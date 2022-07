Purkuainesta käytetään teiden rakentamisessa.

Keran hallien ensimmäisen osan purkaminen on loppusuoralla.

Pala teollista historiaa on katoamassa Espoossa. Keran hallien purkutyöt on nyt aloitettu.

S-ryhmän omistamien hallien ensimmäisen osan purkutyöt saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä, kertoo SOK:n kiinteistövarallisuuspäällikkö Mari Pitkäaho.

Tällä hetkellä purettava osuus on noin 30 000 neliötä.

Osa betokasoista kuljetetaan purkupaikalta pois.

”Mutta pääosahan niistä jää sinne alueelle, sillä Espoon kaupunki hyödyntää niitä katurakentamisessa. Ensimmäisten katujen rakentaminen pitäisi alkaa ensi vuoden alkupuoliskolla ja betonimursketta hyödytetään siellä kalliomurskeen sijasta”, Pitkäaho kertoo.

Pitkäahon mukaan betonimurskeesta hyödynnetään rakentamisessa yli kaksi kolmasosaa.

Espoon kaupunki on suunnitellut Keraan uutta kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäaluetta. Junaradan kupeeseen rakennetaan uusi kaupunginosa asuintaloineen, puistoineen ja kouluineen.

Keran aseman eteläpuolen alueen asemakaava tuli voimaan viime vuonna.

S-ryhmän tavoitteena ei ole jäädä omistajaksi alueelle vaan myydä asuintontit rakentajille. Tulevat kadut, puistot ja muut yleiset alueet siirtyvät Espoon kaupungille.

”Pystyssä oleva osuus jää kesään 2025 saakka”, Pitkäaho kertoo Keran hallien osiosta, jossa on paljon vuokralaisia.

Jäljelle jäävä osuus on noin 60 000 neliötä. Suurin osa tästä pinta-alasta on vuokrattu liikuntapalveluita tuottaville yrityksille, mutta tiloissa on myös toimistovuokralaisia, start up-yrityksiä ja panimo-, ruoka- ja kulttuurialan toimijoita kuten Kera-kollektiivi.

Keran halleilla järjestetään 30.heinäkuuta kello 16–22 musiikkitapahtuma Kerafest , jossa soittavat Pambikallio, Sorsajengi, Luukas Oja ja Bad Sauna.