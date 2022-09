Kirkkonummelle rakennettava merikaapelitorni on 185 metriä korkea.

Kirkkonummelle nousee lähivuosina Suomen korkein rakennus, kun kaapelivalmistaja Prysmian Group rakentaa yhtiön Pikkalan tehtaille uuden merikaapelitornin.

Tornista tulee 185 metriä korkea.

Prysmian Groupin tiedotteen mukaan tornin suunnittelutyöt ja rakennuslupaprosessi etenevät tämän syksyn aikana. Tornin on määrä olla valmis vuonna 2024.

Toteutuessaan merikaapelitornista tulee Suomen korkein rakennus. Korkein rakennus on tällä hetkellä Tampereen näköalatorni Näsinneula, jonka korkeus on 168 metriä.

Merikaapelitorni täyttää rakennuksen määritelmän. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.

Suomen korkeimman rakennuksen tulosta on aikaisemmin uutisoinut Yle.

Merikaapelitornin rakentaminen on osa Prysmian Groupin tehtaan laajennusta. Yhtiö arvioi investoinnin tuovan Pikkalaan 100-120 uutta työpaikkaa.

Suurjännitteisten kaapelien valmistuksen kuuluu niin sanottu pystysuora vulkanointi, minkä takia valmistuksessa tarvitaan tornia. Pikkalan tehtaan alueella sijaitsee entuudestaan vuonna 1974 rakennettu torni, jonka korkeus on 75 metriä. Uusi torni rakennetaan nykyisen tornin läheisyyteen.

Prysmian Group on maailmanlaajuinen energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja. Konsernilla on yli 100 tehdasta 50 eri maassa. Suomessa yhtiöllä on tehdas Kirkkonummen lisäksi Oulussa.

KorkeiMPIEN rakennelmien joukkoon kaapelitorni ei kuitenkaan mahdu. Niitä ovat yli 300-metriset radio- ja tv-mastot.

