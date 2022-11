Mankin tasoristeyksen poistamisella pyritään parantamaan raideliikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.

Espoossa Mankin entisen seisakkeen kohdalla oleva tasoristeys poistetaan käytöstä, tiedottaa Väylävirasto.

Rantaradalla Mankinjoentien lounaispäässä sijaitseva tasoristeys on ollut vain jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Moottoriajoneuvoilla kulku tasoristeyksestä ei ole ollut mahdollista.

Tasoristeyksen poistamisen on tarkoitus parantaa niin raideliikenteen sujuvuutta kuin liikenneturvallisuuttakin, tiedotteessa kerrotaan. Tasoristeyksiin liittyvä turvallisuusriski koskee sekä tienkäyttäjiä että rataliikenteen junamatkustajia.

Lisäksi Mankin tasoristeyksen puolipuomilaitos on kohdannut toistuvaa ilkivaltaa. Se on myös tekniikaltaan vanhentunut ja vikaherkkä, mikä on aiheuttanut junaliikenteelle jatkuvia häiriöitä.

Tasoristeyksen poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että kulku radan yli estetään aitaamalla alue. Lisäksi vanhan tasoristeyksen kansi poistetaan, ja samassa yhteydessä puretaan entisen Mankin seisakkeen puulaituri.

Tasoristeys poistetaan käytöstä marras-joulukuun vaihteessa, ja kulkuyhteys katkeaa viikon 47 aikana.

Muutos tulee katkaisemaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Lähimmät radan poikki johtavat kevyen liikenteen väylät sijaitsevat jatkossa länteen päin Luoman tasoristeyksessä ja Masalan alikuluissa, itään päin puolestaan Kauklahdenväylän alikulussa ja Kauklahden aseman alikuluissa.

Lähiasukkaiden osalta matka Lidl-kauppaan pitenee Kauklahdenväylän kautta kiertäväksi. Ulkoilijoiden käyttämä reitti Luomaan muuttuu myös kiertämään Kauklahdenväylän kautta.

Kävelyn ja pyöräilyn uudet reitit on opastettu kartalla sekä paikan päällä. Reittien kunnossapidosta vastaa Espoon kaupunki.

Moottoriajoneuvoliikenteeseen muutoksella ei ole vaikutusta.