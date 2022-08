Espooseen kätkeytyy saaristo­idylli, jossa on vaikea löytää rannalle: Kaikkialla on vastassa kieltojen pysäyttävä viidakko

Espoon Suvisaaristo on salaperäinen pöpelikkö, jonka pienet hiekkatiet päättyvät hulppeiden talojen pihoihin. Voiko satunnainen vieras löytää sieltä luonnonrantaa luvallisesti?

Suvisaaristo kuulostaa paikalta, jossa on pakko olla ihanaa, ainakin kuumana kesäpäivänä.

Tänään on sellainen.

Elokuun aurinko polttaa vantaalaisen nahkaa lähes kolmenkymmenen asteen helteessä. Tuuli tuntuu iholla kuivalta löylyltä.

Mutta onneksi on olemassa merenrantakaupunki Espoo ja siellä tämä kaupunginosa, jonka nimi taatusti kilpailee houkuttelevaisuudessaan kaikkien maailman kaupunginosien kanssa.

Sisämaan asukki pakkaa reppuunsa juotavaa, pyyhkeen ja uimapuvun.

Suvisaaristo, täältä tullaan!

Suvisaaristossa voi bongailla lintujen lisäksi huvijahteja.

Kartalta Suvisaaristo näyttää piknik-ihmisen unelmalta. Koska kaupunginosa on nimensä mukaisesti saaristo, merenrantaa riittää.

Poiketaan heti aluksi Saaristokauppaan kysymään, mistä kannattaa aloittaa, jos haluaa tutustua Suvisaaristoon kiertämällä saaria rantoja pitkin.

Vastaus on: ei mistään.

Autolla tavoitettavaa Suvisaaristoa ei pääse kiertämään vapaasti rantoja pitkin, koska rannat ovat yksityisten omistuksessa. Ja tietysti vain osaan saarista ylipäätään on siltayhteys ja autotie.

Ympäristöhallinnon ylläpitämä sivusto kertoo, että ”rantoja pitkin saa kävellä menemättä piha-alueelle”, mutta ”yleistä rantojen kulkuoikeutta ei toisen piha-alueella ole”.

Se, miten piha-alue määritellään, on sivuston mukaan ”hieman makuasia ja voi vaihdella paljon maasto-olosuhteista ja pihan käyttötarkoituksesta johtuen”.

Mitä kaupalla arvellaan, jos sisämaan ihminen menisi tutkimaan rantoja, vihastuisivatko paikalliset hänet nähdessään?

”Minä ainakin olisin vihainen, jos olisin pihallani alusvaatteillani ja joku tuntematon tulisi sitä tuijottamaan”, kaupan henkilökuntaan kuuluva Katri Uski sanoo.

Suvisaaristossa voi nauttia myös kauniiden talojen katselusta.

On siis ehkä parasta tutustua seutuun turvallisesti autoilemalla.

Suvisaaristo on taatusti täynnä siistien nurmikenttien keskellä komeilevia hulppeita taloja viimeisen päälle hoidettujen, leveiden katujen varsilla.

Mielikuva menee metsään. Paikka onkin yhtä suurta pöpelikköä, salaperäistä sellaista.

Pieniä hiekkateitä ajellessa voi kuvitella olevansa jossain vuosikymmenten takaisessa maalaisidyllissä. Ainakin jos sulkee silmänsä joka kerta, kun puiden ja pensaiden lomasta pilkottaa rautainen portti tai yksityistiestä tai piha-alueesta varoittava kyltti.

Vaikutelma pöpeliköstä johtunee siitäkin, että rantaan näyttää olevan mahdotonta päästä. Kaikki tiet päättyvät jonkun pihaan.

Jossain täällä pitäisi olla myös Bergön tuliterä lintutorni, mutta mitään opasteita sen luo ei näy.

Lue lisää: Espooseen avattiin vaivihkaa näköalapaikka, jota käytännössä kukaan ei ole vielä tajunnut – Tornin päältä näkee yhtä aikaa Helsingin keskustaan ja syvälle saaristoon

Yksi tie katkeaa kahteen puomiin. Sitä ennen etenemisen kieltää piirroshahmo, joka ojentaa kulkijaa kohti mustaksi muuttuneen kämmenensä.

Mutta mikä onni, nyt on merta näkyvissä! Tässä on joku satama ja sen takana rantaa, jonne pääsee kävellen.

Ilo loppuu lyhyeen, sillä kylttien mukaan kyseessä on Furuholmin yksityinen venesatama, ja sen jälkeen alkaa yksityisalue.

Yksityisalueesta kertovan kyltin yhteydessä lukee seuraavaa:

Lilla Bodö. Huomio! Oleskelu saarella sallitaan vain Espoon kaupungin henkilökunnalle.

