”Helsingin Herkkuapprossa” ollaan torstaina poikkeuksellisesti selvin päin, kun tuhatpäinen joukkio kiertää pääkaupungin kahviloita ja ravintoloita.

Järjestävän tahon mukaan opiskelijayhteisössä on jo pidempään näkynyt laajempaa asennemuutosta bilekulttuurissa ja suhtautumisessa alkoholin käyttöön.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Yhteisöjaosto Aava järjestää ”Helsingin Herkkuappron” torstaina 25. elokuuta.

Tapahtumassa lähes tuhat opiskelijaa kiertelee baarien sijaan kahviloissa, ravintoloissa, leipomoissa, kaupoissa ja muissa tapahtumaan osallistuvissa liikkeissä. Tapahtumassa ei käytetä alkoholia.

Perinteisesti approt ovat viinanhuuruisia baarikierroksia haalarikansalle.

Aavan tiedotteen mukaan lippuja Helsingin Herkkuapproon on myyty jo lähes tuhat kappaletta. Tapahtuman suosio ei kuitenkaan tullut järjestäjille yllätyksenä.

”Kysyntää täysin alkoholittomille opiskelijatapahtumille on ollut aina, ja viime vuosien aikana opiskelijayhteisössä on näkynyt myös laajempaa asennemuutosta bilekulttuurissa ja suhtautumisessa alkoholin käyttöön. On mahtavaa nähdä, että opiskelijatapahtumien kirjo laajenee jatkuvasti”, iloitsee Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Ida Parkkinen tiedotteessa.

”Kun aloitin opiskelun Aalto-yliopistossa, kuulin yllätyksekseni, että herkkuapproa ei ole vielä järjestetty pääkaupunkiseudulla, vaikka vastaavat tapahtumat ovat olleet suosittuja muissa opiskelijakaupungeissa. En itse kuluta alkoholia, joten tapahtuman idea houkutteli” lisää tapahtumaa järjestävä Annamaria Ráduly-Baka.

HS kirjoitti viime vuonna siitä, miten opiskelijayhteisössä voi tuntea painetta alkoholin käyttöön.

Herkkuapprossa on mukana 16 Helsingin keskustassa sijaitsevaa liikettä ja muutama ruokarekka, jotka asettuvat keskusta-alueelle tapahtumaa varten.

Tapahtumassa on myös järjestävän tahon Aavan rasti sekä Otaniemen Jäynän ylläpitämä rasti. Jokaiselta pisteeltä tuotteen ostettuaan osallistuja saa leiman tai merkinnän approkarttaansa. Tietyn leimamäärän saavutettuaan osallistuja saa haalarimerkin.

”Toivomme, että osallistujat löytävät jotain uutta herkuteltavaa ja nauttivat illasta! Me Aavassa toivomme, että Herkkuappro jää osaksi pääkaupunkiseudun opiskelijakulttuuria ja toteutetaan myös seuraavina vuosina, sillä se on hyvä lisä opiskelijatapahtumatarjontaan”, sanoo Ráduly-Baka.

Lipunmyynti on auki kide.app-palvelussa tapahtuman alkuun asti tai kunnes tapahtuma on loppuunmyyty. Lippu maksaa kymmenen euroa.