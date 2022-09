Espoon Suomenojalla sijaitsevassa Bauhaus-tavaratalossa päätettiin suojata harvinaiset ja arvokkaat aarnipeikonlehdet varashälyttimillä.

Bauhausin viherkasviosastolla Espoon Finnoossa asioiva saattoi yllättyä viime viikolla.

220 euron hintaisten aarnipeikonlehtien muovisiin ruukkuihin on nimittäin kiinnitetty varashälyttimet.

Asia on puhuttanut muun muassa Facebookin suljetussa Viherkasvit-ryhmässä, jossa on julkaistu myös kuva, jossa hälyttimellä varustettu kasvi hintoineen näkyy.

Bauhausin markkinointipäällikkö Jan Koskinen vahvistaa asian.

Espoon Bauhausissa ei aiemmin ole päädytty moiseen ratkaisuun, Koskinen kertoo.

”Kun kasvit saapuivat myymälään ja niiden hinta nähtiin, osastopäällikkö teki itsenäisesti päätöksen, että kasveihin kannattaa laittaa hälyttimet”, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan aarnipeikonlehdet ovat poikkeuksellisen haluttuja kasveja. Niiden lehdet ovat puoliksi valkoiset. Myynnissä oleva kasvi on muoviruukkuineen vain 20 senttimetriä korkea.

”Kasveja pystyy kasvattamaan lisää pistokkaista, ja kun kyseessä on hyvin harvinainen kasvi, hintakin on korkea. Siksi niiden kappalehinta on nyt 220 euroa.”

Täysikasvuinen peikonlehti on hyvin näyttävä, korkeaksi kasvava huonekasvi. Koskisen mukaan Suomessa on myynnissä jopa 379 euron hintaisia yksilöitä.

Hollannista tuodut aarnipeikonlehdet tulivat myyntiin Bauhaus-tavarataloihin äskettäin. Koskinen ei ole varma, onko kasveja varustettu hälyttimin muissa kuin Espoon Suomenojan liikkeessä.

”Voi olla, että pääkaupunkiseudulla ajatellaan eri lailla riskeistä, ja siksi Espoossa päädyttiin tähän. Kasvi on myyntivaiheessa vielä sen verran pienikokoinen, että se sujahtaa jopa käsilaukkuun”, Koskinen kertoo.