Lähellä on myös luvaton pysäköinti kielletty -kyltti ja varoitus tallentavasta kameravalvonnasta. Kolmannessa kyltissä annetaan vähän löysää. Siinä kerrotaan, että oleskelu saarella sallitaan vain Espoon kaupungin henkilökunnalle ja luottamusmiehille.

Suvisaaristossa on vaarana tuon tuosta päätyä jonkun yksityisalueelle.

Kielletyllä alueella näkyy ihminen.

Hän on Espoon kaupungin eläkkeellä oleva sähköinsinööri Svante Lindholm. Lindholm on lähdössä mökilleen, joka sijaitsee kahden kilometrin päässä Isossa Lehtisaaressa.

Sieltähän saattaisi löytyä rantakallio, jossa piknik-unelman voisi toteuttaa. Voisiko Lindholmin veneeseen liftata?

”Valitettavasti veneeseen ei mahdu, sillä meitä tulee siihen kolme aikuista ja neljän kuukauden ikäinen vauva”, Lindholm sanoo.

Mitä mieltä Lindholm on, olisiko suuri synti vilkaista nopeasti tätä Espoon kaupungin työntekijöiden virkistyspaikkaa?

”Ei se minun mielestäni olisi, mutta enhän minä tietenkään voi siihen lupaa antaa”, Lindholm kommentoi Lilla Bodöa.

Svante Lindholmilla on venepaikka Lilla Bodön saarella.

No jospa ihan vain nopeasti katsastetaan paikka ja vastapalvelukseksi suositellaan Espoota työnantajana.

Kylläpä Espoon kaupungin työntekijät osaavat pinota halot hienosti grillipaikkansa viereen! Lähempi tarkastelu paljastaa, että kyseessä onkin haloista tehty taideteos.

Lähellä on lappu, jossa lukee, että ”grilli ja savustuslaite vain Vanhat kuhat ry:n jäsenten käytössä”.

Lauseen perässä on seitsemän huutomerkkiä.

Vanhat kuhat hallitsevat Lilla Bödon saarta.

Googlaamalla selviää, että Vanhat kuhat on espoolainen veneily- ja kalastusseura, ja seuran jäseneksi liittymisen edellytyksenä on, että ehdokas on ”hyvämaineinen Espoon kaupungin työntekijä”.

Oletettavasti huonomaineisetkin Espoon kaupungin työntekijät saavat käydä saarella, kunhan eivät käytä hyvämaineisille tarkoitettua grilliä ja savustinta.

Heinikon takaa löytyy yllätys, käsikäyttöinen lossi, jolla pääsee kuivin jaloin läheiselle minisaarelle. Sitä on kokeiltava!

Käsivoimin käytettävällä lossilla pääsee Lilla Bodön saarelta Notgrundin saarelle.

Ja mikä lossin takana odottaakaan: rantakallio ja ihastuttava merimaisema!

Nyt on heti kaivettava pillimehu esiin ja käytävä piknikille.

Terävimmän kärjen nautinnosta vie kuitenkin se, ettei tässä saisi istuskella. Sisämaan asukas ei ole Espoon kaupungin työntekijä vaan vantaalainen turisti ja vielä huonomaineinen, ainakin tämän jälkeen.

Notgrundin saarelta löytyy täydellinen piknikpaikka.

Heti kun sisämaan asukas on palannut minisaaresta, paikalle kaartaa musta auto. Sen kyljessä lukee: viranomaistehtävät.

Onko sisämaan asukas paljastunut valvontakamerasta? Tullaanko häntä hakemaan?

Virallisen näköinen mies nousee autosta ja jää seisomaan auton viereen. Hän katsoo mustien aurinkolasiensa takaa kohti sisämaan ihmistä kuin varmistaakseen, että tunkeilija poistuu alueelta nopeasti.

Tunkeilija poistuu, ottaa muutaman juoksuaskeleenkin.

Nyt on pakko viilentää tunteita merivedessä.

Onneksi täällä on kaikille avoin Svinön uimaranta. Sinne johtaa pieni metsäinen hiekkatie. Senkin varrella voi ihastella suurineliöistä omakotiasumista.

Hiekkaranta on pieni ja suloinen, pukukoppia myöten. Merituuli hyväilee ihoa, jopa bajamajassa tuoksuu raikkaalle.

Sisämaan ihminen ihastui Espoon Suvisaaristossa Svinön uimarantaan.

Sisämaan ihminen pulahtaa sopivan viileään veteen ja hänen päänsä puhdistuu kaikista likaisista mielikuvista, mitä meressä uimiseen liittyy.

