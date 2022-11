Children of Bodom -baari saunoineen aukesi vaivihkaa Espooseen

Niittykummun metroaseman viereen auennut Bodom Bar & Sauna ilahduttaa niin Espoon metallimusiikin faneja kuin saunomisen ystäviäkin.

Bodom Bar & Sauna toimii Janne Wirman eräänlaisena Children of Bodom -museona. Baaritisikin seinä on lavarekvisiittaa bändin Tuska 2003 konsertista.

Espoon Niittykummun metroaseman viereen aukesi viime viikon torstaina poikkeuksellinen baari. Bodom Bar & Sauna on yhtäaikaisesti anniskeluravintola, museo sekä yleinen sauna.

Projektin taustalla ovat Children of Bodom -yhteen jäsenet Janne Wirman, Jaska Raatikainen ja Henkka Seppälä sekä sen edesmenneen keulakuva Alexi Laihon kuolinpesä.

Yhtyeessä koskettimia soittanut Wirman vastaa tiistaina puhelimeen paikan päältä.

”Täällä hieman sisustetaan ja somistetaan vielä. Olemme olleet vaihtelevasti mukana remontoimassa. Jaska oli mukana maalamassa seiniä”, hän kertoo.

Viime torstaina järjestetyt avajaiset vetivät Wirmanin mukaan hyvin porukkaa, ja erityisesti viikonloppuna kävijöitä oli runsaasti.

Idea Bodom Bar & Saunasta lähti liikkeelle jo yli kymmenen vuotta sitten.

”Minä ja Alexi kävimme kiertueilla monesti Hard Rock Cafeissa eri puolilla maailmaa, sillä niissä on sama teema eksoottisemmissakin maissa. Mietimme, kuten varmaan monet muutkin artistit, että oma baari olisi kiva”, Wirman kertoo.

Bändille vuosien mittaan kertynyt esineistö löysi myös baarista kotinsa. Se toimiikin eräänlaisena Children of Bodomin museona.

Baarin seiniä koristavat niin valokuvat kuin soittimet. Kuvan taulut ovat peräisin hiljattain Espoossa esillä olleesta Strikes and Gutters -näyttelystä.

Fanit tunnistavat Wirmanin mukaan varmasti lavasteet, kitarat ja muut soittimet.

”Joillekin esineille on jo tehty kylttejä, joissa kerrotaan niistä enemmän. Ajattelimme myös mahdollisesti luoda QR-koodeja, jonka avulla niihin voisi tutustua lisää.”

Tiloihin on tuotu myös yhteen solisti Alexi Laihon kuolinpesältä saatuja henkilökohtaisia tavaroita.

”Meillä on esillä esimerkiksi hänen saamiaan elämäntyöpalkintoja ja kultalevyjä”, Wirman sanoo.

Ikärajaa Bodom Bar & Saunalla ei ole. Nuoremmat fanit voivat tulla paikan päälle syömään esimerkiksi pizzaa, jota on myynnissä viikonloppuisin. Aikuisille tarjolla on Fat Lizard -panimon kanssa tehtyjä Children of Bodom -teemaisia oluita.

Varsinaisia keikkoja baarissa tullaan tuskin näkemään, sillä tilat ovat siihen liian pienet.

”Ehkä joku akustinen duo mahtuisi. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja voi tulla katsomaan, kiinnitämme juuri televisiota seinään”, Wirman kertoo.

Suunnitteilla on myös iltamia, joissa kuunnellaan yhdessä albumeja bändin tuotannosta.

”Jäsenet ovat sitten paikalla vastailemassa yleisön kysymyksiin.”

Baaritiskin yllä roikkuu kymmenittäin artistipasseja.

Baari ei palvele kuitenkaan pelkästään metallimusiikin ystäviä, sillä se on käytännössä myös julkinen sauna.

Bodomista löytyy naisten ja miesten saunat sekä sekasauna, jonka voi myös vuokrata yksityistilaisuutta varten.

”Tänne voi tulla saunomaan, vaikka ei olisi kiinnostunut yhtyeestä. Saunat on sisustettu muuta baaria neutraalimmin”, Wirman vakuuttelee.

Kaikista saunoista pääsee ulos viilentymään terassille.

”Siitä aukeaa näkymä hauskaan pieneen puistikkoon, jossa virtaa joki. Ei mitään liikennettä tai muuta, onneksi”.

Wirmanin mukaan ”jokeen” ei kuitenkaan kannata yrittää pulahtaa.

”Ehkä se on enemmänkin oja.”

