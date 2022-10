Espoon Laajalahdesta löytyi puolikas metsäkauris. Kaulan purujäljet viittaavat ilvekseen.

Espoon Vahvialankallion lähettyvillä lenkkeilevä saattaa törmätä rujoon näkyyn.

Vahvialankallion alapuoliselta kävelytieltä löytyi sunnuntaina 16. lokakuuta läpikotaisin runneltu metsäkauris.

Metsäkauriin ruumis on keskeltä katkennut, ja jäljellä ovat vain eläimen pää ja etujalat.

”Tässä on ollut useampi eläin asialla”, arvioi Fredrik Eklundh Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistykseltä.

Hänen mukaansa raatoa ovat voineet syödä ainakin supikoirat, ketut ja irrallaan pidetyt koirat.

Eklundh arvelee, että varsinaisen kuoliniskun on kuitenkin antanut ihminen.

Metsäkauriin löytöpaikan vieressä on vilkas Turunväylä. On mahdollista, että metsäkauris on saanut surmansa auton törmättyä siihen. Onnettomuudessa koko eläin on voinut repeytyä poikki.

”Joku on sen sitten raahannut tieltä muualle, ja muut pienpedot ovat jatkaneet ruhon syömistä”, Eklundh arvioi.

Metsäkauriin kaulalla on kuitenkin mahdollinen merkki myös harvinaisemman pedon käsittelystä.

Kauriin kaulalla erottuvat jäljet saattavat olla ilveksen tekemät.

Kaulalla olevat jäljet muistuttavat puremajälkiä. Eklundhin mukaan ne voisivat olla ilveksen jättämät.

Ilvekselle tyypillistä on tukehduttaa saalis puremalla sitä henkitorvesta.

”Ilves syö yleensä lapaa ja sitten peräpäästä kinkkua, eli parhaita paloja. Nyt kun takapää puuttuu, on kuitenkin vaikea sanoa onko kyseessä ollut ilves”, Eklundh sanoo.

Se on kuitenkin varmaa, että yksinään ilves ei ole ruhoa hoidellut, sillä ilves ei saa hampaillaan luita katkaistua, saati revittyä koko ruhoa poikki.

Susi sen sijaan raatelisi saalistaan vielä rajummin. Suden tekemäksi metsäkauriin ruumis on liian siisti, Eklundh arvelee.

Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistykselle raadeltu metsäkauris on lopulta arkipäiväinen näky. Suurimman osan metsäkauriiden kuolemista aiheuttaa liikenne.

Riistanhoitoyhdistyksen näkökulmasta ilveskään ei ole ihmeellinen vieras.

”Ilveshavaintoja meille tulee viikoittain”, Eklundh kertoo.

Espoossa ilveksiä on arviolta noin 20–30 yksilöä. Nämä yksilöt eivät ole vain läpikulkumatkalla, vaan ne ylläpitävät omia reviirejään Espoon alueella.

Arka ilves näyttäytyy harvoin ihmiselle. Ihmisen kohdatessaan ilves yleensä pakenee nopeasti paikalta.