Ei näy sinilevää. Ei näy roskia. Näkyy mukavia paikallisia ihmisiä ja yksin reissuun lähtenyt koira, joka käy kieltokyltistä piittaamatta meressä uimassa.

Pekka Tynnilä ja Mari Järvinen ovat hauskaa uimaseuraa. Tynnilä tekee vapaaehtoistyötä Hyvä arki -yhdistyksessä, hakee kaupoista hävikkiruokaa. Mari Järvinen on toimistotöissä Espoon kaupungilla.

Pekka Tynnilä ja Mari Järvinen nauttivat Svinön uimarannan rauhasta.

Rannalla lepäilee Suvisaaristossa asuva Hannu Uusitalo. Hän jäi huhtikuussa eläkkeelle maalarimestarin töistä.

”On vähän vaikeaa keskittyä olemaan eläkeläinen, kun joka päivä joku kysyy takaisin töihin”, Uusitalo sanoo.

Miten Uusitalo luonnehtisi Suvisaaristoa?

”Tää on täys eläimiä. Heinäkuussa meinasin ajaa mopolla kahden mäyrän päälle.”

Peurat saattavat syödä suvisaaristolaisten koko kesän sadon, jollei tonttia ole aidattu. Erään talon alle pesiytyi kettu kahden poikasensa kanssa, ja Suvisaariston metsästysseura siirsi ne pois.

Hannu Uusitalo muutti Suvisaaristoon kolme vuotta sitten.

Kesäkuun alussa Hannu Uusitalon pihassa vieraili näätä.

”En tiennyt sitä näädäksi ennen kuin se oli kuvattu myös Suvisaariston Facebook-ryhmään. Katoin, että toi on se sama mikä meidänkin kivellä kökki.”

Uusitalo käy bongaamassa lintuja Bergön lintutornilla. Eilen hän näki sieltä kaksi kotkaa.

Tornille pääsee kuulemma sen tien päästä, jossa on kaksi puomia. Eikö puomeista ja kieltomerkistä tarvitse siis välittää?

”Ei. Menet vain siitä oikeanpuoleisen puomin ohi. Siellä se on, radiomaston lähellä.”

Torni löytyy. Se on massiivisen suuri ja jykevä.

Sieltä näkee kauas, merelle asti.

Näkymä Bergön lintutornista. Auton pystyy jättämään pienelle levikkeelle Bergöntien alkuun.

Soukanniemessä asuva Juha Kankaanpää käväisi pyörälenkillään ostamassa jäätelön Svinön venesataman itsepalvelumyymälästä. Hän haluaisi kernaasti Suvisaaristosta itselleen ”loppusijoituspaikan”. ”Ei se ärsytä, että rannat ovat yksityisiä. Espoossa riittää vapaata rantaraittia.”

Sisämaan ihminen käy vielä Saaristokaupassa syömässä elämänsä parasta tomaattikeittoa, käväisee Svinön venesatamassa ja poistuu Suvisaaristosta hyvillä mielin.

Mutta vielä on hoidettava yksi asia. Netistä löytyy tieto, että Lilla Bodön saari on ”Vanhojen kuhien hallinnassa”. On soitettava ja pyydettävä anteeksi luvatonta tunkeutumista.

Puhelimeen vastaa Vanhat kuhat ry:n puheenjohtaja Eero Haataja. Hän työskentelee Espoon kaupungin tonttiyksikössä maankäyttövalmistelijana.

Kun sisämaan ihminen pyytää anteeksi, Eero Haatajaa alkaa naurattaa.

”Totta kai muutkin kuin kaupungin työntekijät saavat vierailla saarella. Se on suljettu iltayhdeksästä aamuviiteen, mutta kyllä siellä muina aikoina saa käydä”, Haataja sanoo.

Saareen tutustuu kuulemma paljon myös ulkomaalaisia. Sen rannoilta saa kalastaakin, jos luvat ovat kunnossa. Sieltä nousee hyvin siikaa.

Sisämaan ihminen on hämmentynyt. Miksi paikka on sitten täynnä kieltomerkkejä?

”Ne pitäisi poistaa, siitä on ollut puhetta. Ne ovat menneiden aikojen juttuja. Pitää miettiä ne kyltit uusiksi.”

Entä onko Haatajalla tietoa mustasta autosta, jossa luki ”viranomaistehtävät”?

”Se on pysäköinninvalvonnan auto. He käyvät siellä säännöllisesti tarkkailemassa tilannetta.”

Sisämaan ihminen on niin helpottunut, että uskaltaa jo suunnitella seuraavaa seikkailua Suvisaaristoon.

Se saattaa suuntautua Hannu Uusitalon vinkistä saarelle, jossa on järvi, jossa on saari.

