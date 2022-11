Opettajat saattavat joutua yllättäen sijaiseksi oppiaineeseen, jota he eivät itsekään osaa kovin hyvin. Näin kävi espoolaiselle Antti Koskiselle.

Espoon yhteislyseon opettaja ja apulaisrehtori Antti Koskinen joutui hiljattain haastavaan paikkaan.

Hän on vastuussa lukion sijaisten järjestämisestä tilanteissa, joissa opettaja ei esimerkiksi sairaustapauksen, koulutuksen tai yllättävän menon takia pysty pitämään oppituntia.

Nyt tarvittiin kemian opettajaa, mutta sijaista ei lyhyellä varoitusajalla löytynyt.

”Jos joku soittaa puoli kahdeksalta aamulla, ettei pääse kahdeksalta opettamaan, ei sijaiseksi sopivia maistereita ole ulkona jonoksi asti. Silloin joutuu usein improvisoimaan”, Koskinen kertoo.

Koskinen opettaa itse historiaa, yhteiskuntaoppia ja filosofiaa. Koska sijaista kemian tunnille ei millään löytynyt, hän päätti itse hypätä opettajan rooliin, vaikka aine on hänelle vaikeimmasta päästä.

Poikkeavaan oppituntiin varautuakseen Koskinen pänttäsi hyppytunnilla kemian oppikirjaa ja mietti valmiiksi esimerkkejä. Tunnin alussa hän myönsi oppilaille avoimesti, ettei aihepiiri ole hänelle kovin tuttu.

”Siinä tajusi oman osaamisen ohuuden. Olin koko ajan yhden miksi-kysymyksen päässä en tiedä -vastauksesta”, Koskinen kertaa.

Hän kertoi asiasta myös viestipalvelu Twitterissä, jossa kuvaili humoristisesti, ettei hän oppitunnilla ”tuntenut maata jalkojen alla”.

Vaikka täysin eri oppiaineeseen yhtäkkiä hyppääminen voi kuulostaa hurjalta, on tämä Koskisen mukaan loppujen lopuksi melko arkista toimintaa. Usein poissaoleva opettaja on esimerkiksi ohjeistanut valmiiksi, mitä tunnilla on tarkoitus tehdä.

”Nämä tunnit voivat olla sijaiselle palkitsevia, kun ehtii aivan eri tavalla jutella opiskelijoiden kanssa”, hän kertoo.

Tilanne voi olla myös oppimisen kannalta hedelmällinen, Koskinen sanoo. Vaikeat kysymykset voi nimittäin kääntää tiedonhaun harjoitukseksi.

”Kemian tuntikin meni loppujen lopuksi ihan hyvin, ainakin suhteessa omaan osaamiseeni.”

Perjantai-iltapäivällä Koskisella on taas tiedossa sijaistushommia, tällä kertaa matematiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa. Matikan hän onneksi kokee osaavansa kemiaa paremmin.

”Tänään mennään vähän varmemmalla pohjalla. Mutta vain vähän.”