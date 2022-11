Espoon Karhusaaressa sijaitseva arvokas Sinebrychoffin huvila on menossa remonttiin. Sen seurauksena kahdeksan luovan alan ammattilaisen vuokrasopimukset sanottiin irti.

Sinebrychoffin huvila Espoon Karhusaaressa on näyttävä uusrenessanssityylinen rakennus. Alakertaa vuokrataan juhliin ja yläkerrassa on työtiloja.

Espoon Karhusaaressa sijaitsevan Sinebrychoffin huvilan ympärillä kuohuu jälleen. Vuonna 2018 saareen suunniteltiin jättimäistä lasten teemapuistoa, mutta hanke kaatui.

Nyt tapahtuu taas, sillä viime viikolla Espoon Tilapalvelut irtisanoi huvilan yläkerrassa työskennelleiden taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten vuokrasopimukset.

Lähtöpassit saa kahdeksan Karhusaaren taidekeskuksen yrittäjää.

Espoon kaupunki on päättänyt remontoida huvilan, mutta irtisanomiset tulivat silti yllätyksenä.

”Yläkerran huoneiden käyttötarkoitusta ei ole muutettu, eli ne ovat remontin jälkeenkin työtiloja”, hämmästelee taidekeskuksessa työskentelevä yrittäjä Ulla Kuusimäki.

”Olimme juuri ennen irtisanomisia neuvotelleet kaupungin kanssa ja kertoneet väistyvämme remontin ajaksi. Mitään vihjettä irtisanomisista ei tuolloin kerrottu.”

Taidemaalari Tuomas Gustafsson työhuoneessaan vuonna 2019.

Vuonna 1892 valmistunut Sinebrychoffin huvila on kulttuurihistoriallisesti arvokas uusrenessanssihuvila. Yläkerta on suojeltu, eikä se kestä kerrallaan 50 ihmistä enempää. Tila ei myöskään ole esteetön.

Espoon kaupunki osti Karhusaaren kiinteistöineen vuonna 1980. Espoon kaupunki on vuokrannut alakertaa tilaisuuksiin ja juhliin. Talo on ollut suosittu etenkin häiden pitopaikkana.

Ulla Kuusimäen mukaan taidekeskuksen tilanne muistuttaa vuoden 2018 loppua, jolloin yhtäkkiä kävi ilmi, että Karhusaareen suunniteltiin suurta Lastenmaailma-teemapuistoa. Kymmenien miljoonien eurojen hanke kariutui lopulta kulttuuri- ja luontoselvityksiin sekä yrittäjien vetäytymiseen.

Lastenmaailma-hanke johti Pro Karhusaari -kuntalaisaloitteeseen ja sitä tukevaan valtuustoaloitteeseen, jossa toivottiin alueen kehittämistä kuntalaisten, asukasyhdistysten ja yritysten kanssa.

Kuusimäki kertoo saaneensa tietoja, joiden mukaan taidekeskuksen huvilan työhuoneet irtisanotaan, koska huvila halutaan antaa yhdelle kaupalliselle toimijalle.

”Rakennus on kulttuurihistoriallisesti aivan liian arvokas yksittäisen yrityksen hallittavaksi, koska se on osa Espoon ainutlaatuista kulttuuriperintöä ja identiteettiä. Rakennettu perintö kuuluu kaikille”, Kuusimäki sanoo.

Kuusimäki haluaa Espoon päätöksenteolta myös läpinäkyvyyttä ja kaupungin omien eettisten periaatteiden huomioon ottamista.

”Toivon etteivät viranhaltijat jälleen yritä käyttää valtuustoa Lastenmaailman tavoin kumileimasimena. Toivon, että valtuustossa Karhusaaren valtuustoaloitteessa mukana olleet ja sen yksimielisesti hyväksyneet ovat hereillä.”

Alakerran näyttävää salia on käytetty juhlatilana.

Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Henna Partanen (vihr) kertoo saaneensa tiedon häädöistä viime viikolla ja yllättyneensä.

”Kyllä tämä on tullut täytenä yllätyksenä niin taiteilijoille, meille valtuutetuille kuin monille Espoon viranhaltijoillekin”, Partanen sanoo.

Partasen mukaan Espoon kaupunginvaltuusto ei missään vaiheessa ole tehnyt linjausta, jonka mukaan taiteilijat häädettäisiin Karhusaaresta. Valtuuston henki on ollut pikemminkin päinvastainen.

”On haluttu kehittää aluetta elävämmäksi yhdessä taiteilijoiden kanssa, sillä he ovat olleet paikan sydän. He ovat järjestäneet siellä paljon tapahtumia.”

Partanen epäilee, että kyseessä on jonkinlainen tietokatkos, ja huvilaan tehtävä remontti on johtanut liian suoraviivaiseen päätöksentekoon. Häätökirjeitä on jaettu sen sijaan, että taiteilijoiden kanssa olisi sovittu väliaikaisesta poistumisesta.

Tilanne ei ole Partasen mukaan tyydyttävä.

”Aion tehdä tässä kaikkeni, että tämä saataisiin ratkaistua järkevästi ja luotua neuvotteluyhteys viranhaltijoiden ja taiteilijoiden välille.”

Espoon Tilapalveluiden toimitusjohtaja Maija Lehtinen kertoo, että taiteilijoiden vuokrasopimukset on irtisanottu kohteeseen suunnitellun julkisivukorjauksen vuoksi. Remontti estää työskentelyn yläkerrassa.

Vuokrasopimukset on purettu 28. helmikuuta 2023 alkaen.

Lehtisen mukaan irtisanominen ei ole Espoon kaupunginvaltuuston linjan vastainen. Hän siteeraa vuoden 2022 talousarviota, jossa sanotaan Tilapalveluiden osalta:

Tilapalvelut kehittää kaupungin muiden toimintayksiköiden (etenkin elinvoiman tulosalueen kanssa) käytännöt, jonka tuloksena kaupungin omistuksessa oleville vanhoille rakennuksille ja myös kokonaisuuksille, kuten Karhusaari löydetään yksityiset ylläpitäjät tai ostajat.

Lehtisen mukaan Karhusaaren tulevaa käyttöä mietitään kuntalaiset sekä käyttäjät mukaan ottaen.

”Emme jätä taiteilijoita pulaan vaan etsimme yhdessä ratkaisuja mahdolliseen työtilaongelmaan.”

