagen pienessä leikkipuistossa. Takana Antti Niinikosken sylissä on Hilla ja Tuula Niinikosken sylissä on Toivo-vauva.

Isälläkö peukalo keskellä kämmentä? Se kuulostaa Aapo Niinikoskesta hassulta ja aika kummalliseltakin.

Mutta niin isä Antti Niinikoski väittää, kun hän katselee perheen uuden siirtolapuutarhamökin edustan multia, joissa ei vielä kasva mitään. Hän kun ei ole mikään viherpeukalo.

Aapo Niinikoski kohottaa kulmiaan.

”Erikoinen anatomia isällä”, Antti Niinikoski sanoo ja hymyilee.

Garden Villagen valmistuminen on myöhästynyt useaan otteeseen.

Niinikosket pyöräilivät Espoon Leppävaaran siirtolapuutarhakylä Garden Villageen Helsingistä. Avaimet pikkumökkiinsä heidän oli määrä saada tämän viikon puolivälissä. Alun perin ne oli tarkoitus saada kesäkuussa. Tai no, oikeastaan jo viime vuonna.

Garden Villagen valmistuminen on viivästynyt useaan otteeseen. Nyt puutarhakylässä häärää vielä keltatakkisia työmiehiä ja polkujen varrella on isoja kivikasoja.

Työvoiman ja tavaran hankkimisessa on ollut hankaluuksia koronapandemian ja maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi, kertoo Kartanon Puutarhayhteisö Oy:n toimitusjohtaja Anton Koski. Kartanon Puutarhayhteisö Oy on Espoon Garden Villagen rakennuttaja.

Viimeisin harmillinen takapakki tuli muutama päivä sitten, kun maanalaisesta putkesta oli irronnut liitos ja se alkoi vuotaa.

Joitakin tulevia mökkiläisiä viivästyminen on harmittanut, kun esimerkiksi kesälomalla ei olekaan vielä päässyt puutarhakylän rauhaan. Koski ymmärtää sen hyvin ja sanoo, että kylässä tehdään nyt hartiavoimin töitä sen eteen, että avaimet saataisiin luovutettua kahden viikon päästä.

Kartanon Puutarhayhteisö Oy:n toimitusjohtaja Anton Kosken mielestä siirtolapuutarhakylässä yhdistyy uniikilla tavalla luonto, omavaraisuus ja liikunta.

Niinikoskilla ei ole mökkinsä varalle erityisiä sisustussuunnitelmia. Ensin tuodaan ne tavarat, jotka pyörivät oman kodin nurkissa ylimääräisinä.

Muitakaan suunnitelmia heillä ei juuri ole. Kysymys siitä, mitä he aikovat mökillä tehdä, saa aikaan pitkän hiljaisuuden.

”Tämän ostaminen oli aika spontaani päätös. Tämä on vähän tällainen kokeilu, että miten tämä toimii tällä köörillä”, Antti Niinikoski sanoo.

Kööri on Niinikoskien kolmilapsinen perhe. Isona poppoona he arvostavat helppoja ja yksinkertaisia retkikohteita lähellä, ja sellainen voisi myös oma mökki olla.

Tuliterien mökkien omistajista kauimmaiset tulevat Yhdysvalloista ja Suomen rajojen sisällä Rovaniemeltä. On nuoria pareja, lapsiperheitä, yksin mökin hankkineita ja vanhuksia.

Yhden asian Anton Koski on kuitenkin huomannut: Siirtolapuutarhamökkien ostajat ovat keskimäärin yllättävän nuoria. Mökkeily ja puutarhanhoito eivät ole enää ainoastaan eläkeläisten heiniä.

Lähimatkailu, lähiruokailu ja etätyöt ovat tämän hetken trendejä, joiden Koski uskoo olevan syynä myös siirtolapuutarhamökkien suosion nousuun nuorten aikuisten keskuudessa.

”Jotkut haluavat tulla tänne keskusta rauhoittumaan ja tekemään etätöitä. Työpäivän jälkeen voi saunoa ja syödä lähitekoista ruokaa.”

Garden Villagen mökeissä on lattialämmitys ja nykyaikainen tekniikka.

Garden Villagen kaikki 54 mökkiä myytiin viime vuonna hetkessä. Kysyntä on ollut niin valtaisaa, että jonossakin on Kosken mukaan kymmeniä ihmisiä.

Joitakin kauppojen peruutuksia on kuitenkin tänä kesänä tullut esimerkiksi viivästymisen vuoksi. Jonottajilla voi siis olla vielä toivoa.

Leppävaaran siirtolapuutarhakylä on Kosken mielestä Suomessa ainutlaatuinen. Upouusien mökkien lisäksi alueella on viljelypalstaa, maakellari, lasikasvihuone, puusauna ja mökkiläisille yhteinen tila, jossa on leivinuuni ja takka. Siellä voi järjestää vaikka rieskanleivontailtoja ja kukkasidontaa, Koski sanoo.

Espoossa on kolme muutakin siirtolapuutarhamökkikylää. Uusin niistä on vuodelta 2013 ja sijaitsee Niipperissä. Monet pääkaupunkiseudun siirtolapuutarhamökeistä on kuitenkin rakennettu jo 1970-luvulla.

”Ne ovat usein korjausvelkaisia. Niitä myydään siitä huolimatta pääsääntöisesti aina yli 100 000 eurolla”, Koski sanoo.

Garden Villagen 14,5–17 neliömetrin kokoiset mökit maksavat noin 90 000 eurosta 120 000 euroon. Aiemmin mökin sai halvimmillaan 70 000 eurolla, mutta rakennuskustannusten noustessa myös mökkien hinta on noussut.

”Mökit menivät niin hyvin kaupaksi, koska hinnalla saa hyvin rahoille vastinetta.”

Niinikosken perhe pyöräilee Helsingistä Espoon Leppävaaraan siirtolapuutarhamökilleen.

Niinikoskia mökkikylässä viehättää erityisesti sen sijainti. Lähellä on kauppoja ja ulkoilureittejä, talvisin viereltä kulkee latu ja paikka on kodista katsoen pyöräilymatkan päässä.

Antti Niinikoski odottaa mielenkiinnolla, millaiseksi kylä ja sen ilmapiiri muodostuu. Ketä tulee naapuriin?

Kenties yhteisöllisesti kylästä löytyy joku, joka auttaa pääsemään alkuun puutarhanhoidossa.

”Varmaan me yritetään kasvattaa vähän jotain mahdollisimman helppohoitoisia juttuja.”

