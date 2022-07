Leppävaaran maauimalassa saunan kanssa on ongelmia toisena kesänä peräkkäin.

Leppävaaran maauimalassa saunominen ja ulkovessassa käyminen on ollut työlästä hommaa.

HS:ään yhteyttä ottaneen silminnäkijän mukaan Leppävaaran maauimalan saunan oven nuppi on irronnut, mikä on tehnyt saunassa liikkumisesta hankalaa.

HS tavoitti Espoon kaupungin rakennusmestari Ari Kaarmilan, jonka mukaan ”ovi korjataan mahdollisimman pian”.

Myös viime vuonna saunan ovi oli rikki ja sen korjaus kesti kauan, koska ovi tilattiin ulkomailta.

”Nyt tilanne on erilainen, sillä saunan oven nuppi on tilaustavaraa [kotimaasta].”

HS:lle tulleiden vihjeiden mukaan myös uima-altaan tuntumassa on aloitettu laatoitus kesäkauden alkaessa ja ulkovessoissa on roikkunut viikkotolkulla kyltti, että wc on kiinni huoltotarpeen takia.

”Laatoituksen ja ulkotilojen vessan korjaaminen on tilapalvelujen vastuulla. Kesälomat tekevät tilanteesta haastavan, kun kaikki tapahtuu hitaammin”, kertoo maauimalan laitosmies Björn Hiski.

