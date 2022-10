Helsinkiläinen Tapani Kyrki kävi Matinkylän uudessa uimahallissa ja havaitsi, että moni paikka on rempallaan.

Matinkylään ehdittiin odottaa omaa uimahallia todella pitkään. Uutuuttaan hohtava uusi halli avattiinkin huhtikuun alussa tänä vuonna.

Helsinkiläinen Tapani Kyrki kertoo käyvänsä usein uimassa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

”Poika pelaa jääkiekkoa, ja nyt, kun hänellä oli peli Matinkylässä, kävimme vaimon kanssa sillä aikaa toista kertaa uudessa uimahallissa uimassa”, Kyrki sanoo.

Kaikki ei kuitenkaan toiminut odotusten mukaan. Lipunmyynnissä kerrottiin, ettei kumpikaan naisten puolen kahdesta saunasta toiminut.

”Kysyimme, saako uintimaksusta vastaavasti alennusta, mutta siihen ei osattu sanoa lopulta sitten mitään. Ei ollut mietitty, miten toimitaan, jos puolet niin sanotusta tuotteesta katoaa.”

Miesten pukuhuoneessa Kyrki kokeili seitsemää tai kahdeksaa kaappia, ennen kuin löysi sellaisen, jonka kosketuslukko toimi.

”Siinä ilmeisesti paikallinen asukas tai ainakin hallissa usein käyvä sanoi minulle ystävällisesti, että kaapit eivät oikein toimi ja suurin osa niistä on rikki. Neuvoi vain sitkeästi kokeilemaan, löytyisikö toimivaa.”

Näkymää Matinkylän uimahallin pukuhuoneisiin.

Osa suihkuistakin oli epäkunnossa. Lopulta Kyrki löysi toimivan, mutta siitäkin tuli vain kylmää vettä, sillä suihkusekoittaja oli rikki.

”Allashan on hieno, samoin koko halli, mutta kyllä se melkoiselta ritsalta vaikutti. Toivon, että halli saadaan niin sanotusti timmiin kuntoon ja epäkohdat korjattua”, Kyrki sanoo.

Espoon kaupungin uimahalliasiantuntija Ari Jaakkola kertoo, että kaikki hallin toiminnot eivät ole toimineet kuten pitäisi.

Epäkohtia on korjattu sitä mukaa, kun niitä on ilmennyt.

”Saunojen lasiovien kanssa on ollut ongelmia. Koko hallissa on huhtikuun alusta tähän päivään mennessä vaihdettu kymmenkunta rikkinäistä ovea”, Jaakkola sanoo.

Toissa sunnuntaina naisten puolen saunat olivat poissa käytössä, sillä molempien saunojen lasiovet olivat rikki.

”Uudet ovet vaihdettiin seuraavana tiistaina. Naisten saunat olivat silloin poissa käytöstä noin viikon ajan”, Jaakkola kertoo.

Turvalasia olevat ovet eivät jostain syystä tahdo kestää, vaan menevät säröille.

”Sirpaleille lasit eivät ole menneet, mutta ovien lasi on mennyt ikään kuin veteläksi.”

Jaakkola kertoo, että lasit on tilattu aina yhdeltä toimittajalta, joka parhaillaan selvittää, miksi lasi ei kestä käytössä.

Saunoissa on 50 senttimetrin nousukorkeus. Saunoihin on tulossa muutaman viikon sisällä keskikaiteet ja portaat, jotka helpottavat nousemista lauteille.

Matinkylän uimahallissa on kaikkiaan noin 600 kosketusnäytöllistä, lukittavaa kaappia. Asiakas saa rannekkeen, jonka sisällä on siru, joka lukitsee ja avaa kaapit.

”Matinkylässä on käytössä ranneke, joka on langattomassa verkossa. Se on aiheuttanut ajoittain ongelmia. Tässä tapauksessa asiakkaan kohdalle on sattunut huonoa tuuria, koska hän on joutunut käymään näin monta kaappia läpi ennen kuin on löytänyt toimivan”, Jaakkola pahoittelee ja jatkaa:

”Myös lukitusjärjestelmän toimittaja on pohtinut, miten järjestelmää voisi parantaa”, Jaakkola sanoo.

Muissakin espoolaisuimahalleissa on käytössä rannekkeella lukittavat kaapit, mutta niissä lukot toimivat pattereilla. Matinkylä on ainut halli, jonka rannekkeet toimivat langattomassa verkossa.

”Jos verkko on huono, laitteet eivät osaa oikein keskustella keskenään. Nykyistä lukitusjärjestelmää ei kuitenkaan olla vaihtamassa toiseen”, Jaakkola sanoo.

Jaakkolan mukaan asiakkailta on tullut eniten palautetta saunanlauteiden nousukorkeudesta. Suuri osa uimahallikävijöistä on ikäihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia päästä lauteille.

Nousukorkeus on standardin mukainen, 50 senttimetriä. Jaakkolan mukaan se on kuitenkin osoittautunut ”haasteelliseksi huonosti liikkuville”.

”Sen vuoksi saunoihin on ihan lähiviikkoina tulossa keskikaide ja portaat, jotka helpottavat lauteille nousemista”, hän sanoo.

Jaakkola ei ollut kuullut, että suihkuista olisi tullut pelkästään kylmää vettä.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen asiasta. Tiedän, että niissä on ollut ongelmia paineiden kanssa, muutamasta yläsuihkusta on tullut vettä niin kovalla paineella, ettei niiden alla ole voinut seisoa.”

Matinkylän uimahalli on mitoitettu noin 400 000 vuosittaiselle kävijälle.

Jaakkola kertoo, että kävijöitä oli jo keväällä, vuoden hiljaisempana aikana, noin 25 000 kuukaudessa.

Elokuussa kävijämäärä oli noin 27 000 ja syyskuussa noin 30 000 kävijää.

”Yksittäiset ongelmat korostuvat, kun kävijämäärä nousee. Kaikki ongelmat, jotka tulevat meille tietoon, korjataan totta kai”, Jaakkola sanoo.

Lue lisää: Espoolaiset saavat uima­hallin, joka muistuttaa sisustus­lehtien kuvastoa – Uteliaat käyvät jo vilkuilemassa ikkunoista 33 miljoonan euron kolossia

Lue lisää: Uusi pysäköinti­tapa sai kuskien pasmat sekaisin Mäkelän­rinteen uinti­keskuksessa