Lokakuussa Espoossa avautuva Poniystävyys on ikuista -näyttely kerää yhteen ponien uudet ja vanhat fanit.

My Little Pony viettää nyt 40-juhlavuottaan. Ensimmäisen sukupolven ponit olivat pastellisävyisiä ja muodokkaita.

Noin kymmenen vuotta sitten yllättävä ilmiö levisi internetin keskustelupalstoilta ympäri maailmaa.

Perinteisesti pikkutyttöjä puhutellut lelu- ja animaatiosarja My Little Pony valloitti odottamattoman kohderyhmän: nuoret miehet hullaantuivat poneihin.

Vuonna 2010 ilmestyneessä My Little Pony: Ystävyyden taikaa -animaatiosarjassa oli jotain, mikä sai parikymppiset miehet hurahtamaan.

Sarjassa luonteikkaat ponihahmot seikkailivat fantasiaelementeistä ammentaneessa maailmassa.

”Sarja käsittelee ihania ja tärkeitä asioita, kuten ystävyyttä, rohkeutta ja tunnetaitoja”, luonnehtii taiteilija Mari Kasurinen.

Kasurinen on tullut tunnetuksi veistoksistaan, joiden pohjana on käytetty pulleita kasariponeja.

Espoossa on pian mahdollista tutustua Kasurisen teoksiin sekä ponikulttuurin moniin muotoihin. Lokakuun neljäntenä päivänä Museo Leikissä aukeaa Poniystävyys on ikuista! -näyttely.

Mininäyttelyn tarkoituksena on esitellä lelusarjan 40-vuotista historiaa sekä nykyaikaisempia poni-ilmiöitä. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös ponijuhlia ja muuta aiheeseen liittyvää ohjelmaa kaiken ikäisille.

Avajaisjuhlat käynnistyvät 11. lokakuuta ja tällöin julkaistaan myös Kasurisen My Little Leikki -poniveistos.

Poneissa on taikaa, sillä ne puhuttelevat aikuisia, lapsia, miehiä ja naisia.

Kasurinen itse kertoo leikkineensä ensimmäisen sukupolven kasariponeilla, vaikka siihen aikaan ponit eivät häntä erityisesti vielä innostaneet.

”Lelukopassani oli niitä koska olin tyttö. Silloin olin kiinnostuneempi veljeni leluista kuten He-manista ja Turtleseista. Silloin lelut olivat vielä voimakkaasti suunnattu joko tytöille tai pojille”, hän sanoo.

Ponitaiteen tekemisen Kasurinen aloitti taidekouluopiskelijana vuonna 2008. Hän halusi yhdistellä omaa lapsuuttaan ja törmäyttää sen nykyaikaiseen pop-kulttuuriin.

Ponit ovat Kasurisen käsissä muuntuneet esimerkiksi Alieniksi, Darth Vaderiksi, Lady Gagaksi ja Alexander Stubbiksi.

Kasurisesta on mielenkiintoista tutkia, miten henkilöbrändin tai hahmon visuaaliset elementit ottavat ponista vallan.

Kasurisen Alexander Stubb -aiheinen poniveistos.

Myös Sauli Niinistö on saanut oman poninäköisversionsa. Se on osa sadan taiteilijan tekemää muotokuvaa, joka on sijoitettu pysyvästi Valtioneuvoston linnaan.

Monille ponit ovat tärkeitä nostalgian vuoksi.

Vanhat ponit ovat suosittu aikuisten keräilykohde, ja harvinaisemmista poneista ollaan valmiita maksamaan jopa satoja euroja. Nämä niin sanotut ensimmäisen sukupolven ponit ovat myös Kasuriselle rakkaimpia.

”Ensimmäinen sukupolvi on visuaalisesti ihana, täyteläinen, herkullinen ja sympaattinen”, Kasurinen kuvaa.

Vanhat ponit ovat myös arvokas keräilykohde.

Vuonna 2010 käynnistynyt neljäs sukupolvi sen sijaan hurmasi miehet. Tällöin fanituksen innoittaja eivät niinkään olleet ponilelut, vaan populaarikulttuuriviittauksia pursuileva animaatiosarja.

Ystävyyden Taikaa -animaatiosarja oli edellisiä ponisarjoja särmikkäämpi ja seikkailullisempi.

Neljännen sukupolven ponilelut olivat edeltäjiään hoikempia.

Sarjan miesfaneja alettiin kutsua bronyiksi. Sanassa yhdistyvät englanninkieliset sanat bro, eli veli ja pony.

Normeja rikkonut brony-kulttuuri synnytti kokonaisen maailmanlaajuisen yhteisön, joka tuotti poniaiheista taidetta, musiikkia, videoita ja kirjallisuutta.

Vuonna 2014 Finlandia-talon täytti kansainvälinen ponifanien organisoima tapahtuma Crystal Fair.

”Nämä bronyt antavat mallia siitä, että meidän kaikkien täytyy saada olla sellaisia kuin olemme ilman ennakkoluuloja ja syrjintää”, Kasurinen sanoo.

Nyt menossa on jo viides ponisukupolvi.

Uudemmat sukupolvet ovat olleet alkuperäisponeja huomattavasti hoikempia, suurisilmäisempiä ja ihmismäisempiä.

”Jokainen ponisukupolvi kuvaa oman aikansa esteettisiä ihanteita ja söpöysihanteita. Se on varmaan syy miksi ponit ovat edelleen brändinä elossa.”