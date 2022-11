Espoolaisessa kirjastossa halutaan ilahduttaa nelijalkaisia asiakkaita ”koirakirjastolla”. Näitä lainoja ei tarvitse palauttaa.

Sellon kirjastossa on koirille tarjolla Nuuksiosta asti tuotuja keppejä. Lukijan kuva.

Espoon Sellon kirjastoon on ilmestynyt laatikko, joka on monelle koiralle takuulla vastustamaton. Muovinen laatikko on täynnä toinen toistaan houkuttelevimpia keppejä.

Laatikon kyljessä lukee, että kepit ovat koirille ”purulainaan”. Toisin kuin kirjastossa yleensä, näitä lainoja ei kuitenkaan tarvitse palauttaa.

Sellon kirjastossa työskentelevä kirjastoneuvoja Merituuli Hemilä kertoo, että kepit ovat heillä uusi juttu.

”Olimme hoitokoiran kanssa lenkillä Nuuksiossa ja siellä oli niin hyviä keppejä maastossa. Keräsimme niitä kasaan ja ajattelin, että tuon ne tänne. Hyväksytin vielä kepit hoitokoiralla, että ne on just hyvät kepit”, hän nauraa.

Inspiraatio keppitempaukselle tuli Helsingin Itäkeskuksen kirjastolta. Sinne ilmestyi vastaavanlainen ”keppikirjasto” lokakuun alussa Eläinten viikon kunniaksi. Hemilä näki kuvan kyseisestä laatikosta ja innostui.

”Ajattelin, että tuohan on tosi sympaattinen idea”, hän kertoo.

Sellon kirjasto sai idean ”keppikirjastolle” Helsingin Itäkeskuksen kirjastolta. Sinne kepit ilmestyivät ilahduttamaan koirakansalaisia lokakuun alussa.

Hemilän korviin ei ole ainakaan tähän mennessä vielä kantautunut, että koira-asiakkaat olisivat sankoin joukoin asioineet laatikolla. Muutama keppi vaikuttaisi kuitenkin jo kadonneen.

Mikäli kotoa löytyy purulainasta kiinnostunut keppihullu, kannattaa suunnata kirjastoon mahdollisimman pian. Keppikirjastosta ei välttämättä tule pysyvää osaa kirjaston palveluja.

”Tämä on tarkoitettu tällaiseksi hetkittäiseksi hyvän mielen tuojaksi”, Hemilä tiivistää.

