Espoossa tuli myyntiin Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelema teollisuuskiinteistö. Kohde on suojeltu.

Myyntiin tulleen kompleksin laajuus on noin 6 200 bruttoneliötä.

Espoon Otaniemestä kaupataan nyt valtavaa valtion omistamaa teollisuusrakennusta.

Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelema kompleksi on asemakaavassa suojeltu, eli sitä ei saa purkaa.

”Kohteesta on tehty rakennushistoriaselvitys ja on katsottu, rakennuksella on rakennustaiteellisia ja historiallisia arvoja”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Jenna Kiukkonen.

Rakennus valmistui osissa vuosina 1966 ja 1977.

Teollisuuskompleksi on vuokrattu määräaikaisella sopimuksella.

Rakennus on palotekniikan laboratorio. Tällä hetkellä se on kokonaan vuokrattuna Valtion teknilliselle tutkimuskeskukselle, joka myös alivuokraa tiloja eteenpäin.

Määräaikaisen sopimuksen ensimmäinen irtisanomispäivä on elokuun lopussa vuonna 2025.

Senaatti-kiinteistöt järjestää kohteesta tarjouskilpailun. Tarjoukset pyydetään jättämään kirjeitse tai sähköpostilla marraskuun loppupuolelle mennessä.

Kompleksille ei ole määritelty lähtöhintaa.

Ihan mitä tahansa toimintaa teollisuusrakennuksessa ei voi järjestää, sillä kaava ohjaa voimakkaasti rakennuksen käyttötarkoitusta.

Voimassaoleva kaava mahdollistaa ainoastaan opetus- ja tutkimustoiminnan harjoittamisen.