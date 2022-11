Matala tunneli yllättää kerta toisensa jälkeen kuorma-auton kuljettajia Kauniaisissa. Tulevaisuudessa tilanteeseen on luvassa parannusta.

Tiistaina Kauniaisten keskustassa todistettiin jälleen harmillisen tuttu tilanne. Kuorma-auton kuljettaja pyrki junaradan alittavasta tunnelista läpi, mutta törmäsi siltaan.

HBL lehti uutisoi tiistaina onnettomuudesta. HBL:n mukaan yksi kaista oli onnettomuuden takia kokonaan suljettuna, jonka seurauksena keskustan liikenne ruuhkautui.

Lehden mukaan onnettomuudessa kärsittiin lähinnä peltivaurioita.

Onnettomuus ei ole ensimmäinen laatuaan. HS kirjoitti jo vuonna 2019 toistuvista törmäyksistä Tunnelitiellä.

Siltaan on rysäytetty jo niin monta kertaa, että ulkonäkökin on kärsinyt.

”Sillan ulkoreunat ovat kärsineet tästä. Ulkonäöllisesti se on varsin heikossa kunnossa ja valmis purettavaksi”, kertoo Kauniaisten kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen.

Hän lisää, että Väylävirasto, joka vastaa sillasta, on kuitenkin tarkistanut sillan kunnon ja todennut sen olevan turvallinen käyttöä ajatellen.

Matala tunneli yllättää usein kuljettajia. Kesällä 2019 jumiin jäänyt kuorma-auto saatiin vapautettua vasta päästämällä ilmaa renkaista. HS arkisto/Lukijan kuva.

Monelle kuorma-autolle tunneli on mahdoton paikka. Tunneli on poikkeuksellisen matala. Korkeutta siinä on vain 3,5 metriä. Usein jakeluautojen korkeus on 3,6-3,7 metriä.

”Onhan tunnelin korkeus kohtalaisen matala. Ja juuri sen takia siitä varoitetaan useilla liikennemerkeillä, myös ennen sinne kääntymistä. Eli kyllä sen tiedossa pitäisi olla niillä, jotka sen reitin valitsee”, kertoo Kauniaisten yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju.

Syystä tai toisesta tunneliin pyritään jatkuvasti varoituksista huolimatta. Kenties kaikki eivät kiinnitä varoituksiin huomiota tai he eivät tiedä oman ajoneuvon korkeutta.

Tilanteeseen on joka tapauksessa luvassa helpotusta tulevaisuudessa. Kyseinen kohta tulee kokemaan muodonmuutoksen suunnitellun uuden Kaupunkiradan myötä.

”Ratatöiden yhteydessä silta käytännössä rakennetaan uudelleen ja siinä kohtaa myös pystytään sitä alle jäävää korkeutta parantamaan”, sanoo Harju.

Radan valmistuttua vapaa korkeus tulee olemaan 4,2 metriä.

Kaupungilla korostetaan, että on ensisijaisesti kuljettajan vastuulla olla valppaana liikenteessä ja huomioida liikenne- ja varoitusmerkkejä. Siitä huolimatta tullaan myös ottamaan kantaa siihen, tarvitaanko tulevan korotuksen lisäksi muitakin toimenpiteitä, kuten esimerkiksi varoitusvilkkuja.