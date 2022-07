Laura Yli-Perttulan perhoskoira Nelli livahti koira-aitauksen aidan läpi. Hän kummastelee sitä, että aitauksiin jätetään koiran mentäviä aukkoja.

Espoolainen Laura Yli-Perttula koki alkuviikolla kauhunhetkiä, kun puolivuotias perhoskoira Nelli pääsi karkaamaan Etelä-Leppävaaran Palokaivonpuiston koira-aitauksesta.

Yli-Perttulan ”kärpäsenkakan kokoiseksi” kuvailema koira oli yllättäen livahtanut aitauksen portin saranapuolen sivustalta ja lähtenyt juoksemaan autotietä kohti.

Yli-Perttula selvisi tilanteesta säikähdyksellä, sillä hän sai Nellin lopulta kiinni.

”Käsittämätöntä, että tällaisia aitauksia on. Pentu menee sellaista vauhtia, että sillä ei kestänyt kauaa, että se oli jo autotiellä.”

Yli-Perttulan mukaan vastaavia koirapuistoja on myös muualla Espoossa. Esimerkiksi Vermonpuistossa kolo on kuitenkin nikkaroitu umpeen, jotta pienet koirat eivät pääse siitä karkaamaan.

Yli-Perttula harjoitteli pennun kanssa irtioloa, eikä hän tullut edes ajatelleeksi, että aitauksessa olisi koiran mentävä aukko.

Espoon kaupungin vihertyöpäällikkö Samppa Laine ei ole aiemmin törmännyt vastaavaan tapaukseen. Yleisempi ongelma on se, että koirat kaivautuvat ulos portin alta.

”Tässä porttisysteemissä ei ole ehkä mietitty sitä, että koirien kokoskaala on todella laaja kissaa pienemmästä sutta isompaan.”

Laineen mukaan Espoon kaupunki käy tarkastamassa tilanteen. Jos sopivaa väliaikaisratkaisua ei keksitä, Palokaivonpuiston koira-aitaukseen joudutaan todennäköisesti tilaamaan kokonaan uudenlainen portti.

Espoon koira-aitauksissa on Laineen mukaan käytetty useita erilaisia aitauksia ja portteja. Uusimmissa koirapuistoissa rakennetaan portin yhteyteen usein eräänlainen eteinen, josta koirat eivät pääse karkaamaan niin helposti, kun aitauksesta liikutaan sisään ja ulos.

Koirapuistoissa pyritään myös huomioimaan esteettömyys. Silloin portin alle saattaa jäädä pieni kolo, koska kynnys hankaloittaisi puistoon saapumista esimerkiksi pyörätuolilla.

Laine ei osaa suoralta kädeltä vastata kysymykseen siitä, kenen vastuulla olisi, jos koira pääsisi karkaamaan aitauksesta ja esimerkiksi jäisi auton alle.

”Koska kyseessä on kuntalaisille tarjottu palvelu, niin kaupungilla on toki vastuu siitä, että paikka on turvallinen ja käytettävissä. Omistajalla on kuitenkin myös aina vastuu omasta koirastaan.”