Autoilija epäilee joutuneensa profiloinnin uhriksi, poliisihallituksen mukaan sakko oli tavanomainen, oikeudenmukainen ja perusteltu.

Yrittäjä Kari Hänninen ajeli Länsiväylällä Espoossa moottoripyöräpoliisin perässä, kunnes hän päätti ohittaa.

”Lähdin Stadista ajelemaan landelle. Poliisi ajoi edessä alinopeutta. Ohitin hänet niin kuin kai moni muukin. Näin heti pään liikkeestä, että poliisi oli jo päättänyt antaa mulle sakot”, töölöläinen”, Siuntion talossaan vapaa-aikojaan viettävä Hänninen väittää.

Moottoripyöräpoliisi seurasi perässä ja pysäytti Hännisen Tapiolan liittymässä rampille.

”Poliisi sanoi heti ensimmäiseksi, että kyse on ajoneuvon kunnon tarkastamisesta. Sitten hän oikein tiiraamalla tiirasi etusivulaseja, että onko niissä kalvot vai ei”, Hänninen kertoo puhelimessa.

”Tummennuskalvot on melko maltilliset eli niitä ei voinut erottaa silmämääräisesti moottoripyöräkypärän sisältä. Oma veikkaukseni [pysäyttämisen syistä] oli auton merkki, erikoiskilpi ja niiden takia halu rangaista.”

Kalliin Bemarin rekisterinumero on HÄN-I.

Auton tarkan syynäämisen jälkeen poliisi kirjoitti sakon, mikä pani veren Hännisen poskilla kiertämään. Kahdeksan päiväsakkoa tiesi Hännisen tuloilla 2 880 euroa.

”Mun oma näkemys on, että sakko oli epäoikeudenmukainen. Ajattelin, että selviän ehkä huomautuksella tai rikesakolla. Mutta hän oli päättänyt antaa mulle sakot.”

Hänninen kertoo tienneensä, että hänen autonsa etusivulasit on tummennettu. Näin saa lain mukaan olla, jos tummennus on valmistajan tekemä ja tyyppihyväksytty.

Lasien tummentamisesta omin päin määrää liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta vuodelta 1998. Tuulilasin ja etusivulasien tummennus jälkikäteen on Suomessa lailla kielletty.

Hännisen autossa oli tummentavat kalvot, jotka hän nyttemmin on poistanut. Hänen virheensä oli, ettei hän ollut poistanut niitä aiemmin, vaikka katsastuksessa oli niin määrätty tekemään.

Aika oli mennyt umpeen.

”Laittomathan ne oli, ei siinä mitään”, Hänninen myöntää.

Hän olisi kuitenkin toivonut poliisilta vastaan tulemista muhkeiden sakkojen sijaan. Jos autoilijan tieliikennelain rikkomus liittyy kulkuneuvon varusteisiin, poliisi voi määrätä 70 euron rikesakon. Poliisilla on myös mahdollisuus harkita rangaistus 4–12 päiväsakon väliltä, joten Hännisen saama kahdeksan päiväsakkoa asettui jokseenkin liukuma-asteikon puoliväliin.

”Kysyin häneltä, että jos selviäisin kalvojen poistamisella. Poliisi sanoi, että tämä on aivan normaali liikennerikkomuksesta annettava sakko ”

Kari Hänninen katseli sivupeilistä, kun moottoripyöräpoliisi kirjoitti hänelle huomautusta Espoon Tapiolassa.

Kun tulot sattuivat olemaan juuri sakon suuruuden määräävänä vuonna ”muhkeat”, oli myös sakkolapun summa muhkea. Hänninen epäilee sen sijaan tulleensa poliisin profiloimaksi:

”Eniten jurppii poliisin asenteellisuus. Ostin kolme vuotta sitten suhteellisen pramean, 150 000 euron Bemarin, jossa on kaiken lisäksi erikoisrekkari”, Hänninen kertoo.

”Ajan liikennesääntöjen mukaan. Tärkeintä mun mielestä on liikenneturvallisuus. Poliisi voisi kiinnittää huomiota enemmän siihen. Lähes 3 000 euron sakko tuosta rikoksesta on minun mielestäni väärin.”

Etusivuikkunoiden peittäminen tummennuskalvolla on ajoneuvorikkomus, josta voidaan määrätä 70 euron suuruinen liikennevirhemaksu, poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta toteaa sähköpostitse.

Koska kalvoja ei ollut katsastuksessa annetusta määräyksestä huolimatta poistettu määräaikaan mennessä, Hännisen saama lähes 3 000 euron sakko on Katajiston mukaan perusteltu.

”Kuljettaja syyllistyy ajoneuvolain (rikosoikeudelliseen) ajoneuvorikkomukseen, kun hän käyttää liikenteessä ajoneuvoa, jossa aikaisemmin todettuja puutteellisuuksia tai vikoja ei ollut korjattu”, Katajisto kirjoittaa.

”Korjausmääräyksen noudattamatta jättämisen vuoksi asiaa ei ole voitu enää hoitaa liikennevirhemaksulla, koska toisin kuin pienet epäkuntoisuudet, korjausmääräyksen noudattamatta jättäminen - - katsotaan rikokseksi, josta säädetty rangaistus on sakkorangaistus, joka mitataan päiväsakoissa.”

Päiväsakkojärjestelmä takaa Katajiston mukaan oikeudenmukaisuuden, koska se perustuu henkilön maksukykyyn. Järjestelmä varmistaa sen, että kahdeksan päiväsakkoa on jokaiselle riittävän tuntuva rangaistus, mutta lopputulos on kuitenkin kohtuullinen, koska sakon kokonaisrahamäärä on arvioitu henkilön maksukyvyn mukaan, Katajisto kirjoittaa.

Kuva BMW:n puoliksi avoimesta etuikkunasta ajalta, kun tummentava kalvo oli vielä paikallaan. Kuvan alaosassa on kalvo, yläosa on avoin näkymä ikkunasta.

Katajisto muistuttaa, että sakon kokonaisrahamäärä on suuri siksi, että sakon saajan keskimääräinen kuukausitulo on suhteellisen suuri.

”Ymmärrän hyvin, että 2 880 euron sakko voi kuulostaa hurjalta, mutta tekijälle on määrätty ainoastaan kahdeksan päiväsakkoa, joka päiväsakkoasteikolla on rangaistuksena lievä.”

Kari Hänninen miettii vielä mahdollista valittamista sakosta.